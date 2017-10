Violences sexistes, Dante et Audrey Hepburn : la Session de rattrapage

Abonnez-vous à la Session de rattrapage pour la recevoir par email chaque semaine.

Il y a #MyHarveyWeinstein, #MeToo en anglais ; #BalanceTonPorc, #MoiAussi en français ; #IchAuch en allemand ; #AncheIo en italien ou encore #YoTambien en espagnol. Depuis l'affaire Harvey Weinstein, les femmes sortent massivement du silence à l'aide de ces hashtags pour dénoncer les violences qui leurs sont faites. L'occasion, pour France Culture, de s'interroger sur ce que cette séquence nous dit des rapports entre les sexes, et de ce qu'on peut attendre de cette puissante libération de la parole. De la Tunisie, où l'"affaire du bisou" a déclenché une controverse sur la surveillance des mœurs, aux féminicides et à la pénalisation de l'avortement en Amérique latine, la situation des femmes partout dans le monde prouve la dimension historique et systématique de la domination masculine. Pour la philosophe Geneviève Fraisse, cette affaire a révélé un problème structurel qui touche aux limites du juridique, et devient une question politique. Dénoncées depuis les années 70, les violence faites aux femmes sont en passe de devenir, enfin, un enjeu de société à grande échelle. Bonnes écoutes. Pierre Ropert

COMPRENDRE

Mère de djihadiste. “La personne m’appelle et me dit 'Félicitations, votre fils est mort en martyr'. Le pire dans ces situations, c’est que vous êtes obligé de rester calme, pour avoir plus de renseignements.” Nathalie Haddadi n’est pas religieuse et elle ne soutient aucunement les agissements de l’état islamique. Elle a pourtant été condamnée à deux ans de prison ferme pour "financement de terrorisme". Elle raconte sa version des faits, celle d'une mère face à son fils. (Les Pieds sur Terre, 28 min)

Désobéissez. Faut-il apprendre à ne pas obéir ? Dans son dernier ouvrage, le professeur de pensée politique Frédéric Gros retourne aux sources de l'obéissance, et stipule que désobéir c'est d'abord se soucier de soi-même et "revenir à soi comme source d'autorité première". Il n’interroge pas tant la désobéissance que notre obéissance : "Pourquoi est-il si facile de se mettre d’accord sur la désespérance du monde et si difficile, pourtant, de lui désobéir ?" (La Grande Table, 32 min)

Religion et péremption. Ne plus prendre les textes sacrés au pied de la lettre mais les appréhender avec la distance de l’Histoire. Se libérer du carcan de la tradition, qui fige dans le temps et nourrit les fondamentalismes. Sans oublier de s’interroger sur la place des femmes dans la religion. C’est la vision que défendent la rabbin Delphine Horvilleur, et l’islamologue Rachid Benzine, dans leur ouvrage commun “Des Mille et une façons d’être juif ou musulman”. (L'Invité des matins, 17 min)

APPRENDRE

The Walking Dead. Dans la “Divine comédie”, le Purgatoire est une montagne. Et les êtres qu’y croise Dante ressemblent à des zombies. Bienvenue parmi les ombres, dans l’au-delà du poète florentin. Mais ne craignez rien, la souffrance y est source de joie, et s’assimile à une thérapie. (Les Chemins de la philosophie, 58 min)

Connivence bancaire. "Mon ennemi, c’est la finance", déclarait François Hollande au Bourget. Un quinquennat plus tard, peu de choses ont changé et le puissant lobby bancaire se charge de paralyser toute velléité de réglementation. D'autant qu'en France, des centaines de hauts fonctionnaires rejoignent chaque année ce secteur : une démarche qui renforce un peu plus encore le lobby bancaire. (La Série Documentaire, 55 min)

Terre infertile. En 50 ans, la qualité du sperme humain a diminué de 50% et le volume séminal d’un quart, le nombre de spermatozoïdes malformés est lui en très nette augmentation. Si l’on ajoute à cela les cas de puberté ou de ménopause précoce, cette crise de la fertilité semble indiscutable. Et à l'échelle de la Terre, elle n'est d'ailleurs pas le propre de l'être humain (La Méthode scientifique, 58 min)

(RE)DECOUVRIR

Petit déjeuner chez Tiffany. C’est à la rencontre du personnage Holly Golightly de Truman Capote, incarnée par Audrey Hepburn dans Diamants sur canapé, de Blake Edwards (1961), que nous sommes conviés cette semaine par Charles Dantzig. Un personnage “insaisissable comme une poignée d'eau”. (Personnages en personne, 29 min)

L'homme qui marchait. Le mangaka japonais Jirō Taniguchi a laissé derrière lui une dernière oeuvre, "La Forêt millénaire", qui après les événements de Fukushima, remet la nature au centre de son récit. "Il se demandait s’il n’était pas passé à côté du monde politique, des fragilités écologiques, des fragilités de la société japonaise et il me disait : « ce sont des thèmes que je voudrais traiter davantage, à ma façon, à travers la fiction »", raconte le scénariste Benoit Peeters, qui a réalisé une série d'entretiens avec l'auteur japonais. (Le Réveil culturel, 21 min)

Franglais. A 92 ans, le metteur en scène Peter Brook choisit d’écrire sur les mots, sur la langue ou plutôt deux langues, l’anglais et le français. Dans sa vie et pour Shakespeare, il a manié les deux. Et dans son dernier ouvrage, il résume les différences par cette formule : "En anglais on dit les mots, en français on dit la pensée". (Une vie d'artiste, 1 h)

LA CITATION

La citation de la semaine est du romancier et prix Nobel de littérature Patrick Modiano, invité du Temps des écrivains (58 min) :

Ecrire est une activité bizarre qui vient un peu à la lisière de la vie, il faut laisser des blancs pour laisser une certaine liberté aux personnages, on est prisonnier d'un décor dans lequel on a vécu.

On espère en tout cas que la pénurie de beurre (le superfail de la semaine) ne vous frappe pas trop durement et que vous avez l'occasion de nous écouter dès le matin, une tartine à la main. Mais d'ailleurs, est-ce que vous le raclez ou le coupez ? Et est-ce que vous le consommez doux, demi-sel ou même végétal ? A France Culture, on lit plus volontiers dans les mottes de beurre que dans les astres pour en apprendre un peu plus sur vous.