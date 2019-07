Virginia Woolf, blues du pénitencier, Notre-Dame de Paris, espionnage... la Session de rattrapage d'été

Abonnez-vous ici pour recevoir la Session de rattrapage par mail

Bonjour à toutes et à tous,

Comme la canicule s’est abattue sur la France cette semaine, pour lutter contre la chaleur, chacun sa méthode ! Entre une virée à la plage, une sieste à l’ombre ou une halte à la buvette, on vous propose de vous replonger dans vos classiques. Pourquoi pas un peu de lutte pour l’égalité des sexes et de littérature anglaise avec la Grande traversée consacrée à Virginia Woolf, qui ne cesse, encore aujourd’hui, de féconder le féminisme contemporain ? Si vous êtes adepte de vieilles pierres, tendez l’oreille pour profiter de la fiction Notre-Dame de Paris ! France Culture a exhumé cette pépite datant de 1957, avec, entre autres, Michel Bouquet. C'est l'été, autant en profiter pour parcourir le monde, ou plutôt les mondes, réels comme fictifs. Très bonnes écoutes et à la semaine prochaine !

Les séries d’été

Virginia Woolf, la traversée des apparences. Elle dansait sur des briques brûlantes, a fondé sa propre maison d’édition et militait pour le droit des femmes... Virginia Woolf est sans conteste l’une des plus grandes autrices du XXe siècle. Souvent décrite comme rigide, dépressive, solitaire, elle a pourtant entretenu des relations fortes et intimes avec les deux sexes. Tendez l’oreille, et vous découvrirez le portrait de cette écrivaine et militante féministe. (Grande traversée : Virginia Woolf, la traversée des apparences, 5 x 1h49)

Jailhouse rock. Le bruit des clefs, les pas des matons, le raffut des gamelles… Autant de bruitages carcéraux qui rythment la série musicale de la semaine ! Plus qu’un thème, la prison est un territoire que les musiques du monde entier ont autant exploré que dénoncé. (La Série musicale d'été : le blues du pénitencier, 5 x 58 min)

Le mariage de Beaumarchais. Auteur de pièces géniales, espion à Londres pour Louis XV puis Louis XVI, administrateur de la compagnie des eaux, armateur mais aussi marchand d’armes, Beaumarchais a eu une vie trépidante. Tout l’été, Erik Orsenna vous invite à découvrir l’ivresse de vivre de l’auteur du Mariage de Figaro. (Beaumarchais ou l'aventure de la liberté, 8 x 29 min)

Il est venu le temps des cathédrales… Saviez-vous que le célèbre roman de Victor Hugo avait sauvé la cathédrale ? Au milieu du XIXe siècle, le monument n'intéresse personne : son mélange de styles est jugé disgracieux et désuet. Redécouvrez son histoire à travers cette fiction datant de 1957 du roman de Hugo, avec Michel Bouquet. (Fictions - Le Feuilleton, 35 x 15 min)

Pendant que vous n'écoutiez pas...

Hakuna Matata. En ce moment, les aventures du Roi Lion sont partout sur nos écrans. Alors que sort une nouvelle version en animation 3D de ce classique de Disney, tentons de décrypter la stratégie gagnante du géant américain. Entre Star Wars, Marvel et Disneyland Paris, l'empire Disney est omniprésent dans l'espace public et dans l'imaginaire collectif. (L'Invité culture des Matins, 20 min)

Darc, poète punk. Levez les yeux vers l’écran géant et cherchez le garçon, celui qui a laissé sa plume au rock et tout le reste : Daniel Darc. Un an après sa mort en 2013, son ami Marc Dufaud a décidé de ressortir 25 ans de bobines et d’en faire avec Thierry Villeneuve et Florence Levasseur un film. (La Grande table d'été, 1h10)

Dans 18 ans... À quoi ressemblera le monde en 2037 ? Comme vous avez pu le constater cette semaine, la montée des températures fait peser des menaces sur les écosystèmes et est susceptible d'engendrer des bouleversements irréversibles. Alors que nous sommes de plus en plus nombreux sur la planète, comment faire face à ces nouveaux défis ? (Dans 18 ans, 29 min)

007. Et si nous tentions de mieux comprendre les rouages de l'espionnage moderne ? Du Royaume-Uni aux Etats-Unis, en passant par la Russie, Philippe Vasset et Pierre Gastineau sont allés à la rencontre de ceux qui ont travaillé pour les services de renseignements afin d'en comprendre le fonctionnement, ses réseaux et ses travers. (Conversations secrètes, le monde des espions, 59 min)

La citation de la semaine

La citation de la semaine nous vient de l’auteur de bandes dessinées et réalisateur Riad Sattouf. C’est à lui qu’on doit notamment L’Arabe du futur, Les Cahier d’Esther ou encore l’excellent film Les Beaux Gosses. Invité à faire sa Masterclasse (59 min) , il revenait sur son parcours, ses inspirations et ses techniques de dessins :

Je reste concentré sur ma volonté première de faire des BD accessibles à des gens qui ne sont pas habitués à en lire. J'évite de faire de l'esbroufe avec des dessins impressionnants. (…) Dans "L'Arabe du futur", chaque partie a une couleur dominante. Le jaune pour la Libye, l’ensoleillement, la chaleur. En Syrie, le rose de la terre. Et le bleu en Bretagne. J’aime bien jouer avec des couleurs très limitées. Riad Sattouf

Avant de nous quitter, tentons de tirer profit de la canicule qui s'est abattue cette semaine sur le pays... À l'heure du réchauffement climatique, la fin du monde est-elle proche, comme le prophétisait Philippulus dans Tintin et l'Etoile mystérieuse ? En tout cas, grâce à vous, nous avons pu constituer une bibliothèque d'ouvrages à lire en cas d'apocalypse. Alors, entre À la recherche du temps perdu, Les Misérables, La Nuit des temps ou encore Le Petit Prince, quel sera votre choix ? Bon week-end et à la semaine prochaine !