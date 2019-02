Vasarely, marché du livre, glyphosate et Léonard de Vinci : la Session de rattrapage

Abonnez-vous gratuitement pour recevoir chaque semaine la Session de rattrapage par email

Bonjour à toutes et à tous,

Alors que Vasarely fait son retour au Centre Pompidou dans une grande rétrospective, nous avons décidé de placer ce billet sous le signe des arts plastiques... et de leur évolution à l'aune de la modernité ! Alors que l'artiste hongrois a disparu en 1997, certains lisent toujours dans ses œuvres une "sur-modernité, un excès de signes" tandis que d'autres se disent aujourd'hui émus par la dimension "spirituelle" de son travail. Alors, cette exposition contribuera-t-elle à combler le fossé qui se creuse entre art contemporain et grand public, phénomène que décryptait cette semaine Jacques Munier sur nos ondes, parlant même d'une "crise de l'oeuvre d'art" ? Ou faudra-t-il attendre qu'un nouveau couple présidentiel passionné d'art moderne le remette au goût du jour, comme le firent les Pompidou en leur temps en cheminant amoureusement vers l'art abstrait ? Belles écoutes ! Hélène Combis

COMPRENDRE

• Crédits : domin_domin - Getty

Page blanche. La condition des Noirs, les discriminations dont ils font l'objet, sont aujourd'hui largement documentées. Le sujet devient plus délicat lorsqu'il s'agit d'évoquer les Blancs : une catégorie qui faisait figure d'impensé jusque-là, car défiant l'idéal républicain. Alors comment parler des Blancs ? (Du Grain à moudre, 39 min)

Grise mine. Avec 45 millions d’exemplaires vendus en France en 2018, le marché du livre enregistre sa plus forte baisse depuis 10 ans. En 2017, 54 millions de livres avaient trouvé leur acheteur et l’année avait déjà été qualifiée de difficile par les professionnels du secteur. Comment expliquer cette chute des ventes ? (La Question du jour, 7 min)

Trump le monde. Dans une allocution, Donald Trump prédisait la "libération imminente" de l’intégralité des territoires anciennement contrôlés par les djihadistes en Syrie. Il a affirmé : "L'annonce formelle que nous avons repris 100% du califat devrait intervenir la semaine prochaine". Ce désengagement préfigure-t-il d’un retour en force de l'EI, et à qui profitera la politique sécuritaire de Trump au Moyen-Orient ? (Cultures mondes, 58 min)

APPRENDRE

• Crédits : Jeff Vanuga, USDA Natural Resources Conservation Service / CC

Débat empoisonné. Environ 9 000 tonnes de glyphosate sont utilisées chaque année en France. Le débat sur ce pesticide classé "cancérogène probable" en 2015 est particulièrement vif, et il est très difficile de démêler les opinions des faits. Que connaît-on aujourd'hui de son impact sur la faune, la flore et la santé humaine ? (La Méthode scientifique, 58 min)

Cité papale. Créé le 11 février 1929 par les accords du Latran, le Vatican est avec moins de 900 habitants le plus petit état souverain du monde. Mais le Saint-Siège, état théocratique où le pape dispose d'un pouvoir absolu, se considère-t-il comme un micro-état ? (La Fabrique de l'histoire, 52 min)

Vachard... "Les violences infligées aux animaux depuis l'industrialisation sont le miroir de ce que nous sommes devenus au fil des siècles, et sont le reflet d'un modèle de développement fondé sur l'exploitation sans limite des ressources des autres vivants." Entretien avec la philosophe Corinne Pelluchon. (Matières à penser, 44 min)

(RE)DÉCOUVRIR

• Crédits : Dessin de la collection des Beaux-Arts de Paris

Vinci dans son atelier. Passionné de mécanique, d’anatomie, de botanique… Léonard de Vinci fut aussi bien un peintre qu’un ingénieur militaire, un metteur en scène qu’un décorateur ou un artificier. Les Beaux-Arts de Paris proposent une exposition gratuite pour découvrir ce génie et son époque. (Le Réveil culturel, 26 min)

Photomélancolie. "Quand on est photographe, une question qui se pose tout le temps est d’être au bon endroit. Quand on est au bout du monde, on est au bon endroit". Rencontre avec le photographe Alain Willaume qui, depuis 40 ans, capture l’infiniment petit comme le démesurément grand. (La Grande table culture, 28 min)

"Je voulais que ce livre galope". Dans cet entretien à l’occasion de la parution de son roman Les impatients (Gallimard), Maria Pourchet nous explique la mécanique de son écriture, et évoque son plaisir à perdre le contrôle de ses personnages ainsi que la nécessité de l'ironie pour contrer l'émotion. (Par les temps qui courent, 58 min)

LA CITATION

Cette semaine, la citation est du philosophe et sociologue Didier Eribon, venu débattre de la place des intellectuels dans le débat public, au micro des Matins de France Culture :

Si les partis de gauche, et notamment la gauche officielle, gouvernementale... disons le parti socialiste, a abandonné les classes populaires, les a fait disparaître de son discours, s'est converti à la pensée néo-libérale, aux politiques néo-libérales, que ce soit Gerhard Schröder en Allemagne, Tony Blair en Grande-Bretagne ou le PS en France, il est évident que les classes populaires ne se sont plus représentées par les partis de gauche, qui sont devenus les ennemis : dans des fractions entières des classes populaires, si vous dites "la gauche", ce mot est honni, banni. Et (...) si vous vous sentez trahi par les partis pour lesquels vous votiez, vous votez pour un autre parti. Il n'y a pas de lien populaire entre les classes populaires et la gauche. Malheureusement, l'autre parti c'est le Rassemblement national, ou l'AFD en Allemagne.

Enfin, nous vous proposons de fêter ce début de week-end avec l'homme qui marche sous l'eau et tutoie les abysses en apnée : Guillaume Nery qui, en défendant la nécessaire relation entre l'homme et l'océan, invite à le préserver. A travers une vidéo, écoutez-le notamment raconter comment il a dansé avec les cachalots. A samedi prochain !