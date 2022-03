Ukraine, politique, BD et Laure Calamy : la Session de rattrapage

📧 Pour s'abonner à la newsletter, et la recevoir chaque semaine gratuitement par email.

Bonjour à toutes et à tous,

Au menu de cette Session de rattrapage : comprendre la politique grâce à celles et ceux qui l'ont théorisée - de Machiavel à Karl Marx - à l'approche de l'élection présidentielle, mais aussi l'actualité de la guerre en Ukraine, et la mobilisation de sa population, qui appelle à l'unité et interpelle l'Europe. Cette semaine on célèbre aussi les auteurs et autrices invités au Festival de la bande dessinée d'Angoulême, et on rencontre Laure Calamy à l'occasion du film A plein temps sorti ce mercredi sur les écrans. Pour retrouver tous les programmes de cette sélection dans l'application Radio France, un clic juste en dessous 👇 Bonnes écoutes ! Zohra Vignais

🎧 Écoutez les émissions de cette sélection dans l'application Radio France

C'est dans l'actu : la guerre en Ukraine 🇺🇦

• Crédits : FADEL SENNA / AFP - AFP

🇨🇳 Chine. Dans le conflit qui oppose l'Ukraine et la Russie, la Chine adopte une position ambiguë. Si Xi Jinping n'a pas explicitement condamné l'invasion pour ne pas s'attirer les foudres de Vladimir Poutine, Pékin n'affiche pourtant pas un soutien indéfectible à son partenaire économique et militaire et semble ne pas vouloir violer les sanctions occidentales. (Cultures Monde, 58 min)

🇪🇺 Europe. À partir de l'ouvrage collectif qu'il a dirigé, Une histoire de la guerre. Du XIXe à nos jours, l'historien Bruno Cabanes revient sur la guerre en Ukraine, ses origines et explique en quoi elle continue de manifester des lignes de fracture anciennes en Europe. (La Grande Table idées, 31 min)

🇫🇷 Accueil. Depuis deux semaines, 2,7 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays. En France, 13 500 réfugiés s'organisent pour servir de relais entre la population française et leurs compatriotes restés sur place. (Les Enjeux territoriaux, 14 min)

Le zoom de la semaine : pensées politiques

• Crédits : Sarah Debris-Erny - Radio France

Le 10 avril prochain s'ouvrira le scrutin du premier tour de l'élection présidentielle. Alors que la campagne est bousculée par la guerre en Ukraine, comment comprendre les enjeux qui traversent cette élection ? Pour éclairer le fonctionnement de notre démocratie et ses mécanismes, cette série de podcasts propose de se pencher sur la politique au travers de certains de ses plus grand(e)s théoricien(ne)s...

🤔 Machiavel, Hobbes, Tocqueville, Arendt et les autres... (Ils ont pensé la politique, 6x9 min)

C'est aussi dans l'actu

🏴󠁦󠁲󠁣󠁯󠁲󠁿 Corse autonome ? “Nous sommes prêts à aller jusqu’à l’autonomie”, a affirmé Gérald Darmanin le 15 mars dernier, après deux semaines de vives manifestations en Corse. D’où vient le désir d’autonomie ? Comment trouver un compromis adapté aux spécificités corses mais compatible avec la Constitution ? (Le Temps du débat, 42 minutes)

🧪 Où sont les sciences ? Politique de la recherche, technologies, climat : dissection des programmes des principaux candidates et candidats en matière de sciences alors que ces questions fondamentales sont écartées des débats principaux. (La Méthode scientifique, 58 minutes).

La bande dessinée à l'honneur

• Crédits : JOEL SAGET / AFP - AFP

Après l'annulation de l'édition 2021, le Festival de la bande dessinée d'Angoulême s'est ouvert ce jeudi 17 mars avec un "concert de dessins" dédié à l'Ukraine et la remise du Grand Prix de la ville d'Angoulême à l'autrice québécoise Julie Doucet. Initialement prévue au mois de janvier mais reportée pour raisons sanitaires, cette édition printanière accueille plus de 200 maisons d'édition et mettra à l'honneur les autrices et auteurs de bande dessinée ukrainiens.

🗨️ Têtes d’affiche d’Angoulême : Christophe Blain et Fanny Michaëlis. (La Grande Table culture, 28 min)

🗯️ Succès des mangas : une bonne nouvelle pour la bande dessinée en France, vraiment ? (Affinités culturelles, 59 min)

💬 Qui est Julie Doucet, Grand Prix d'Angoulême 2022 ?

Une rencontre : Laure Calamy

• Crédits : LOIC VENANCE / AFP - AFP

Mercredi 16 mars sortait A plein temps sur les écrans, un long-métrage d'Eric Gravel dans lequel l'actrice Laure Calamy incarne le rôle de Julie, tiraillée entre sa vie de mère célibataire à la campagne et un boulot d'agent d'entretien dans un palace parisien. À l'occasion de la sortie du film, l'actrice revient sur son personnage, dont le quotidien déjà haletant s'accélère jusqu'à devenir infernal.

📣 Laure Calamy : "Quand on est comédienne, on se laisse traverser par des choses auxquelles on n’aurait jamais pensé. Ce qui m'intéresse, c’est d’atteindre la plus grande porosité possible."(Par les temps qui courent, 44 min)

Il est temps...

• Crédits : STEPHANE DE SAKUTIN / AFP - AFP

Vous avez (seulement) 5️⃣ minutes…

🧍 In memoriam. Rendre hommage, se souvenir de ceux qui ont vécu dans la rue. Des traces ténues que le collectif "Les morts de la rue" met en lumière à travers des manifestations commémoratives, pour que les noms et les visages des sans-abris échappent à l'oubli. (Et Maintenant ? 5 min)

Vous avez 3️⃣0️⃣ minutes...

🕵️Traqués. Qui n'a pas craint la capacité des logiciels et autres Objets Informatiques Non Identifiés à capter le moindre de nos gestes ou paroles ? Deux salariés victimes d'espionnage au travail racontent la traque dont ils ont été l'objet. (Les Pieds sur terre, 28 min)

Vous avez 1️⃣ heure...

👨‍👩‍👦‍👦 Gilberte, Didier et Shirley. Notre prénom parle : presque toujours il indique un genre, et très souvent il évoque une génération, signale une origine sociale. Faire l'histoire des "noms de baptême" permet de comprendre leur importance actuelle. (Sans oser le demander, 58 min)

Vous avez 3️⃣ heures...

📚 Déplier les mythes. De Clovis à Charles Martel en passant par Jeanne d'Arc, Xavier Mauduit et ses invités déplient trois figures historiques au travers des récupérations politiques dont elles ont fait l'objet. (Le Cours de l'histoire, 3x52 min)

C'est donc la fin de cette session de rattrapage, à l'issue d'une semaine marquée par la disparition de l'obligation de port du masque : vous aussi, vous avez eu l'impression d'être nu(e) devant les autres ? Rassurez-vous, c'est normal : une histoire de conscience de soi...

Très bonne fin de semaine et bon week-end !