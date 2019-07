Traversée sonore de l'Atlantique, Dalaï-lama, espionnage et Alaa Al Aswany : la Session de rattrapage d'été

Abonnez-vous ici pour recevoir la Session de rattrapage par mail

Les séries estivales se sont installées, et on se laisse bercer tranquillement, avec notre grille d'été pour seule boussole. Cette semaine, cap à l'Ouest, à mi-chemin des Etats-Unis, au milieu de l'Atlantique avec notre série musicale, ou bien plus au Sud, pour parcourir le continent de glace en compagnie des hivernants de la base Dumont d'Urville, en Antarctique. A l'Est ce sera le Tibet et son peuple, vus à travers le prisme du Dalaï-lama et de la Grande traversée qui lui est consacrée. Et au Nord ? On vous emmène au Royaume-Uni, sur la trace des agents secrets, pour y découvrir l'aristocratie de l'espionnage. C'est l'été, autant en profiter pour parcourir le monde, ou plutôt les mondes, réels comme fictifs. Très bonnes écoutes et à la semaine prochaine !

Les séries d'été

Traversée sonore de l'Atlantique. Pour ces huit semaines de série musicale, un thème : faire tomber les murs. Pour ce deuxième temps, il s'agissait du mur de l'Atlantique. Un mur du son qui, s'il suppose une frontière, est surtout signe d'échanges et d'influences croisées. Des quotas de chanson d'expression française imposées par la loi de 1996 aux inspirations mutuelles, on croisera le chemin d’Edgar Varèse, Daft Punk, Edith Piaf, Michel Legrand, Véronique Sanson ou encore Michel Petrucciani (France - États-Unis, le mur de l'Atlantique, 5 x 1h)

Sur la banquise. Chaque année, une vingtaine de personnes de tous horizons embarquent pour un très long voyage : ils vont passer un an en "hivernage", dont neuf mois en isolement total, sur la base Dumont d’Urville en Terre Adélie, en Antarctique. A peine arrivés, les arrivants s'installent, découvrent la base, et croisent ceux qui doivent partir, à regrets. (Un été en Antarctique, 10 x 28 min)

Grande traversée. Personnalité médiatique, politique et spirituelle, le Dalaï-lama représente une figure forte pour beaucoup de Tibétains en exil. De l'invasion du Tibet par la Chine à la fuite du Dalaï-lama, de la reconnaissance de Tenzin Gatzo comme XIIIe réincarnation du Dalaï-lama à son combat depuis l'étranger pour l'indépendance du Tibet, cette série vous propose de comprendre, à travers le prisme du Dalaï-lama, le combat d'un peuple pour la survie de sa culture et de son héritage. (Grande traversée : la longue marche du Dalaï-lama, 5 x 1h50)

Le Mystérieux Docteur Cornélius. Un savant de génie, au cerveau fêlé comme il se doit, avide de pouvoir et d’argent, amoral, à la tête d’une confrérie de bandits sans foi ni loi. Un milliardaire américain, un savant français, des vols et des crimes, de la poésie et de l’aventure, l’Amérique des gratte-ciels et des marais maléfiques, la Bretagne reposante, et la voix terriblement inquiétante de Michel Bouquet dans le rôle du fameux Mystérieux Docteur Cornélius ! Tout l’été, France Culture vous fait (re)découvrir l’adaptation radiophonique du chef-d’œuvre de Gustave Le Rouge paru en 1912. (Le Mystérieux Docteur Cornélius, 35 x 29 min)

Philosophie courte. Trois minutes pour comprendre les grandes philosophies. De Goethe à Orwell, de Kant à Lou-Andreas Salomé, 40 petites phrases de grands penseurs pour mieux comprendre des courants de pensée autant que des expériences de vie. (3 minutes de philosophie pour redevenir humain, 40 x 3 min)

Pendant que vous n'écoutiez pas...

My name is Bond. Pour cette première émission d'été consacrée aux coulisses de l'espionnage, traversons la Manche, sur la trace des agents secrets britanniques. Aucun autre pays n'a su faire de ses hommes de l'ombre une telle mythologie nationale. Au Royaume-Uni, les espions sont des princes. On les célèbre au cinéma, à la télévision et sur les étagères des libraires. D'anciens membres du renseignement britannique nous racontent ses coulisses. (Conversations secrètes, le monde des espions, 59 min)

Beaumarchais, l'impatient. Cet été, Erik Orsenna vous raconte Beaumarchais. Au XVIIIe siècle, à une époque où l'on s’enivre de sciences et de connaissances, au XVIIIe siècle, Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais devient horloger, tout comme son père. Mais cela ne lui suffit pas. Beaumarchais veut vivre à la cour de Versailles. Inventif, obstiné et réactif, c'est grâce à la musique qu'il va y parvenir. (Beaumarchais ou l'aventure de la liberté, 29 min)

IVG en danger. Alors que le droit à l'IVG est remis en cause dans certains endroits du monde où il semblait acquis, des auteures choisissent de faire le récit de l'intime et interrogent la façon de parler de l'avortement par l'écriture. (La Grande table d'été, 1h11)

Aux débuts de l'humanité. Un grand invité - ici Guillaume Meurice - et la bande des "épinglés" se sont rassemblés autour d’Odile Conseil. Les convives jouent avec la grammaire, le vocabulaire et les références littéraires pour s'interroger sur les commencements, des "premières fois" aux débuts de l'humanité. (L’Épingle du jeu, 2 h)

Décliner le futur. Les dynamiques démographiques dessinent pour 2037 un monde qui aura considérablement changé : une population chinoise en déclin, un continent africain en pleine explosion démographique et une Europe qui aura nécessairement dû s’adapter au vieillissement de sa population. Quelles dynamiques seront à l’œuvre et quels nouveaux rapports de force entre les grandes régions du monde ? Tout l'été, Zoé Sfez et Jacques Attali se demandent à quoi ressemblera notre monde dans 18 ans. (Dans 18 ans, 29 min)

La Citation de la semaine

Cette semaine la citation nous vient de l'écrivain égyptien Alaa Al Aswany, qui a donné une de nombreuses masterclasses disponibles sur notre antenne tout au court de l'été :

Ce qui compte c'est être capable de créer des personnages. Dès que vous arrivez à créer des personnages, à un moment ils vous échappent, deviennent indépendant, et font ce qu'il s veulent. Parfois je suis d'accord avec ce qu'ils font. Parfois non. Mais je ne change plus, c'est fini. Dans chaque fiction, il y a un "élément de maintenant" ("now element") et ce qui est le moins important. Le plus important c'est l'élément humain. Présenter la souffrance des personnages, comment ils réagissent. C'est pour cela que l'on peut écrire des romans écrits depuis plus d'un siècle. On n'a pas besoin d'un roman de 600 pages pour comprendre que Trump n'est pas bien du tout. Mais on a besoin du roman pour savoir comment les gens qui sont faibles dans une société de compétition réagissent avec un président raciste. Ça c'est l’élément humain.

