Une église en béton, une comtesse pas si sage, Brassens et une paire de tongs : la Session de rattrapage d'été

Bonjour à toutes et à tous,

L'été dure des mois, les vacances, pas toujours... et le besoin de penser à autre chose surgit parfois en pleine saison estivale, au tout début d'août. C'est là que la comtesse de Ségur tombe à point nommé : France Culture lui réserve une "Grande Traversée" permettant de brosser un tableau autrement plus contrasté que celui de la sage et précieuse grand-mère recluse en son château. Si les demeures du XIXe siècle ne sont pas à votre goût, rien ne vous empêche de passer voir les bâtiments en béton signés Le Corbusier qui s'insinuent, pas si discrètement, du côté de Firminy, dans la Loire. Ou bien, si les vacances sont déjà finies, de réserver une partie de votre soirée à l'écoute de l'adaptation sonore de la Tragédie du roi Christophe d'Aimé Césaire, puis de la Série musicale Georges Brassens pour un contraste assuré. Bonnes écoutes ! Rémi Guezodje

LES SÉRIES D'ÉTÉ

• Crédits : CHRISTOPHE D YVOIRE - Getty

Le culte des films. Un film peut-il réellement changer le monde ? Michèle Halberstadt ne connaît pas la réponse, mais elle ouvre la discussion en invitant de grands noms du cinéma pour parler de grands longs-métrages. Ceux qui peut-être auraient le mieux raconté les ravages de la guerre, de la jalousie, de l’amour, mais aussi la beauté, la solitude, l’insouciance, la passion, la gravité, la peur et l’exil. (Les films qui ont changé nos regards, 5 x 1h)

La comtesse à la loupe. Ce portrait documentaire parcourt aussi bien l'enfance en Russie de la romancière que les aspects sadomasochistes d'une œuvre qui ravit petits et grands depuis des siècles. Le plaisir vient-il de la cruauté de Sophie qui découpe des poissons vivants ou bien des conseils moraux prodigués par une grand-mère rassurante ? (Grande Traversée : la comtesse de Ségur, 5 x 59 min)

Une philosophe extraterrestre. Chez Simone Weil, l’action et la pensée ne font qu’un. Ses deux "grands œuvres" portent sur la condition ouvrière et l’enracinement. À l’heure des revendications identitaires, de la crise du multiculturalisme, mais aussi du retour d’un travail ouvrier soumis à l’intelligence artificielle, sa philosophie s’impose en critique implacable du monde actuel. (Avoir raison avec... Simone Weil, 5 x 28 min)

Georges Brassens, oncle de tous les Français. Derrière la pipe et la moustache d’une icône de la chanson se cache un homme paradoxal qui dit bien des choses de la France d’hier et d’aujourd’hui. À l’occasion du centenaire de la naissance de Georges Brassens, cette série musicale vient célébrer le génie, la poésie et la pensée libre en chanson. (Les Séries musicales, 2 x 1h58)

PENDANT QUE VOUS N'ÉCOUTIEZ PAS

• Crédits : Philippe Desmazes - AFP

Attention aux tongs. Dans les "Matins d'été", l’historien Pierre Singaravélou retrace l’histoire de 40 objets, comme le fusil d'assaut, la bouteille plastique ou le gilet jaune, ainsi que leur rôle dans notre société mondialisée. Cette semaine, on parle notamment de canettes, de cartes et de ces fameuses sandales bien utiles pour naviguer le long des plages... les tongs ! (40 objets de la mondialisation, 4 min)

Un centre-ville béton. Dans le département de la Loire, à Firminy, on trouve un stade, une église, un logement et une maison de la culture tous signés Le Corbusier. C'est le groupe de bâtiments créé par l'architecte le plus vaste d'Europe mais il demeure moins connu que la Cité radieuse et peut-être peu apprécié... Certains habitants du coin surnomment même l'église le "seau à charbon". (L'Esprit des lieux, 4 min)

De pères en fils ? Avoir des enfants ou ne pas avoir, et parfois même, en avoir deux ! Tels sont les sujets de ces émissions consacrées à la famille en 1948 et 1951. Des auditrices et auditeurs écrivent, livrent quelques secrets, avouent leurs inquiétudes et demandent en quelque sorte des conseils, une aide psychologique. (Les Archives de l'été, 58 min)

Ça tourne. Comment le concept de gravité a-t-il été appréhendé ? Comment est-on passé d’une simple observation à la découverte d'une loi physique fondamentale et universelle ? Quelles ont été les différentes figures scientifiques qui ont participé à la dissémination de ce savoir ? Tout pour comprendre la loi de la gravitation, découverte vertigineuse. (Eurêka !, 58 min)

LES FICTIONS

• Crédits : Sophie Bassouls - Getty

Royale tragédie. Pièce d'Aimé Césaire, La Tragédie du roi Christophe s’ouvre sur un combat de coqs, réjouissance populaire haïtienne. Puisque les politiciens se querellent comme des coqs, le peuple s’amuse à les personnifier : l’un représente Alexandre Pétion, l’autre Henri Christophe, deux hommes qui se disputent le pouvoir en 1806. (Théâtre et cie, 1h58)

Meurtre à la Maupassant. Sur le chemin de sa tournée matinale, le facteur d’un village de campagne découvre sous une futaie le corps d’une fillette violée et étranglée. Une nouvelle bouleversante où Maupassant s’immisce dans l’âme d’un tueur d’enfant. (Samedi noir, 59 min)

LA CITATION

• Crédits : Robin Nissen

Et si on regardait le corps autrement ? C'est ce que propose Alix Garin dans son roman graphique Ne m’oublie pas qui a remporté cette année le prix France Culture BD des étudiants. Dans "les Matins d'été", l'autrice explique comment elle cherche à laisser transparaître la beauté des corps vieillissant par son trait tendre et grave et décrit la solitude qui gagne l'existence une fois que les derniers âges de la vie s'approchent :

C’était un parti pris dès le départ quand j’ai écrit le scénario. Tous les gens qui ont des personnes âgées dans leur entourage le savent. En la dessinant je savais que ça allait faire réagir. C’est pour ça que je voulais le montrer, c’est tout à fait noble et c’est beau. Le corps vieillissant n’a pas à être caché, il est sublime et raconte beaucoup sur notre existence. Ça raconte une histoire que je voulais mettre en scène.

La Session d’été prend fin, à l'inverse, on l'espère, de vos voyages, imaginaires ou motorisés vers la découverte de "ce qu'on fuit", comme le dirait Jean-Didier Urbain. Bon week-end et à la semaine prochaine !