Toni Morrison, corsaires, rêve d'Avignon et remaniement : la Session de rattrapage d'été

Bonjour à toutes et à tous,

L'été prend ses marques et avec lui notre nouvelle grille de programmes. Occupé.e à rafistoler le filet de badminton ou à rassembler les quilles de Mölkky, vous avez l'impression d'en avoir manqué tout le sel ? Qu'à cela ne tienne, cette Session vous propose de rattraper quelques-uns de ses meilleurs moments : en écoutant notamment, un an après sa disparition, la voix de Toni Morrison évoquer ce que signifie être Afro-Américain aux Etats-Unis, celle de Barbara Hendricks interpréter le texte bouleversant d'Edna O'Brien sur les jeunes femmes enlevées par Boko Haram au Nigeria, les hommages rendus au compositeur italien Ennio Morricone après sa disparition et enfin les réactions qui ont fait suite cette semaine au remaniement ministériel souhaité par le Président de la République. Et pour celles et ceux auxquels le Festival d'Avignon manque cruellement en ce début juillet, France Culture a concocté une programmation spéciale bruissante de mots d'auteurs pour adoucir l'absence de spectacles vivants. Pour le reste, on vous laisse dérouler ce qui suit… Bonnes écoutes, et à la semaine prochaine ! Céline Leclère

Les séries d'été

Réfléchir sur les questions raciales avec Toni Morrison. "Si vous ne pouvez être grand que parce que quelqu’un est à genoux, vous avez un sérieux problème. J’ai le sentiment que les Blancs ont un problème très, très sérieux" avait déclaré un jour l'écrivaine américaine, prix Nobel de littérature en 1993. Des paroles qui résonnent de manière particulière aujourd’hui, après la mort de George Floyd, dont les derniers mots "Je ne peux plus respirer" sont devenus un slogan politique. Un an après la disparition de Toni Morrison, retour sur une œuvre terriblement contemporaine. (Avoir raison avec..., 4 x 28 min)

Embarquer avec Anita Conti, la dame de la mer. "Dès que je mets le pied à bord, je voltige. La vie est là." confiait Anita Conti. Pêcheuse, navigatrice, ethnologue, cette pionnière de l'océanographie moderne s'est éteinte presque centenaire à Douarnenez en 1997. Toujours munie de son appareil photo et de son carnet, elle tirera de ses observations quotidiennes la matière de son premier best-seller, Racleurs d’océans, en 1953. (Toute une vie, série Récits de voyages, 58 min)

Prêter l'oreille à QLF, "Que La Famille". Et si la famille était un jeu ? Serait-il joyeux ou assassin ? Un jeu qui ne date pas d'hier, se joue à plusieurs et relève presque autant du hasard que de la détermination. Ces dernières décennies en particulier, ses cartes ont été fortement rebattues. En chansons, Marie Richeux retourne une à une les cartes d'un tarot imaginaire : la mère, le père, l’enfant, les aïeuls... pour découvrir comment se chante (et s'enchante) la famille ! (La Série musicale d'été, 5 x 58 min)

Pendant que vous n'écoutiez pas...

A Paris, un remaniement ministériel a eu lieu. Les nouveaux ministres du gouvernement Castex sont entrés dans l'arène parlementaire mercredi 8 juillet. Confrontés à la nouvelle réalité économique et sociale provoquée par la crise sanitaire, ils auront la lourde tâche de reconstruire le pays et répondre aux attentes de milliers de salariés impactés par les conséquences du confinement. Et pour ce qui concerne le monde de la culture, c'est Roselyne Bachelot qui succède à Franck Riester rue de Valois. Les commentaires des professionnels du secteur sont à lire ici (Roselyne Bachelot, un monde culturel optimiste et vigilant).

A Rome, un compositeur s'est éteint. Les amateurs de cinopéra sont en deuil, les siffleurs aussi, trompettes, guitares électriques et guimbardes observent une minute de silence. Vladimir Cosma, Noël Simsolo et Stéphane Lerouge reviennent sur l'œuvre symphonique foisonnante d'Ennio Morricone qui nous a quittés ce lundi 6 juillet. (La Grande Table d'été, 1h13)

A Londres, un corsaire s'est livré à l'heure du thé. Leurs noms sont le plus souvent inconnus. Ces hommes de l'ombre font partie des intermédiaires discrets à qui les Etats délèguent des fonctions pourtant hautement régaliennes comme celle de négocier avec des guérillas, des organisations séparatistes, voire terroristes. D'où leur surnom de nouveaux corsaires. L'un d'entre eux, l'Anglais Jonathan Powell, a accepté de confier à Philippe Vasset et Pierre Gastineau ce que signifie être médiateur de conflit armé pour le compte du gouvernement britannique aujourd'hui. (Le Monde des espions saison 2, Les nouveaux corsaires, 58 min)

Et à New York, la danse a fait avancer l'action. Le chef-d'œuvre de Bernstein, Sondheim et Robbins, West Side Story, dit en chansons et en chorégraphies la lutte qui se joue entre les Sharks et les Jets, deux bandes du New York des années 1950. Rousseau affirmait déjà que c'est par le chant que l'âme s'exprime le mieux. Mais que permet-il de dire de plus qu'un dialogue ? "Les Chemins de la philosophie" extirpent cette semaine la philosophique moelle de quatre comédies musicales culte. (Philosophies des comédies musicales, 4 x 58 min)

Les fictions

Girl, d'Edna O'Brien. En ouverture de notre programmation spéciale "Un rêve d’Avignon", une adaptation du livre d'Edna O’Brien, Girl, hymne à la vie et à la résistance, porté notamment par la voix sublime de Barbara Hendricks qui aurait dû résonner cet été dans la Cour d’honneur du Palais des Papes. ​ De sa rencontre au Nigeria avec des lycéennes rescapées des enlèvements perpétrés par la secte islamiste Boko Haram, l'écrivaine irlandaise a tiré ce roman bouleversant dans lequel elle fait entendre la voix unique de Miriam, qui porte celles de toutes les jeunes filles séquestrées et violentées par les djihadistes. (Fictions / Girl, 1h08)

Lettres à un jeune poète de Rainer Maria Rilke. Publiées en 1929, trois ans après la mort de leur auteur, Les Lettres à un jeune poète de R. M. Rilke furent rendues publiques par leur destinataire, Franz Xaver Kappus. Depuis, elles ont connu une postérité extraordinaire dans le monde entier et leur succès en librairie ne s’est jamais démenti. Interprétés par les comédiens Eric Caravaca et Grégoire Leprince-Ringuet, écoutez les mots du grand poète autrichien qui résonnent de sagesse, de bienveillance et d'humanité, et ceux, en miroir, d'un jeune lieutenant épris de poésie et en quête de lui-même. (Lettres à un jeune poète, 59 min)

La citation

Cette semaine, la citation nous vient d'Olivier Py, directeur du festival d'Avignon depuis 2013. Invité des Matins mardi 7 juillet, le metteur en scène était invité à s'exprimer sur la situation du monde de la culture à l'occasion de la nomination rue de Valois de Roselyne Bachelot, annoncée la veille par le nouveau premier ministre.

La culture est une arme de construction massive, aussi bien sur le plan économique que sur le plan social. J’ai l’impression que les pouvoirs publics successifs n’en ont pas pris l'exacte mesure et ne se rendent pas compte qu’il ne s’agit pas simplement d’un petit secteur, mais de quelque chose qui touche à l’honneur de la France et à son destin."

Et pour finir sur une note de métaphysique antique, feuilletez avec les oreilles les Mémoires d’Hadrien en empruntant un parcours sonore qui va de la Villa Adriana à une cérémonie secrète dédiée à Mithra en passant par un banquet romain, mais suit le fil cher à Marguerite Yourcenar de la recherche de l'âme. A la semaine prochaine !