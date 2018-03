Jean Daniel : "Une vie sans fête c'est le commencement d'une certaine vieillesse"

Dans ce dixième et ultime entretien de la série "Un été avec Jean Daniel", l'invité livre un peu de sa vie privée, de son plaisir de faire la fête, de danser. Il se dit "familier" des boîtes de nuit, "un endroit d'une immense gaieté".

"Il y a toujours eu un contre-point festif" face aux tragédies de la vie affirme-t-il.

Dans la suite de l'entretien, Jean Daniel évoque ses amitiés avec des artistes notamment le photographe Marc Riboud.

Il évoque aussi la figure de Pierre Soulages qu'il a rencontré par le biais le Léopold Sédar Senghor, qui fut un de ses premiers collectionneurs.

Mon instinct ne me dirigeait pas vers Soulages mais il m'a appris à connaître les secrets de l'abstraction. [...] C'est le côté monocolore de Soulages et le mystère du noir de Soulages qui m'a initié à la signification de l'abstraction.

Jean Daniel parle enfin de son ami Michel Bouquet.

Il clôt l'entretien sur un ton encore plus intime.

Maintenant, je ne sais plus ne rien faire. L'idée de ne rien faire ressemble un peu trop à la retraite. Tout ce qui est repos me paraît menacé de déclin, de disparition. Je ne sais plus ne rien faire. J'ai besoin que les instants soient plein. Je vis au présent mais dans la plénitude et je vis chaque chose comme si ça devait être la dernière. Ma curiosité a décuplé de cette manière.