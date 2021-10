Victime du terrorisme, influence chinoise, génération Z et Jim Carrey : la Session de rattrapage

Abonnez-vous ici pour recevoir la Session de rattrapage chaque semaine par mail.

Le 16 octobre 2020, un professeur d’histoire-géographie était assassiné pour avoir exercé son métier. Parce qu’il avait montré des caricatures du prophète Mahomet, Samuel Paty a été tué au nom d’une croyance religieuse par un homme radicalisé. Un an après, si des leçons ont été tirées, une loi et des formations créées pour éviter la reproduction d’un tel drame, comment rendre hommage à l'enseignant ? Comment honorer la mémoire d’un homme dont la profession même était de transmettre une mémoire collective ? Chez certains professeurs, cet évènement a profondément changé leur façon de travailler et renforcé leurs convictions. En parallèle, le débat sur la laïcité est entré par effraction dans les classes, parmi les élèves mais aussi le corps enseignant, où le risque de l’autocensure plane, poussée par la peur et le traumatisme. Bonnes écoutes. Sixtine Lerouge

COMPRENDRE

Influence numérique. Publié début octobre, un rapport de l'IRSEM résume la stratégie de la Chine pour étendre son influence au-delà de ses frontières, entre nouvelles technologies et réseaux sociaux, opérations de séduction et politique de dissuasion agressive. (L'Invité(e) des matins, 19 min)

Face au mur. Récemment évacués des jardins d’Eole, les consommateurs de crack sont désormais concentrés vers la porte de la Villette à Paris. Un énième déplacement qui ne résout toujours pas le problème, comme le racontent consommateurs et riverains. (Les Pieds sur terre, 28 min)

A la bougie. Le Liban traverse une pénurie d'électricité sans précédent. Le manque de fioul empêche les centrales de fonctionner. Les acteurs de la région, Iran, Egypte, Jordanie, se mobilisent pour jouer un rôle dans cette crise et tirer leur épingle d'un jeu dont le grand gagnant pourrait être la Syrie. (Les Enjeux internationaux, 12 min)

Campagne mémorielle. La campagne électorale pour l'élection présidentielle n'a pas encore officiellement commencé que déjà l'Histoire est au cœur des débats. Point d'appui pour certains, réinterprétée par d'autres, elle est instrumentalisée depuis toujours par les politiques. Dans quel but ? (L'Esprit public, 25 min)

APPRENDRE

OK Boomers. Qui est la génération Z, née entre 1997 et 2010 ? Quels sont ses codes, ses préoccupations ? L’émission fait le point sur cette génération hyperconnectée qui pianote plus vite que son ombre, évoluant entre crise écologique et crise sanitaire. (Soft Power, 1h35)

Souvenirs glacés. Libérés des glaciers alpins sous l’effet du réchauffement climatique, des vestiges piégés depuis des siècles et conservés par la congélation réapparaissent à la surface. L’archéologie glaciaire œuvre à leurs découvertes, et retrace leur parcours, souvent accidentel, parfois intentionnel. (Carbone 14, le magazine de l'archéologie, 29 min)

Fou du rire. “Du mécanique plaqué sur du vivant” telle était la définition proposée par Henri Bergson pour décrire le rire, qui n’est pas le propre de l’humain. Sujet de plus en plus étudié dans différents domaines scientifiques, le rire a beaucoup à nous apprendre ! (La Méthode scientifique, 58 min)

(RE)DÉCOUVRIR

Iconique. Génie du burlesque, l'acteur Jim Carrey s’est révélé au travers de films où il déploie un éventail de mimiques. De The Mask à The Truman Show, en passant par Dumb & Dumber, il se sert de son talent comique pour faire rire, mais aussi pour dénoncer. (Sans oser le demander, 59 min)

Pèlerinage. Emblématique écrivain japonais, Haruki Murakami a désormais une bibliothèque à son nom sur le campus de l’université Waseda à Tokyo. Un lieu qui ravira ses admirateurs, les “Harukistes”, où ils peuvent s’imprégner de son univers. (Affaire à suivre, 5 min)

Femme fatale. Troisième film de Paul Verhoeven, Basic Instinct met en scène Catherine Tramell, incarnée par Sharon Stone. Derrière les clichés physiques de la femme fatale, le cinéaste renverse les codes avec ce personnage de serial-killeuse qui regarde au lieu d'être regardée. (Les Chemins de la philosophie, 58 min)

LA CITATION

Cette semaine la citation est du gynécologue-obstétricien congolais, Denis Mukwege, prix Nobel de la Paix 2018, invité de l’émission “La Grande Table idées”, à l’occasion de la parution de son livre La Force des femmes aux éditions Gallimard. S'appuyant sur son expérience, il préconise de repenser dès l'origine les rapports entre les hommes et les femmes :

La masculinité est acquise : c’est nous qui apprenons à nos garçons comment un homme se comporte, par nos langages, les attentes que nous avons par rapport aux garçons, comparées aux filles. (…) Nous devons absolument changer notre façon de voir. Si nous voulons arriver à la génération égalité, l’éducation doit commencer dès le berceau. Il faut quitter la masculinité toxique et aller vers une masculinité positive.

Cette session s'arrête ici pour cette semaine. On finit par un frisson avec la série à succès Squid Game qui, depuis Netflix, continue son ascension vers le podium des productions les plus regardées. Le procédé narratif de la Battle Royale, tiré du film japonais éponyme, n'est pas nouveau : pour retrouver les origines du concept, il faut remonter au XVIIIe siècle avec l'apparition de la boxe anglaise. À la semaine prochaine !