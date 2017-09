Un été historique pour France Culture antennes radio et numériques

Résultats médiamétrie juillet - août 2017

France Culture a été écoutée par 1,280 million d’auditeurs quotidiens , + 110 000 auditeurs en un an.

La part d’audience est elle aussi en augmentation à 1,7%.

(Médiamétrie, Grilles Radio d’été – juillet-août 2017 –LV 13 ans et + - 5h- 24h)

Ces chiffres d’audience sont appuyés par la croissance estivale exponentielle des podcasts France Culture avec 32,9 millions pour juillet et août, soit une augmentation de 61% vs l’été dernier.

« Les idées, la création, les savoirs étaient au cœur des programmes de France Culture cet été avec la diffusion de la première saison des Masterclasses, 5 grandes traversées, de Bruce Springsteen à Hannah Arendt, la série « Avoir raison avec … ». Une grille qui a tenu ses promesses grâce au travail des producteurs et journalistes des magazines en direct, des Matins d’été au Grain à Moudre. L’innovation et la création de nouveaux formats, tels qu’ « Estelle disparue », diffusé en podcast first, ont contribué à notre succès historique ».

Sandrine Treiner, directrice de France Culture