Vieillesse ennemie, vaccin privé, clitoris et Michael Lonsdale : la session de rattrapage

Abonnez-vous ici pour recevoir la Session de rattrapage chaque semaine par mail.

Bonjour à toutes et à tous,

"Ô vieillesse ennemie", s'exclame Don Diègue dans Le Cid ; "La vieillesse est un naufrage" statue quant à lui de Gaulle dans ses Mémoires de Guerre. S'il est vrai que la vieillesse apporte avec elle son lot d'affections, parmi lesquelles la maladie d'Alzheimer, doit-elle fatalement être une déchéance ? Dans La Comédie Humaine, Balzac dépeint ainsi des vieillards pathétiques rejetés de tous, quand pour Montaigne, les "vieux" ont surtout la chance de ne pas être déjà morts. Plus proche de nous, Laure Adler voit dans la vieillesse "une joie, une jubilation même, mais entourée de barbelés". Symbole de ces atermoiements, le mot "vieux", pour désigner des personnes âgées, continue de déranger. Il faudra bien les éclaircissements de Simone de Beauvoir (et son essai de 800 pages sur le sujet !), pour répondre à la question, et rappeler que chaque expérience de la vieillesse diffère. Bonnes écoutes. Pierre Ropert

COMPRENDRE

• Crédits : Jean-François Monier and Marie-Morgane le Moe - AFP

Un vaccin pour tous ? Une étude de l'ONG Oxfam accuse les pays riches d’avoir réservé la moitié des futures doses de vaccin contre le Covid. Est-ce que la course au vaccin entreprise par certains pays empêchera de le rendre accessible à tous ? Le "nationalisme vaccinal" nous met-il tous en danger ? (Le Temps du débat, 39 min)

Souverains numériques. Les Etats semblent vouloir retrouver un contrôle sur le réseau Internet. En Europe ou aux Etats-Unis, on parle d’encadrer les surpuissants GAFAM, au nom de la défense de la démocratie, tandis qu’en Chine ou en Russie, c’est au nom de la défense nationale que l’on s’applique à couper l’Internet local du reste de la toile. (Cultures Monde, 58 min)

La disparition du bureau ? Depuis, le confinement, les cartes ont été rebattues dans le milieu professionnel. Comme le reste de la société, le monde du travail se retrouve grandement affecté par l’épidémie de coronavirus. La vie de bureau est-elle si essentielle à l'équilibre des employés ? (L'Invité des matins, 44 min)

APPRENDRE

• Crédits : Wikimedia Commons

Quid du clitoris. Le clitoris entretient une dispute scientifique, philosophique voire entre les deux sexes au travers des siècles. En 1973, un collectif féministe aux Etats-Unis publie Notre Corps nous-même : des femmes se réunissent pour produire de la connaissance, contrer les normes et réinventer des pratiques sexuelles. L’intime est politique. (LSD, La Série documentaire, 55 min)

L'"ami" des bêtes. Du panthéon égyptien au bestiaire médiéval, la place de l'animal a considérablement évolué. D'indomptable à subordonné, sujet et acteur de l'histoire, l'animal n'a acquis que récemment le statut d'être sensible. De la domestication à l'élevage, quelle place occupent les animaux dans nos sociétés ? (Le Cours de l'Histoire, 52 min)

“Je vous ai (tout)pris”. Occupée en 1830 par les Français à la suite d'une escarmouche diplomatique mineure, l'Algérie va devenir la colonie la plus importante de l'Empire français. Comment s'est organisée son exploitation économique et quelles relations entretenait-elle avec la métropole ? (Entendez-vous l'éco, 58 min)

(RE)DÉCOUVRIR

• Crédits : Joël Saget - AFP

"Ce n'est pas moi qui m'intéresse, c'est d'être les autres". Michael Lonsdale a traversé le cinéma contemporain comme on fait l’école buissonnière. De ses souvenirs d'enfant illégitime à ses innombrables rôles, du théâtre au cinéma, le comédien, mort cette semaine à l'âge de 89 ans, s'était longuement confié à France Culture dans une série d'entretiens. (A Voix Nue, 27 min)

Bleu au-delà du ciel. Yves Klein avait pour première vocation d'être judoka. Mais l'Art saura le séduire définitivement et, talent oblige, il deviendra le grand artiste que l'on connaît. (Toute une vie, 58 min)

Procès dessiné. "Le point d’ancrage dans ce procès, c’est de dessiner, ça me stabilise dans cet ouragan émotionnel". François Boucq revient avec le livre New York Cannibals, alors même qu'il est chargé de couvrir le procès historique des attentats de 2015 pour Charlie Hebdo jusqu'au 10 novembre. (Le Rayon BD, 33 min)

LA CITATION

• Crédits : Mehdi Fedouach - AFP

Cette semaine, la citation nous vient de la chanteuse Juliette Gréco, décédée mercredi 23 septembre à l'âge de 93 ans :

Quand je suis arrivée à Saint Germain-des-Prés je n’avais vraiment pas envie de vivre. J’étais très détruite, terriblement. Et Anne-Marie Cazalis m’a réappris à rire, et Boris Vian m’a réappris à parler. J’ai eu des cœurs, et des têtes, et des bras, et des oreilles qui m’ont écoutée. J’étais très gâtée. J’étais pourrie, complètement. Je n’étais pas pourrie par l’argent du tout, j’étais entièrement pourrie des choses les plus belles du monde, et je marchais nu-pieds, j’avais faim. Ça continuera toute ma vie à rester pour moi le capital le plus certain.

Cette session de rattrapage s'arrête ici. Et si vous avez lu cette newsletter avec un chat ronronnant sur vos genoux ou - plus probable - à deux doigts de faire tomber quelque objet précieux de votre bureau, sachez que si le passé avait pris un autre embranchement, vous auriez bien pu avoir un autre animal de compagnie, tacheté et à la queue rayée : il s'agit de la genette qui, aux XVe et XVIe siècles, a bien failli remplacer définitivement nos chats de compagnie. L’Église catholique considérait alors ces petits félins comme des créatures démoniaques et recommandait de les jeter dans les bûchers de la Saint-Jean ! À la semaine prochaine.