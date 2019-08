Toni Morrison, Disney, Salgado et langue des signes : la Session de rattrapage

Abonnez-vous ici pour recevoir la Session de rattrapage par mail

Bonjour à toutes et à tous,

Cette semaine, le souffle de deux grandes idoles américaines est passé sur les ondes de France Culture. Celui de la magnifique Toni Morrison d'abord, qui s'en est allée paisiblement dans la nuit de lundi à mardi. Elle laisse en héritage une oeuvre où elle dénonçait avec un grand génie littéraire le racisme de la société américaine. Le sujet de la difficile condition des femmes irriguait également ses romans, comme le prouvent trois titres phares sur lesquels nous avons choisi de nous attarder - The Bluest Eye, Beloved et Home - archives radio à la clef.

Autre grande figure d'outre-Atlantique : Walt Disney qui, dans une autre veine, a engendré un imaginaire si attractif, qui l'a rendu maître de l'un des plus puissants empires culturels de la planète. La productrice Mathilde Wagman proposait cette semaine une expédition dans les coulisses de "cette hydre tentaculaire qu'est l'Empire Disney", depuis ses origines jusqu'à nos jours en passant par l'âge d'or des longs métrages.

Bonnes écoutes ! Hélène Combis

LES SÉRIES D'ÉTÉ

• Crédits : Sunset Boulevard - Getty

69. Woodstock a fait tomber les murs du son en amplifiant la musique devant un public inédit et inattendu : des centaines de milliers de personnes ! Qu’est-ce que cette nouvelle électricité va changer pour la musique et la culture, et qu’est-ce qui survit encore de l’imagier de ce mémorable festival ? (Woodstock, l'éternel été, 5 x 1h)

Puissant père de Mickey. Qu’on l’adore ou qu’on l’abhorre, l’univers cinématographique, pictural, graphique, urbain et musical dont Walter Elias Disney est à l’origine, fascine par sa puissance hégémonique. Voici donc cinq longues méditations radiophoniques sur la puissance, les vertus ou les pièges du charme Disney (Grande traversée : Oncle Walt, Mister Disney, 5 x 1h50)

Jours de glace. Venez rencontrer des briscards du raid, des techniciens rivalisant d'ingéniosité, des ravitailleurs taillant la route au milieu des glaces à dos de chenille... Sueurs froides assurées avec les chroniques de voyage en Antarctique de Nicolas Martin, qui nous aura tenus en fraîche haleine tout l'été. (Chroniques de voyage en Antarctique, 40 x 4 min)

PENDANT QUE VOUS N'ÉCOUTIEZ PAS

• Crédits : Ivan Romano - Getty

Dans le viseur de Salgado. "La photographie est née, je crois, dans ma petite enfance. Quand la pluie commençait à se préparer, il y avait des ciels si beaux, que je n'ai jamais vus ailleurs. (...) La vraie photo que j'imagine a une émotion de l'instantané." Depuis 1973, Sebastião Salgado n'a cessé de parcourir le monde, appareil photo en bandoulière. Rencontre. (Les Masterclasses, 59 min)

Ça sent le sapin. Épisodes de sécheresse de plus en plus longs, prolifération des insectes nuisibles, dysfonctionnement de la photosynthèse... les forêts françaises étouffent ! A-t-on les moyens techniques et la volonté politique d'assurer leur avenir ? (Du Grain à moudre d'été, 43 min)

Dans le secret des espions. Aux côtés de Philippe Vasset et Pierre Gastineau, le grand voyage estival dans le monde des 007 internationaux continue. Cette semaine ils se sont intéressés à la Chine, où l'espionnage a été élevé au rang d'institution par le parti communiste, dans un climat de paranoïa. (Conversations secrètes, le monde des espions, 1h)

Cosmique Bowie. Nous sommes en 1969. A la surprise générale, la BBC choisit le titre "Space Oddity" comme bande-son pour accompagner les premiers pas de l'homme sur la Lune. (L'Anachronique culturelle, 7 min)

Bombe humaine. "Le capitalisme va s'effondrer car il ne tient pas compte des réalités écologiques. Il faut absolument stopper cette économie suicidaire qui consiste à faire de l'argent en détruisant la nature." Pour le biologiste Gilles Bœuf, il faut aimer la biodiversité... ou partir avec elle. (Matières à penser, 43 min)

LA CITATION

• Crédits : JEAN-PIERRE MULLER - AFP

Cette semaine, la citation est de l'acteur et réalisateur Jean-Pierre Mocky, disparu le 8 août. Il avait été interviewé par Laure Adler en 2014 :

Je ne suis pas un intellectuel, je suis plutôt un homme de cirque. Je passais mes journées avec Truffaut, Rohmer, Chabrol et Godard. On était très voisins, mais moi, j'étais contre la critique. Je trouve que la critique, ça tue le film. Je suis resté très classique. La Nouvelle vague, c'était un cinéma à l'emporte-pièce.

Enfin, si jamais vous êtes à Paris ce week-end, nous ne saurions que trop vous conseiller de vous rendre au Panthéon, qui consacre une exposition à "L'histoire silencieuse des sourds du Moyen Âge à nos jours" : "Ça a commencé par des expériences scientifiques pour faire entendre les sourds, mais à force de ne pas réussir, on a décidé de se rapprocher de ce qui fait l'autre facette de l'être humain : les faire parler" expliquait Florence Encrevé, maîtresse de conférences en sciences du langage dans une Grande table d'été exceptionnellement traduite en langue des signes.

Bonne fin de semaine et à bientôt !