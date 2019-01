Tolérance, champignons, Hitchcock, Marquis de Sade : la Session de rattrapage

Abonnez-vous à la Session de rattrapage pour la recevoir chaque semaine par email

Bonjour à toutes et à tous,

La semaine s’est ouverte avec le Grand débat national (et une journée spéciale sur France Culture), promesse de dialogue entre les Français et le gouvernement. Entre débats sur les revendications des cahiers de doléances mis à la disposition des citoyens dans les mairies de France et interrogations sur le fonctionnement de nos services publics. Mais cette initiative du gouvernement va-t-elle vraiment permettre d'aborder tous les sujets ? Et le faut-il vraiment ? Ce moment pose une nouvelle fois la question de la représentation en politique, et des formes participatives de la démocratie. Bonnes écoutes ! Camille Bichler

COMPRENDRE

• Crédits : ERNESTO BENAVIDES - AFP

La justice dans l'arène politique. C'est un pilier de la démocratie. Mais qu'en est-il lorsque l'indépendance de la justice est remise en question ? De l'Amérique latine avec le scandale Odebrecht, à l'Espagne, avec le référendum sur l'indépendance de la Catalogne, on vous emmène aux quatre coins du globe pour décrypter les liaisons dangereuses entre justice et politique. (Cultures monde, 4 x 59 min)

Pourquoi sommes-nous devenus intolérants ? Actes antisémites, homophobes et islamophobes... Les temps sont marqués par une montée de violence. Si la tolérance est nécessaire et soutient la multiplicité des points de vue, elle demande aussi un effort permanent, qui ne va pas forcément de soi. (La Grande table, 32 min)

#Metoo à la française ? Une plainte pour viol et neuf témoignages pour des comportements sexuels inappropriés ciblent le cinéaste Luc Besson. Si l’affaire Weinstein a engendré une libération de la parole, le cas de Luc Besson est moins relayé en France. Que révèle ce traitement médiatique ? (Du Grain à moudre, 39 min)

APPRENDRE

• Crédits : CC

Mangez moi ! Mangez moi ! Savez-vous comment se reproduisent les champignons ? Des sept règnes du vivant, c’est certainement celui qui est le moins connu. Suivez-nous dans une balade en profondeur dans les sous-bois pour tout savoir sur la mycologie ! (La Méthode scientifique, 58 min)

Sade sous toutes les coutures. Qui était le marquis de Sade ? Politique français, homme de lettres sulfureux, auteur de récits où l'érotisme et la pornographie côtoient la violence et la perversion… Plongez dans cette série qui décrypte ces lectures longtemps interdites. (La Compagnie des auteurs, 4 x 58 min)

Hitchcock, un voisin curieux. Dans Fenêtre sur cour, le maître du suspens met en scène un homme accidenté. Contraint de rester chez lui, il observe depuis sa fenêtre ses voisins. Redécouvrez ce grand classique du cinéma hollywoodien, dans lequel Hitchcock, au travers de son personnage, questionne le désir de regarder... (Les Chemins de la philosophie, 58 min)

(RE)DECOUVRIR

• Crédits : Elisabeth Beyer-Volger, Bauhaus-Archiv Berlin / © Dr. Stephan Consemüller - Getty

Esprit du Bauhaus, es-tu là ? La célèbre école d'architecture et de design germanique a 100 ans ! L'occasion de découvrir l'histoire du Bauhaus de Weimar, à travers des archives et des témoignages, pour comprendre son utopie : réconcilier art et artisanat et révolutionner l'environnement dans lequel nous vivons. (La Série documentaire, 4 x 54 min)

Entretenez des liaisons dangereuses... Replongez-vous dans l'un des plus célèbres romans épistolaires de la littérature française, signé Choderlos de Laclos, à travers cette fiction audio. Quel plus grand défi pour un libertin comme le vicomte de Valmont que de vaincre la vertu et la piété d’une femme mariée, en l’occurrence, la très gracieuse Madame de Tourvel ? (Fictions / Feuilleton 10 x 24 min)

Le syndrome de Peter Pan. Les souvenirs cruels de notre jeunesse nous endurcissent-ils toujours ? Deux lycéennes de quinze ans racontent chacune à leur manière la fin de l’enfance. Deux expériences rudes et formatrices, comme un roman d’éducation ultra-contemporain. (Les Pieds sur terre, 28 min)

LA CITATION

Cette semaine, nous avons retenu une citation du journaliste David Dufresne, Invité des Matins venu partager son regard sur les violences policières lors des mobilisations hebdomadaires des "gilets jaunes" (29 min) :

Soit M. Castaner est mal informé, soit il ment : il y a depuis deux mois des mutilations, des blessés, des personnes ont perdu des mains. C’est documenté, c’est incontestable. (...) La grande partie des blessés le sont du fait des Flash-Ball. Aujourd’hui, on emploie des armes intermédiaires, des armes créées pour ne pas tuer, mais qui mutilent. Parmi les blessés, énormément de gens le sont au visage alors que cela est totalement interdit.

Pour terminer cette Session, et en espérant que vous ne passiez pas le weekend au fond du lit, nous vous proposons une petite histoire de la grippe, un virus plurimillénaire et ravageur découvert seulement en 1933 ! L'épidémie de grippe s'est un peu fait attendre cette année... mais la maladie a finalement débarqué en Occitanie. Pour les plus fragiles, il est possible de se faire vacciner jusqu'au 31 janvier. A la semaine prochaine !