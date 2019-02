Un début d’année pour France Culture en forte augmentation sur le numérique

France Culture franchit deux caps d’audience en janvier 2019 :

24.3 Millions de podcasts soit + 34% depuis août 2018 (Résultats Médiamétrie Janvier 2019)

10.6 Millions de visites tous supports confondus (Résultats ACPM Janvier 2019)

Et toujours… 5.4 millions d’écoutes actives (Résultats ACPM décembre 2018)

NOS CHIFFRES NUMÉRIQUES

6,5 millions de vidéos vues* (décembre 2018)

1,5 million de fans sur Facebook

598 000 followers sur Twitter

* Vidéos: Dailymotion, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram

Acteur de la vie culturelle et média en mouvement, France Culture diffuse toujours plus largement le pluralisme des idées, la richesse des savoirs et le foisonnement des créations. Journaux d’information, éclairage de l’actualité, magazines de débats, de connaissances, actualités culturelles et du patrimoine, fictions, documentaires : France Culture propose ses programmes dans des formats variés et sur tous les supports. Radio, antennes numériques, revue Papiers, évènements en public et co-éditions, autant d’accès aux contenus de France Culture, pour le plus grand nombre en phase avec tous les usages.

France Culture, l’esprit d’ouverture.