Un été France Culture

France Culture réalise une audience cumulée record de 2,7% en semaine pendant l’été 2019 soit 1,4 million d’auditeurs quotidiens (+236 000 auditeurs par rapport à 2018, soit +20%). La part d’audience est elle aussi en augmentation à 2,1 (+0,4 point).

France Culture est leader sur l’offre podcasts l’été avec 46,6 millions de podcasts téléchargés et notamment un record historique de 25,4 millions de podcasts téléchargés en août 2019, soit une augmentation de 40% sur 1 an.

« Grands portraits documentaires, séries inédites signées par de grandes voix ou de nouveaux talents, feuilletons de fictions, des magazines d’actualité… France Culture par sa proposition unique a brillé tout l’été. Un été qui se poursuit en podcast. »

Sandrine Treiner, directrice de France Culture

Les chiffres numériques parlent d’eux-mêmes :

/ 🏆 Record historique avec 25,4 millions de téléchargements de podcasts (août 2019)

(Médiamétrie eStat, juillet/août 2019)

/ 9,4 millions de visites tous supports (août 2019) Visites : ACPM, site+application

/ 1,6 million de fans sur Facebook

/ 625 000 followers sur Twitter

Acteur de la vie culturelle et média en mouvement, France Culture diffuse toujours plus largement le pluralisme des idées, la richesse des savoirs et le foisonnement des créations. Journaux d’information, éclairage de l’actualité, magazines de débats, de connaissances, actualités culturelles et du patrimoine, fictions, documentaires : France Culture propose ses programmes dans des formats variés et sur tous les supports. Radio, antennes numériques, revue Papiers, évènements en public et co-éditions, autant d’accès aux contenus de France Culture, pour le plus grand nombre en phase avec tous les usages. France Culture a reçu le prix CB News 2019 de Meilleure station de radio.