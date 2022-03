Ukraine, végétaux, cabinets de conseil, séries et Bruno Latour : la session de rattrapage

📧 Pour s'abonner à la newsletter, et la recevoir chaque semaine gratuitement par email.

Bonjour à toutes et à tous,

Au menu de cette Session de rattrapage : les conséquences économiques de la guerre en Ukraine, le rapport de l'être humain au monde végétal, la place des cabinets de conseil au gouvernement, une rencontre avec la scénariste Fanny Herrero et de passionnants entretiens avec le sociologue Bruno Latour. Pour retrouver tous les programmes de cette sélection dans l'application Radio France, un clic juste en dessous 👇 Bonnes écoutes ! Pierre Ropert

C'est dans l'actu : la guerre en Ukraine

La bataille qui se joue en Ukraine est aussi une bataille d’opinion, que la Russie peine à mener en Europe. D’autant plus que la proximité géographique du pays facilite les témoignages journalistiques, comme le racontaient dans la matinale quatre reporters tout juste revenus du front. Après un mois de conflit, les conséquences économiques commencent cependant à se mesurer en dehors de la région : ce sont les pays du Maghreb qui, les premiers, sont en train de subir la hausse inédite des cours du blé due au conflit.

📢Ukraine, Russie : la bataille de l'opinion (Affaires étrangères, 59 min)

🗞 Reporters de guerre : retour du front (L'Invité(e) des matins, 43 min)

📊 Aux (re)sources de l'économie ukrainienne (Entendez-vous l'éco, 58 min)

🗺️ Comment la guerre en Ukraine bouleverse les grands équilibres géopolitiques (La Grande table idées, 34 min)

🌾Guerre en Ukraine : les pays du Maghreb commencent à manquer de blé (Les Enjeux internationaux, 13 min)

Le Zoom de la semaine : un monde (de moins en moins) végétal

Une longue histoire nous lie au monde végétal : l'arbre est indissociable de la cosmologie celte, la forêt au Moyen Âge est avant tout un espace nourricier et les végétaux, depuis le XVIIe siècle, assainissent l'espace urbain. Mais nous sommes si différents des plantes - il faut remonter plus d'un milliard d'années en arrière pour nous trouver un ancêtre commun - qu'on en viendrait presque à oublier que ces êtres vivants extrêmement performants sont indispensables à notre survie. Un rappel nécessaire, en pleine grève pour le climat et à une époque où il nous faut, urgemment, reconsidérer la place de l'écologie politique.

🌳 Histoire du monde végétal (Le Cours de l'Histoire, 4 x 52 min)

🍃 Les plantes seraient-elles plus performantes que nous ? (Le Pourquoi du comment : science, 14 min)

🌱 Écologie au pouvoir : les coulisses d’un désaveu (L'Invité(e) des matins, 43 min)

🍂 Écocide, qualifier le crime (LSD, la série documentaire, 4 x 58 min)

C'est aussi dans l'actualité

💁‍♀️ Conseiller les cabinets de conseil. Un rapport du Sénat publié le 17 mars 2022 sur l’influence des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques a fait état d’un recours croissant et d’une logique "tentaculaire" de ces cabinets au sein de l’Etat. Comment mieux contrôler ces pratiques ? (Le Temps du débat, 37 min)

📱 Présidentielle : la politique au bout du clic. Ils sont jeunes et sur Tik Tok, Twitch, Twitter ou Youtube. Réseaux sociaux dont ils maîtrisent les codes et se servent pour parler de politique. Alors que la campagne électorale se déploie aussi sur ce terrain, Usul, Léa Chamboncel et Gaspard G témoignent et analysent. (L'Invité(e) des matins, 45 min)

⚰️ Le trouble du deuil prolongé. Une nouvelle maladie a fait son entrée dans la dernière version du DSM 5, le manuel américain de diagnostic et de statistique des troubles mentaux : le "trouble du deuil prolongé". Mais comment évaluer le caractère "normal" d’un chagrin, et de sa durée, après un deuil ? (La Question du jour, 8 min)

La bonne histoire

Netflix, Amazon, Disney , HBO : toutes les plateformes de streaming font la chasse à la bonne histoire, celle qui rendra accro leurs millions d’abonnés. Mais comment procèdent-elles ? En France, après le succès de Dix pour cent, Netflix a de son côté fait appel à Fanny Herrero, qui revient avec Drôle, une série consacrée aux artistes de stand up. Quant à votre plateforme préférée (France Culture, on l'espère), elle a aussi ses séries : n'hésitez pas à écouter De l'autre côté de l'enfer sur notre site, ou sur l'application Radio France.

📺 La chasse aux bonnes histoires, ruée vers l'or contemporaine (Affaires en cours, 6 min)

📝 Fanny Herrero : de “Dix pour cent” à “Drôle” (La Grande Table culture, 27 min)

📻 De l'autre côté de l'enfer (Samedi noir, 4 x 59 min)

Il est temps...

Vous avez 1️⃣0️⃣minutes

🏚️ L’Urbex, archéologie du passé industriel. De la Lorraine au sud de la France, les urbexeurs explorent des lieux abandonnés. Ces aventuriers des temps modernes pénètrent les lieux désaffectés qui jalonnent les marges de nos villes. De la visite d'hôpitaux aux parcs d’attractions, cette pratique intéresse aujourd’hui les historiens. (Les Enjeux territoriaux)

Vous avez 3️⃣0️⃣ minutes

💸 Corruption et défiance. La corruption, "c'est un peu comme un air pollué qu'on respire sans s'en rendre compte. Pourtant, elle corrode : les services publics perdent des moyens, nous payons plus d'impôts et la confiance dans la démocratie diminue." C'est ce qu'assure Eric Alt, vice-président de l'association Anticor, qui veut rétablir la confiance entre élus et citoyens en luttant contre les abus. (La Grande table idées)

Vous avez 1️⃣ heure

💊 Médicaments, une pollution fleuve. Que trouve-t-on si on analyse l’eau des rivières dans le monde entier ? Au premier chef, de l’eau, évidemment. Mais il y a une chose que l'on retrouve presque partout, sur un total de 258 rivières analysées dans plus de 100 pays : des traces de médicaments. (La Méthode scientifique)

Vous avez 4️⃣ heures

🧠 En mode Bruno Latour. "Il ne faut jamais simplifier le réel", assure le philosophe et sociologue Bruno Latour. Métaphysique, science, écologie, politique : quatre heures d'entretien à savourer en compagnie de celui qui veut faire de la modernité un objet d'étude anthropologique. (Les Chemins de la philosophie)

Vous avez 3️⃣4️⃣8️⃣ minutes (🤯 !!!!)

🌙 La fin de l'Empire. Comment comprendre le rapport obsessionnel des Turcs à l’histoire ? Grand spécialiste du monde ottoman, Edhem Eldem analyse les dynamiques des relations entre l'Empire ottoman, que l'on dit mourant au XIXe siècle, et une Europe moderne et en pleine expansion. (Les Cours du Collège de France)

Et du coup, cette session s'arrête ici pour cette semaine. Cette formulation vous agace ? C'est parce qu'utiliser la locution "du coup" aujourd’hui, c’est prendre le risque de faire une faute de langue autant que prendre le risque de s’exposer aux reproches. Alors, faut-il se débarrasser de cette expression, ou l'accepter telle quelle ? On vous laisse juge et, du coup, on vous dit à la semaine prochaine !