Jean Daniel : "J'ai vécu l'Algérie comme humiliation de mes amis musulmans"

Dans cette première émission de la série "Un été avec Jean Daniel", le journaliste parle de son métier et de sa passion lointaine pour l'écriture, que ce soit dans un journal ou dans un livre : "Tout ça, ça se valait."

L'idée d'avoir écrit quelque chose et de penser à quelque chose, réagir sur quelque chose dont je me disais que demain cela changerait, que ma propre réflexion pouvait changer demain, ça m'a fait plonger dans des abîmes de perplexité. Sans faire de journalisme, la question même de sa définition me travaillait. [...] Je ne me suis jamais trop écarté de la nostalgie de la durée et du déploiement dans le temps, bref de la tentative de penser quelque chose qui peut aller au-delà du lendemain.