Jean Daniel : "Un événement qu'est-ce-que c'est ? C'est le fruit d'une surprise et d'une répétition"

Dans ce deuxième entretien de la série "Un été avec Jean Daniel", l'écrivain et journaliste revient sur son goût pour l'écriture qui remonte à loin et insiste sur le rôle de son instituteur qui "distinguait" comme cela se faisait à son époque certains élèves talentueux.

Jean Daniel insiste sur le fait qu'à son époque aussi on ne faisait pas de différence selon le support de l'écrit, journaliste ou écrivain, peu importait : "Ça avait quelque chose de pratique parce que ça me permettait de ne pas choisir."

Quand j'atteins les dix-sept ans, je suis un admirateur inconditionnel et même intoxiqué par les Américains. Il y avait Hemingway, Dos Passos, Caldwell, Steinbeck. Et puis quand on était un peu plus sophistiqué il pouvait y avoir Faulkner. Les quatre autres sont des journalistes, ils ont leur gloire. On a envie de les imiter, pour moi ce sont mes Dieux. J'avais évidemment mes idoles françaises mais pour moi la référence c'était ces gens.