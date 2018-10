Un week-end spécial Japon

A l’occasion de la saison culturelle « Japonismes 2018 », France Culture part à la découverte de la culture nipponne le temps d’un week-end - les 26, 27 et 28 octobre : cinéma, poésie, gastronomie, histoire, peinture et dessin… Au programme également, deux créations à découvrir dans les fictions « Blue Sheet » de Norimizu Ameya et « La Promenade des envahisseurs » de Tomohiro Maekawa, et un podcast de « L’anachronique culturelle » consacré à « La grande vague », d’Hokusai.

Ce week-end sera précédé d’une semaine des « Chemins de la philosophie » consacrée à la pensée nippone et d’une monographie du magazine « Entendez-vous l’éco ? » dédiée à l’économie japonaise.

VENDREDI 26 OCTOBRE

6h02 Le réveil culturel – Tewfik Hakem

BD Spécial Japon : De Tezuka aux nouveaux mangaka

Avec Stéphane Beaujean, directeur artistique du Festival d’Angoulême et Patrick Honnoré, traducteur de Les leçons particulières d’Osamu Tezuka paru aux éditions Picquier

23h L’Atelier Fiction - « La Promenade des envahisseurs » de Tomohiro Maekawa *

Traduit du japonais Deux créations radiophoniques proposées par France Culture et le Théâtre de la Ville à l'occasion de Japonismes 2018.

Avec la Fondation du Japon, en collaboration avec le Tokyo Metropolitan Theatre (Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture) et avec la collaboration de la Maison Antoine Vitez.

par Patrick de Vos

Réalisation : Pascal Deux

Conseillère littéraire Céline Geoffroy

Représentée pour la première fois en 2005, La Promenade des envahisseurs est une des pièces les plus jouées de la compagnie théâtrale Ikiume dirigée par Maekawa. Adaptée au cinéma par le réalisateur Kiyoshi Kurosawa (titre français : Avant que nous disparaissions), le film est présenté dans la section « Un certain regard » du Festival de Cannes 2017 et distribué dans plus de 20 pays la même année. L’histoire se déroule dans une petite ville portuaire donnant sur la mer du Japon. Elle décrit la perplexité d’une femme faisant face à son mari qui, après avoir disparu plusieurs jours, revient complètement transformé, innocent et candide tel un enfant. Dans la ville, des personnes souffrant de symptômes similaires apparaissent petit à petit… Cette pièce de Maekawa exprime sa perception profonde de l’être humain à travers les phénomènes étranges qui apparaissent dans la vie quotidienne.

Avec des comédiens de la Troupe du Théâtre de la Ville et des invités, Mélissa Barbaud (Kase Narumi), Thomas Blanchard (Kase Shinji), India Hair-Moraru (Kase Asumi), Daniel Kenigsberg (Kase Tadashi, le père), Gérald Maillet (Sakurai Motoharu, le journaliste), Jauris Casanova (Dr Ômori, le médecin), Tom Boyaval (Amano), Pascal Vuillemot (Policier A, la quarantaine), Yan Tassin (Un jeune homme), Sarah Karbasnikoff (La journaliste), Création Musicale Mahut, Bruitages Bertrand Amiel. Equipe de réalisation : Christian Lahondes, Mathieu Touren, Justine Dibling

Nuit du vendredi 26 au samedi 27 octobre 2018 Nuit du Japon 2018, Par Philippe Garbit avec Laurent Martein

00:00 - 00:22 Nuit du Japon 2018 - Entretien 1/2 avec Laurent Martein (1ère diffusion : 27/10/2018) Par Philippe Garbit - Avec Laurent Martein - Réalisation Virginie Mourthé

00:22 - 00:50 Japon des samouraïs et japon de l’avenir (1ère diffusion : 01/06/1963 Chaîne Nationale) Par Maurice Bitter

00:50 - 02:30 La matinée des autres - L’esprit du Shinto (1ère diffusion : 22/03/1983) Par Olivier Germain-Thomas - Réalisation Michel Abgral

02:30 - 04:00 Les mardis du cinéma - Mizoguchi : Les contes de la lune vague après la pluie (1ère diffusion : 25/07/1995) Par Simone Douek - Avec Jean Douchet (cinéaste), René Sieffert (traducteur des Contes de pluie et de lune, d'Ueda Akinari), Daniel Serceau et Danielle Elisseeff - Réalisation Danielle Fontanarosa

04:00 - 04:30 Les archives du continent - Asie Pacifique - Le monde comme il va : Images d'Extrême-Orient, les villes japonaises (1ère diffusion : 13/03/1957) Par Jean Varnoux - Réalisation Margueritte Tarayre

04:30 - 05:55 Une vie, une oeuvre - Yukio Mishima (1ère diffusion : 15/11/1990) Par Bénédicte Niogret - Avec Annie Cecchi, Diane de Margerie, Claude-Michel Cluny, Nicolas Bataille, Tadao Takemoto, Marie-Claude de Brunhoff, Jean-Marc Pottiez, Donald Keene et Dominique Aury – Réalisation Jacques Taroni

05:55 - 06:00 Nuit du Japon 2018 - Entretien 2/2 avec Laurent Martein (1ère diffusion : 27/10/2018) Par Philippe Garbit - Avec Laurent Martein - Réalisation Virginie Mourthé

SAMEDI 27 OCTOBRE

7h-9h LES MATINS DU SAMEDI – Caroline Broué

Hiroshi Sugimoto pour une visite de son exposition actuellement visible (16/10>17/02) au Trianon à Versailles.

10h00 CONCORDANCE DES TEMPS - Jean-Noël Jeanneney

« Japon, la tentation militariste » Avec Pierre François Souyri

14h00 PLAN LARGE, L’ENCYCLOPEDIE VIVANTE DU CINEMA – Antoine Guillot

K comme Takeshi Kitano

Alors que ses trois premiers films ressortent en DVD chez Wild Side, Plan Large sur le cinéaste Takeshi Kitano, avec Benjamin Thomas, maître de conférences en esthétique du cinéma, auteur notamment Takeshi Kitano : Outremarges et le cinéaste Jean-Pierre Limosin, auteur notamment en 1999 de Takeshi Kitano l’imprévisible dans la collection Cinéastes de notre temps.

En fin d’émission, la chronique de N.T. Binh sur le volume II du coffret L’âge d’or du cinéma japonais (1935-1975) et le Dictionnaire des acteurs et actrices japonais.

22h00 MAUVAIS GENRES – François Angelier

Avec Fabien Mauro pour son livre "Ishiro Honda - humanisme monstre" aux éditions Rouge Profond (sur le créateur de Godzilla). Focus sur l'exposition art brut japonais à la Halle Saint-Pierre, mais aussi la série de DVd sur la Nikkatsu (société de productions de thrillers pop) aux éditions Bach Films et l'adaptation en manga, chez Ki-oon, des Montagnes hallucinées de Lovecraft

23h00 UNE VIE D’ARTISTE, LE MAGAZINE DE LA CREATION – Aurélie Charon

Hideto Iwai, metteur en scène et comédien japonais : dans le cadre de Japonismes 2018 et du Festival d’Automne, Hideto Iwai créera Wareware No Moromoro (Nos histoires…) du 22 novembre au 03 décembre au T2G (Gennevillier

DIMANCHE 28 OCTOBRE

12h00 LES BONNES CHOSES– Caroline Broué

Saveurs japonaises.

Avec la poétesse Ryoko Sekiguchi pour, notamment, son dernier ouvrage Nagori (POL) et le chef Taku Sekine du restaurant Dersou à Paris.

14h00 L’ART EST LA MATIERE – Jean de Loisy

Jakuchu (1716 – 1800) : Le Royaume coloré des êtres vivants

Du 15 septembre au 14 octobre 2018, au Petit Palais

Avec Manuela Moscatiello, responsable des collections japonaises au musée Cernuschi, le Musée des Arts de l'Asie de la Ville de Paris & Christophe Leribault, directeur du Petit-Palais

15h30 UNE SAISON AU THEÂTRE - Joëlle Gayot

Le théâtre japonais, d’hier à aujourd’hui

Avec Brigitte Prost, Maître de conférences en études théâtrales à l’université Rennes II, spécialiste du théâtre japonais. Elle a notamment contribué au dossier spécial “La scène contemporaine japonaise” dans le dernier numéro de la revue Alternatives théâtrales (septembre 2018). La chercheuse nous éclaire de ses lumières théoriques et pratiques sur le théâtre au Japon. Car si le théâtre contemporain japonais est au cœur de son travail depuis plusieurs années, ses nombreux voyages et son expérience du bûto nourrissent ses connaissances du nô et du kabuki notamment. Quels horizons les formes traditionnelles du théâtre japonais ouvrent-elles à la scène contemporaine ? Quels liens le théâtre japonais tisse-t-il aujourd’hui avec le théâtre en France ? La riche actualité niponne de cet Automne français dit la vitalité de ses liens artistiques. Brigitte Prost nous aide à y regarder de plus près.

Et aussi

VENDREDI 19 OCTOBRE

23h L’ATELIER FICTION - « Blue Sheet » de Norimizu Ameya *

Traduit du japonais par Corinne Atlan

Réalisation : Pascal Deux

Conseillère littéraire Céline Geoffroy

Plasticien, artiste, acteur, et auteur dramatique, Norimizu Ameya a écrit Blue Sheet en s’inspirant des échanges qu’il a eus avec des élèves du lycée d’Iwaki de la préfecture de Fukushima. C’est en janvier 2013, alors que le souvenir de la catastrophe demeure encore vif, que cette pièce est jouée pour la première fois lors d’une représentation du club de théâtre du lycée, mise en scène par Ameya. L’oeuvre qui met en lumière 10 lycéens a reçu le 58e prix de théâtre Kunio Kishida en 2014. Des fragments de conversations et des monologues évoquent avec fougue le quotidien de ces jeunes d’Iwaki et les souvenirs indélébiles laissés par le séisme, le tsunami et la catastrophe nucléaire de 2011. À Paris, de jeunes artistes feront une lecture de la pièce.

Avec des élèves du Jeune Théâtre National Alexiane Torres, Morgane Real, Candice Bouchet, Roxane Roux, Bénédicte Mbemba, Pauline Haudepin, Asja Nadjar, Quentin Barbosa, Yannick Morzelle, Genseric Coleno – Demeulenaere Création Musicale Mahut Bruitages Bertrand Amiel. Equipe de réalisation : Christian Lahondes, Mathieu Touren, Justine Dibling

SEMAINE DU 22 AU 25 OCTOBRE

10h-11h LES CHEMINS DE LA PHILOSOPHIE – Adèle Van Reeth

Japon

Lundi 22 octobre :

L’éthique des samouraïs : avec Pierre-François Souyri, historien français spécialiste de l'histoire du Japon, auteur de Samouraï, 1000 ans d’histoire du Japon aux éditions Château des ducs de Bretagne-Musée d’histoire, Les guerriers dans la rizière, la grande épopée des samouraïs aux éditions Flammarion

Mardi 23 octobre :

Roland Barthes, L’Empire des signes : avec Eric Marty, romancier et essayiste, professeur de littérature française à l’Université Paris Diderot-Paris 7, auteur de Roland Barthes, la littérature et le droit à la mort aux éditions Seuil, Roland Barthes, le métier d’écrire aux éditions du Seuil

Mercredi 24 octobre :

Miyazaki, l’envers du monde paisible : avec Hervé Joubert-Laurencin, professeur d'esthétique et d'histoire du cinéma à Paris X, spécialiste d'André Bazin et de Pier Paolo Pasolini, auteur de Quatre films de Hayao Miyazaki : Mon voisin Totoro, Porco Rosso, Le voyage de Chihiro, Ponyo sur la falaise aux éditions Yellow now collection Les Enfants de cinéma

Jeudi 25 octobre : Panorama de la philosophie contemporaine : avec Clélia Zernik, philosophe, professeure de philosophie de l’art à l’Ecole Nationale des Beaux-Arts de Paris, et Michael Lucken, professeur d’histoire, arts et histoire de l’art du Japon à l’Inalco, directeur du Centre d’Etudes Japonaises

14h-15h Entendez-vous l’éco ? - Tiphaine de Rocquigny

Japon, les métamorphoses d’un empire

Lundi 22 octobre :

L’ère d’Edo ou le retrait du monde

Guillaume Carré, maître de conférences à l’EHESS et chercheur du Bureau français -Institut français de recherche sur le Japon de la Maison franco-japonaise, auteur de Légitimités, légitimations : la construction de l’autorité au Japon paru aux éditions EFEO en 2006

Alexandre Roy, maître de conférences au sein du Département des études japonaises et au Centre d'études japonaises de l’INALCO

Mardi 23 octobre :

Meiji, la modernité au prix des inégalités

Bernard Thomann, responsable du Master "Etudes Japonaises" de l'Inalco, auteur de La naissance de l'Etat social japonais. Biopolitique, travail et citoyenneté dans le Japon impérial (1868-1945) aux Presses de Sciences Po, 2015

Christine LEVY, maîtresse de conférences en études japonaises à l'Université Bordeaux 3, auteure du chapitre Naissance du mouvement ouvrier moderne au Japon au sein de l’ouvrage Entreprise et société dans le Japon d’avant-guerre- Regards croisés sur les maux et les idéologies de l’industrialisation autour de l’ère Meiji, sous la direction de Claude Hamon, paru aux éditions Picquier en 2011

Mercredi 24 octobre :

Les incertitudes du capitalisme japonais

(SR) Adrienne Sala, ATER à Sciences Po Lyon, spécialiste de l’économie du Japon

(SR) Evelyne Dourille-Feer, économiste au CEPII, auteur de L’économie du Japon, publié chez La Découverte

Jeudi 25 octobre :

Le Japon au travail

Julien Martine, maître de conférence en sociologie à l’Université Paris-Diderot

(SR) Hiromasa Suzuki, ancien professeur à l'Université de Waseda, spécialiste du droit du travai

Japonisme 2018 : s’installe en France à travers des expositions, théâtre, concerts, cinéma, gastronomie, art de vivre, danse mais aussi sport. Plus de cinquante événements investiront les plus grandes institutions culturelles à Paris et en région de juillet 2018 à février 2019.