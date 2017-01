Trump et la presse : des relations exécrables

Les journalistes accrédités à la Maison-Blanche craignent les méthodes brutales de Donald Trump avec la presse. Retour sur une relation délétère.

Le nouveau président des Etats-Unis ne porte pas dans son cœur les journalistes qui osent critiquer son programme ou son style. Lors de sa première conférence de presse après son élection, il a même littéralement empêché un journaliste de CNN de lui poser une question, reprochant à la chaîne de télévision d'avoir publié un rapport des services de renseignement sur ses liens avec la Russie.

Ces dernières heures, une autre information relayée par plusieurs médias a suscité l'émoi auprès des journalistes chargés de couvrir l'actualité présidentielle américaine : Trump et son équipe envisagent de déloger l'association des correspondants de la Maison-Blanche (WHCA) de ses bureaux, actuellement situés dans l'aile ouest de la Maison-Blanche. C'est le cœur du pouvoir, où les journalistes accrédités ont constamment accès à l'entourage du président et à son porte-parole. Ce dernier, Sean Spicer, avait laissé entrevoir le mois dernier des changements dans les relations entre le nouvel exécutif et les médias.

La conférence de presse quotidienne remise en question

Interrogé par Fox News sur la conférence de presse quotidienne à la Maison-Blanche, il s'est par exemple interrogé sur sa pertinence :

"Je ne sais pas s'il est nécessaire qu'elle soit quotidienne. Je ne sais pas si tous les points-presse doivent être filmés. C'est un point de vue partagé par de nombreux anciens porte-paroles et par certains journalistes que le point quotidien à la Maison-Blanche est devenu une sorte de spectacle. Et donc, il existe peut-être un moyen plus efficace de diffuser les informations [de la Maison-Blanche].

Face à tous ces chamboulements annoncés, le président de l'association des correspondants de la Maison-Blanche a rencontré début janvier le porte-parole Sean Spicer afin de lui faire part de ses inquiétudes. Il juge "inacceptable" un éventuel déménagement des reporters de l'aile ouest de la Maison-Blanche :

L'accès aux hauts fonctionnaires et au porte-parole est indispensable pour la transparence et la capacité des journalistes à faire leur travail.

Mais les journalistes seront-ils entendus ? Ce n'est pas la première fois que le président les court-circuite dans leur travail. Quelques jours après son élection, Donald Trump sortait dîner à New York, sans être accompagné de journalistes. Dans un communiqué cinglant, la WHCA écrit qu'il est "inacceptable pour le prochain président des Etats-Unis de se déplacer (en public) sans une équipe de journalistes pour en rendre compte".

Cela peut paraître surprenant de ce côté-ci de l'Atlantique, mais la tradition américaine veut, depuis des décennies, que des journalistes puissent accompagner le président des Etats-Unis pour rendre compte de ses activités. Les présidents successifs se sont tous pliés à cet exercice au nom du bon fonctionnement démocratique.

Une douzaine de médias mis à l'écart pendant sa campagne

Mais Donald Trump n'est pas un président comme les autres. Il l'a déjà montré durant la campagne en bannissant plusieurs journalistes de l'équipe accréditée pour le suivre dans ses déplacements. En tout, une douzaine de médias ont fait les frais de cette mise à l'écart, dont le Washington Post, le Huffington Post, Politico... Les reporters de ces médias se sont retrouvés à devoir faire la queue avec les supporters de Trump pour accéder aux meetings. Ils ont été interdits d'accès aux salles de presse et à l'avion qui transportait les journalistes. Même s'ils ont pu ensuite réintégrer le "pool" de journalistes accrédités, le comportement de Trump ne laissait rien présager de bon pour la suite.

Une communication débridée via Twitter

D'autant que le nouveau président des Etats-Unis a sa propre conception de la communication avec le public. Elle ne passe pas par les médias traditionnels, mais plutôt par un accès direct via les réseaux sociaux, et en particulier Twitter, avec de nombreux messages sans aucune retenue sur la politique intérieure américaine ou des sujets diplomatiques sensibles.

China has been taking out massive amounts of money & wealth from the U.S. in totally one-sided trade, but won't help with North Korea. Nice! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 2, 2017

Sur Twitter comme en conférence de presse, Donald Trump a fait des médias une cible privilégiée. Le New York Times a listé les tweets plus ou moins violents du candidat Républicain contre la presse pendant la campagne : 23 médias visés pour des reportages ou analyses, 10 émissions de télévision et plus de 70 journalistes pris à partie. Donald Trump a d'ailleurs confirmé qu'il comptait continuer à poster des messages sur Twitter pour "rectifier" ce qui lui semble relever de la désinformation.

Les journalistes américains espèrent malgré tout que Donald Trump pondère son comportement et accepte les règles du jeu parfois contraignantes lorsqu'il s'agit des relations avec la presse.

L'association des correspondants de la Maison-Blanche en appelait récemment à une "relation constructive avec l'équipe de communication du président élu" et rappelait que les journalistes "défendraient toujours les droits d'une presse libre à faire rigoureusement son travail".

D'ailleurs, pour être en mesure de faire son travail de la manière la plus exigeante, le New-York Times a annoncé un investissement de cinq millions de dollars dans la couverture de la future administration Trump. Et l'AFP signale que le journal a prévu d'allouer davantage de journalistes d'investigation et de spécialistes sur de sujets comme la fiscalité, l'immigration, l'éducation ou le changement climatique.

