Troisième confinement : France Culture adapte ses programmes à l’antenne, en ligne et en podcast

Après l’annonce jeudi soir par Emmanuel Macron de la fermeture des établissements scolaires et de l’extension à l’ensemble du pays des restrictions liées à la pandémie de Covid-19, France Culture a décidé d’adapter sa grille et ses programmes afin notamment de soutenir les élèves et leurs parents, les étudiants et leurs professeurs dans leur apprentissage à domicile.

« Depuis un an et l’apparition de la pandémie de Covid-19, France Culture n’a cessé d’adapter son offre de programmes pour répondre aux enjeux éducatifs liés à la crise que nous traversons. Nous avons notamment lancé l’émission “Écoutez Révisez”, devenue en septembre “En français dans le texte” et créé “La Dictée géante”, une dictée radiophonique hebdomadaire. Après les annonces de jeudi soir, nous allons plus loin en modifiant la grille de programmes et en renforçant notre offre en ligne et de podcasts, avec trois axes prioritaires : l’éducation, avec des émissions de connaissance pour réviser, apprendre et découvrir ; les fictions pour s’évader et ouvrir les portes de l'imaginaire ; l’actualité pour analyser et comprendre le monde qui nous entoure ». Sandrine Treiner, directrice de France Culture

ÉDUCATION ET SAVOIRS AU CŒUR DES APRÈS-MIDIS DE FRANCE CULTURE

Dès lundi 5 mars et pour au moins 3 semaines, France Culture proposera des après-midis inédits du lundi au vendredi, construits autour d’émissions de savoirs : à 14h en direct, place aux émissions thématiques habituellement diffusées à 21h : éducation (Etre et savoir, lundi) ; environnement (De cause à effets, mardi) ; droit (Esprit de justice, mercredi) ; géographie (Nos géographies, jeudi) ; sociologie (A présent, vendredi). À 15h, En français dans le texte proposera une révision des grands textes du programme scolaire et une dictée géante. Enfin, de 16h à 17h, l’apprentissage des sciences et la culture scientifique seront au cœur de La Méthode Scientifique.

Ces émissions, des sélections d’émissions de référence dans toutes les disciplines et l’ensemble des podcasts éducatifs de la chaîne seront à retrouver sur l’espace numérique France Culture Éducation, ainsi que sur l’application Radio France.

À L’ANTENNE ET EN PODCAST, DES PROGRAMMES DIVERTISSANTS ET FAMILIAUX

Dans le cadre de la case Fictions/Le Feuilleton, du lundi au vendredi de 20h30 à 21h, France Culture rediffusera trois fictions à écouter en famille :

Du 5 au 9 avril / Les aventures de Tintin – Les sept boules de cristal

Du 12 au 23 avril / Madame Bovary , de Gustave Flaubert

, de Gustave Flaubert Du 26 au 30 avril / Les aventures de Tintin – Le temple du soleil

Ces fictions seront également disponibles en podcast sur franceculture.fr et l’application Radio France, aux côtés de la collection Enfantines enrichie de 6 nouveaux épisodes.

L’INFORMATION ET L’ANALYSE DANS LES ÉMISSIONS D’ACTUALITÉ

Parce que cette pandémie est un fait mondial complexe qui a des conséquences sanitaires, sociales, et économiques, France Culture continuera pendant les semaines qui viennent à proposer à ses auditeurs une information fiable et une analyse distanciée, à travers ses émissions d’actualité : Les Matins (7h00-9h00), La Grande Table (12h00-13h30) et Le Temps du débat (18h00-19h00).

La nouvelle grille de France Culture *

Du lundi au vendredi

6h00 La Compagnie des œuvres, lundi au jeudi / Matthieu Garrigou-Lagrange ; La Compagnie des poètes, vendredi / Manou Farine

7h00 Les Matins de France Culture / Guillaume Erner

9h00 Le Cours de l’histoire / Xavier Mauduit

10h00 Les chemins de la philosophie / Adèle Van Reeth

11h00 Cultures Monde / Florian Delorme

12h00 La Grande Table / Olivia Gesbert

13h30 Les Pieds sur Terre / Sonia Kronlund

14h00 Etre et savoir, lundi / Louise Tourret ; De cause à effets, Mardi / Aurélie Luneau ; Esprit de justice, Mercredi / Antoine Garapon ; Nos géographies, Jeudi / Dominique Rousset ; À présent, Vendredi / Frédéric Worms

15h00 En français dans le texte / Olivia Gesbert et Rachid Santaki

16h00 La méthode scientifique / Nicolas Martin

17h00 LSD, La Série Documentaire / Perrine Kervran

18h00 Le Temps du débat / Emmanuel Laurentin

19h00 Affaires Culturelles / Arnaud Laporte

20h00 À voix nue / Coordination Sandrine Treiner

20h30 Le feuilleton / Coordination Blandine Masson

21h00 Être et savoir, lundi ; De cause à effets, Mardi ; Esprit de justice, Mercredi ; Nos géographies, Jeudi ; À présent, Vendredi (rediffusion)

22h00 La Compagnie des œuvres, lundi au jeudi / Matthieu Garrigou-Lagrange ; La Compagnie des poètes, vendredi / Manou Farine (rediffusion)

23h00 LSD, La Série Documentaire (rediffusion)

*la grille du week-end est inchangée