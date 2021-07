Un été en avant-première sur France Culture

Vous pouvez écouter la Grande traversée sur Diego Maradona sans attendre sa diffusion à l'antenne à la fin du mois d'août : les 5 épisodes sont d'ores et déjà disponibles sur l'application Radio France et sur franceculture.fr. Tout comme trois autres Grandes traversées (sur François Mitterrand, Gisèle Halimi et Benito Mussolini), et quatre autres dans quelques jours.

Cet été, France Culture propose à l'écoute dès le début du mois de juillet ses grandes séries documentaires, mais aussi quatre fictions (Sous le volcan, Le Quatuor d'Alexandrie, l'Hôtel Saint-Pol et Bouvard et Pécuchet) et une grande série de connaissances sur les livres qui ont changé le monde. A découvrir ci-dessous, et sur l'application Radio France quand vous le souhaitez. Et retrouvez l'intégralité de la grille d'été ici.

Des Grandes traversées

Quarante ans après l’élection du 10 mai 1981 qui inaugurait le plus long mandat de la Ve république, France Culture dresse le portrait de François Mitterrand (1916 – 1996) : un homme à l’image quasi mythique, premier président socialiste et grand artisan de la construction européenne. Une série de Raphaël Bourgois, réalisée par Somany Na.

La fabuleuse histoire de Gisèle Halimi (1927 – 2020), avocate rendue célèbre par son parcours jalonné de victoires historiques : du procès de Bobigny qui jouera un rôle clé dans la légalisation de l’avortement à celui d’Aix-en-Provence qui mènera à la criminalisation du viol. Une série d'Ilana Navarro, réalisée par Véronique Samouiloff.

En 1986 à Mexico, l’Argentine affronte l’Angleterre en quart de finale de la Coupe du monde. Un match symbolique car quatre ans plus tôt, la guerre des Malouines opposait les deux pays. Au stade Azteca, tout un peuple attend une victoire argentine sur l’impérialisme britannique et mise sur Diego Maradona (1960 - 2020) pour y parvenir. Ce qu’il fera en deux buts : le premier, celui de "la main de Dieu", célèbre la fête du faible qui triche sans se faire prendre ; le second consacre le génie, capable de ruser dans les lignes adverses en dribblant 7 joueurs ! Deux actions. Deux visages d’un même joueur. Une série de Michel Pomarède, réalisation Jean-Philippe Navarre.

Benito Mussolini a laissé une marque profonde dans nos sociétés. Mais sommes-nous sûrs de le connaître tout à fait ? Portrait du premier dictateur européen. Une série de Simonetta Greggio, réalisée par Julie Beressi.

Et vous retrouverez mi-juillet quatre autres Grandes traversées (Louise Michel, John Le Carré, la Comtesse de Ségur et Ignace Philippe Semmelweis).

Une grande série culturelle

Il y a des écrits qui ont fait tomber des murs : de la Bastille, de Berlin et d’ailleurs. La condition humaine ne serait pas ce qu’elle est sans certains textes signés Saint-Paul, Montesquieu, Karl Marx… Comment les livres changent le monde ? Cette question fondamentale n’appartient pas au passé. Une série de Régis Debray et Didier Leschi.

15 épisodes

Des fictions pour l'été

Sous le volcan, de Malcolm Lowry.

Le Quatuor d'Alexandrie, de Lawrence Durrell.

L'Hôtel Saint-Pol, de Michel Zeveco.

Bouvard et Pécuchet, de Gustave Flaubert.