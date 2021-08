Une ville qui tombe, une Vierge rouge, un coup de pied au cul et Nina Simone : la Session de rattrapage d'été

Abonnez-vous gratuitement pour recevoir chaque semaine la Session de rattrapage par e-mail.

Bonjour à toutes et à tous,

La chute de Kaboul dimanche dernier a brutalement remis l'Afghanistan sous les feux de l'actualité. Le scénario qui se dessinait depuis des semaines est devenu réalité : le retour des talibans au pouvoir, la débâcle pour les Etats-Unis et l’OTAN, la terreur et l'exil pour de nombreux Afghans sont à la une de l'actualité internationale depuis le 15 août. Face au flou entretenu pour l'instant par les talibans sur la forme que prendra leur exercice du pouvoir, des embryons de résistance, politique ou militaire, commencent à s'affirmer. Pour réfléchir aux multiples formes que peut revêtir la résistance à l'oppression, sur nos ondes cette semaine de nombreux récits de combats pour la liberté, menés à Paris sur les barricades en 1871, dans la France occupée de 1940 ou encore dans les rues de Montgomery, Alabama, en mars 1965. Bonnes écoutes 🎧 Céline Leclère

LES SÉRIES D'ÉTÉ

Révolutionnaire. Icône de la Commune de Paris, militante anarchiste et féministe, adversaire de toutes les formes de domination, écrivaine : Louise Michel (1830-1905) fut tout cela à la fois. Ce portrait documentaire en 5 volets révèle le destin d'une femme passionnée à travers de nombreuses archives : ses mémoires - prolifiques - les actes de son procès en 1871 ou la façon dont la presse de l’époque évoquait la "Vierge rouge". Ecoutez la voix d'une femme qui marqua de ses combats la seconde moitié du XIXe siècle, dont elle incarne autant les utopies politiques que les révolutions inachevées. (Grande Traversée : Louise Michel, femme tempête, 5 x 59 min)

Lanceur d'alerte. Ce qui caractérisait Paul Virilio était son attention au monde. A la fois philosophe et architecte, sociologue et urbaniste, il fut le grand observateur de la désynchronisation de nos sociétés induite par la vitesse. S'il a été parmi les premiers à théoriser le sentiment que tout va trop vite et que le monde devient trop global, faut-il pour autant le considérer comme un philosophe pessimiste ? Ou plutôt comme un lanceur d’alerte ? Quoi qu'il en soit, les mots que le philosophe, disparu en 2008, a trouvés pour formuler ce sentiment de disparition qui nous étreint sont précieux pour éclairer le présent. (Avoir raison avec... Paul Virilio, 5 x 28 min)

Feeling good. Eunice Kathleen Waymon est née deux fois. Le 21 février 1933 en Caroline du Nord, et le 7 avril 1954, jour où le Conservatoire de Philadelphie la recale à son concours d'entrée. Un échec, en dépit de son talent évident de pianiste, que celle qui n'avait pas encore pris le pseudonyme de Nina Simone imputera à sa couleur de peau. Jamais la chanteuse n’oubliera cette humiliation qui marquera son destin et forgera son engagement aux côtés des militants des droits civiques dans les années 1960. De Bach au jazz en passant par les Black Panthers, découvrez le parcours d'exception d’une musicienne inclassable. (Les Séries musicales, 2 x 2h)

Rebelle. De sa naissance dans une famille pauvre du Rif à une adolescence passée dans les rues à Tanger, Mohamed Choukri (1935-2003) devient un écrivain majeur de la littérature arabe dès la publication de son premier roman en 1972. Autobiographie crue, longtemps interdit par la censure dans sa langue originale, Le Pain nu est aussi le récit de l’accession à la littérature d’un autodidacte. Ecoutez Tahar Ben Jelloun, qui a traduit Le Pain nu de l’arabe, se souvenir de ses discussions avec son auteur dans les cafés de Tanger dans les années 1970, et évoquer le rôle joué par Paul Bowles et Jean Genet dans le destin littéraire de Mohamed Choukri. (Les Romans de la grande bleue. Mer de misère : Mohamed Choukri, 10 x 58 min)

PENDANT QUE VOUS N'ÉCOUTIEZ PAS

Afghanistan, 2001-2021. Vingt ans après leur chute, les Talibans contrôlent de nouveau l’intégralité du territoire afghan. Une conquête militaire éclair face à une armée afghane fantôme depuis le départ des forces américaines qui soulève un grand nombre d'incertitudes quant à ses conséquences géopolitiques. Quel va être le rôle des Etats-Unis et de l’Europe après ce tournant historique ? Le Temps du débat d'été réunit des experts en science politique pour dresser le bilan de la présence occidentale dans le pays depuis deux décennies. (Le Temps du débat d'été, 43 min)

Haïti, 2010-2021. Un séisme de magnitude 7,2 a frappé le sud-ouest d'Haïti samedi 14 août. Le dernier bilan communiqué fait état de 2189 morts, de plus de 12 000 blessés et 332 disparus. Le 12 janvier 2010, l'île avait été touchée par un séisme déjà dévastateur, une catastrophe dont la communauté internationale comme les associations humanitaires avaient appelé à "tirer les leçons". Didier Le Bret, ambassadeur de France en Haïti entre 2009 et 2012, analyse les raisons politiques qui font que cet appel est resté lettre morte. (La Question du jour, 9 min)

Eloge du fantasme. La chaleur estivale les fait-elle éclore avec plus d'intensité ? Avouable ou honteux, drôle, enfantin ou carrément pervers, les fantasmes sont aussi multiples que nous sommes nombreux à les nourrir. Et d'ailleurs, sont-ils destinés à être réalisés ? C'est la question que Sébastien Thème a posée à David et Stéphane Foenkinos, co-réalisateurs de Les Fantasmes, une comédie à sketchs qui met en scène six couples et six fantasmes, chacun dûment répertorié dans les manuels de psychologie, et doté de noms savants, de dacryphilie à sorophilie. (La Grande table d'été, 42 min)

Moments de gênance. Caustique, cynique, c'est LA série qui met mal à l'aise... Impossible de succomber tranquillement au plaisir de l'identification aux personnages dans son canapé. Tous sont à la fois détestables, arrogants, idiots et lâches. Mais "Succession" traite avec tellement d'humour la folie du pouvoir qu'on en redemande. En attendant la 3e saison actuellement en tournage, décryptage des deux premières. (Culture séries : "Succession", l'empire de la gêne, 58 min)

LES FICTIONS

Hélène après la chute. Comédien, auteur et metteur en scène, Simon Abkarian a écrit une variation inédite autour du destin tragique de la reine de Sparte : "Lorsque Hélène et Ménélas se retrouvent, ils sont déjà défaits : la terre se dérobe et ensemble ils vont perdre pied. Non pas parce qu’ils s’aiment ni se redoutent, mais parce qu’ils se savent perdus. Les ailes repousseront-elles avant l’impact ? Qu’importe. Arène inévitable, l’abîme est leur grandeur et fait partie de ce corps à corps héroïque et érotique malgré lui." Une fiction à écouter. (Voix d'auteur Simon Abkarian, 59 min)

Vie de château. Au début du XVe siècle, l’hôtel Saint-Pol abritait le palais d’Isabeau de Bavière, reine de France et épouse du roi Charles VI. C'est aussi le titre d'un roman méconnu de Michel Zévaco, publié en 1909, sur fond de complot d'un couple d'amants pour renverser le pouvoir au sein de la dynastie capétienne, contrecarré par l'entrée en lice d'un valeureux chevalier, le tout pimenté par les manigances d'un sorcier. Le tout formant une chronique de la vie à la cour de Charles VI truffée de rebondissements, et ici ressuscitée par ce feuilleton radiophonique de 32 épisodes. (L'Hôtel Saint-Pol, 32 x 29 min)

LA CITATION

Cette semaine, la citation est de Madeleine Riffaud, invitée des Matins à l'occasion de la parution d'une BD qui retrace sa vie, La rose dégoupillée (Dupuis). Entrée dans la Résistance à 17 ans, Madeleine Riffaud raconte (L'invitée des Matins d'été, 29 min) comment un coup de pied au cul a décidé de son destin, un soir de novembre 1940.

C’était à la gare d’Amiens, la ville venait d’être bombardée. Il y avait une division allemande qui était là. C’était la période où on disait aux soldats : "Entrez en France sans bavures, vous embrassez les enfants, vous leur donnez des bonbons, soyez cool." Mais que font des soldats avec une jeune fille de 15 ans, en petite robe, mignonne ? Il y en a un qui a soulevé ma robe, un autre qui a voulu m’embrasser. J’ai eu peur, j'ai crié. Un officier allemand est arrivé pour les calmer et il a réglé l’affaire en me flanquant un coup de pied au cul qui m’a envoyée valser à 3 mètres. Je suis tombée les bras en croix, le nez par terre comme Gavroche. Encore couchée, je me suis dit "Je suis encore bien petite mais je vais faire de la Résistance parce que vous êtes des salauds, je vous aurai."

Cette session de rattrapage s'arrête là. Mais si vous avez envie de respirer à plein poumons avant la descente inéluctable vers la rentrée, laissez-vous entraîner à Belle-Ile en mer sur les pas de Sarah Bernhardt ou hisser à 1816 m d'altitude, dans le parc national du Mercantour, où des archéologues ont découvert en 2018 un monumental sanctuaire gaulois. Avec son trésor en pièces de monnaie, ses vestiges d'offrandes et même un crâne brûlé qui atteste semble-t-il de certains rites celtiques. Rafraîchissant.