Jean Daniel sur mai 68 : "Il y avait une promesse de générosité"

2008 | Cinquième entretien de la série "Un été avec Jean Daniel" diffusée l'été 2008, que nous avons sélectionné et que nous vous proposons de réentendre. Jean Daniel s'y remémore mai 68 au Nouvel Observateur et aborde la question de l'anticolonialisme à l'origine de son engagement journalistique.

Cinquième entretien de la série "Un été avec Jean Daniel" dans lequel le journaliste commence par évoquer l’État d'Israël et s'interroge sur la mondialisation du conflit israélo-palestinien, sur ce "phénomène assez extraordinaire", dont Jean Daniel reconnaît que "s'il n'était pas si tragique, le romancier l’apporterai en moi pour trouver cela sans précédent".

Les Arabes, qui étaient les interlocuteurs d'Israël, se sont islamisés et les Israéliens se sont américanisés. L'islam a pris en charge la Palestine et l'Amérique a adopté totalement, comme un cinquante-et-unième état, Israël. Et donc tout à coup on voit face-à-face ces deux géants : d'un côté les États-Unis, de l'autre l'islam.

Dans la suite de l'entretien, le journaliste explique se sentir de plus en plus commentateur : "Je n'arrive pas à m’accommoder de la brièveté, j'ai toujours plus à dire que je ne dis. Je me sens toujours à l'étroit."

Lorsqu'il se souvient de mai 68, il avoue en toute sincérité avoir eu des sentiments contradictoires. "Affirmer des choses comme "le savoir est un pouvoir", il dit avoir eu du mal à l'accepter, lui qui avait été "éduqué dans la dévotion des livres, des professeurs, des titres universitaires et du mandarinat".

Ce qui m'a séduit en mai 68, c'est la maturité de la jeunesse, c'est sa gaieté contagieuse, c’est le bonheur que les gens avaient à se parler dans les rues que je n'avais jamais connu en France depuis la Libération. C'est l'idée qu'il se passait dans ce peuple quelque chose qu'il découvrait lui-même, comme si il n'avait pas encore vécu, comme si il n'avait pas encore regardé l'autre, le voisin et c'est l'idée qu'il y avait une promesse de générosité. Ces mois-là avant de sombrer dans le maoïsme, le trotskisme, l'agitation qui a été vite confisquée par la théorisation de la spontanéité, j'en ai un souvenir absolument merveilleux.

Jean Daniel explique par ailleurs que dans sa jeunesse "la politique était inséparable de la culture et de la création".

Ce n'était pas la politique au sens politicien, ce n'était pas la politique comme carrière : c'était la politique comme idéal, comme engagement. C'était la politique des jeunes acteurs qui rêvaient de pouvoir servir l'idéal révolutionnaire ou socialiste, en général, par une œuvre particulière. C'est dans cet état d'esprit qui n'était pas réfléchi mais naturel que personnellement je me suis engagé dans les premiers combats que la vie m'a imposés. Le premier a été celui de la guerre, que j'ai faite dans les rangs du gaullisme, et ensuite [...] il y a eu l'engagement dans le combat contre le colonialisme. Je peux dire que l'engagement anticolonialiste m'a fait vivre dans un état d'obsession.

L'anticolonialisme a été à l'origine de son travail journalistique : "J'ai réfléchi comme si j'étais un des penseurs de la colonisation et de la décolonisation."

J'ai une réputation de modération, j'essaye de réfléchir dans mes jugements. Je n'ai pas de goût particulier pour la polémique, si talentueuse soit-elle. Et pourtant c'est toujours moi qu'on choisit comme cible, comme si ma modération avait cette vertu d'être plus blessante que l'injure.