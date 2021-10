Pénuries, fantômes, Proust, Meta et Marina Foïs : la Session de rattrapage

Abonnez-vous ici pour recevoir la Session de rattrapage chaque semaine par mail.

Bonjour à toutes et à tous,

Colère et précarité, c’est ce qui est revendiqué et dénoncé dans le film La Fracture sorti en salle ce mercredi 27 octobre ; il retrace les problématiques sociétales qui parcourent la France, sur fond de manifestations de Gilets jaunes et de soignants débordés. Une France des inégalités, une France fracturée dans laquelle la parole serait confisquée ? C'est l'état des lieux que dresse la philosophe Barbara Stiegler à propos de notre pays au sortir de la crise sanitaire. Confisquée, la liberté des Yéménites l'est, dans un pays que l'on fuit pour se réfugier et parler ; parler pour éclairer, mobiliser et éveiller. La précarité l’est de tous les domaines, des étudiants aux oubliés du soin, comment penser un autre modèle de société, à quel prix ? Des prix - dans un tout autre registre ! - il y en a eu dans l'actualité culturelle de cette semaine : le prix Médicis a été décerné à Christine Angot et le jury du Goncourt a dévoilé ses quatre finalistes. Quel roman remportera le prix selon vous ? Réponse le 3 novembre prochain... Bonnes écoutes ! 🎧 Zohra Vignais

Trop et pas assez. L’économie mondiale semble prise en étau entre surconsommation de biens et pénuries d’énergie. Où se trouve l’Europe dans ce nouveau système économique mondial ? Explications avec l'économiste Mathilde Lemoine. (L'Invitée des Matins, 40 min)

CV erroné. Et si au départ de l'affaire Benalla, il y avait une erreur de recrutement ? L'arrivée à l'Élysée de l’ancien collaborateur d’Emmanuel Macron est entachée de zones d’ombres. Au-delà de ce cas emblématique, des experts ont analysé les erreurs de jugement qui menacent les recruteurs. (Superfail, 14 min)

C'est méta. Vous l'avez sûrement vu passer, Facebook Inc., la maison-mère du réseau social, s'appelle désormais "Meta". Comment expliquer ce changement de nom et de logo, alors que l'entreprise est dans la tourmente ? (Les Enjeux internationaux, 13 min)

Esprit, es-tu là ? Communiquer avec les esprits est une pratique en vogue dans la seconde moitié du XIXe siècle. Le spiritisme fleurit aux États-Unis comme en Europe, on y voit alors une nouvelle façon de comprendre un monde en proie à de nombreuses mutations... (Le Cours de l'histoire, 51 min)

À la vôtre ! Dans la Bible, on trouve un passage poétique dans lequel le vin est une métaphore de l'amour... Recherche-t-on l'ivresse pour assouvir nos élans érotiques ? Retour au temps des premiers vignobles et aux débuts de la viticulture. (Sans oser le demander, 58 min)

Changement climatique et controverses. À l'occasion de la COP 26 qui se tiendra du 1er au 12 novembre prochain à Glasgow, on fait le point sur quatre solutions controversées pour lutter contre le changement climatique. (Cultures Monde, 4 x 58 min)

Proust 2.0. Marcel Proust vécut à une époque de bouleversements technologiques marquée par l'apparition d'objets qui révolutionnèrent le secteur des transports et de la télécommunication comme le téléphone, le théâtrophone, l'automobile ou l'aéroplane. Quel rapport l'auteur de La Recherche du temps perdu entretenait-il aux innovations de son temps ? (Le Meilleur des Mondes, 58 min)

"CinéMode" par Jean-Paul Gaultier. La Cinémathèque française présente jusqu'au 16 janvier 2022 une exposition consacrée au célèbre couturier et à sa passion pour le cinéma. Dans cet entretien, Jean-Paul Gaultier revient sur les liens qui unissent la mode au 7e art. (La Grande table culture, 27 min)

Traverser l'Amérique. First Cow, c'est le nouveau long métrage de Kelly Reichardt. Dans ce western minimaliste, la réalisatrice conte l’amitié de deux hommes aux Etats-Unis, un cuisinier originaire d’Europe de l’Est et un immigré chinois, qui se lancent dans la commercialisation de beignets grâce au vol nocturne du lait de la vache du potentat local. (Plan large, 58 min)

La citation nous vient cette semaine de Marina Foïs, invitée d'Affaires Culturelles. Elle est à l’affiche de la comédie Barbaque et du drame La Fracture. L’occasion de revenir sur le parcours d’une artiste à la palette large qui a su brouiller les cartes, en suivant son mantra, "Fuir toujours tout ce qui est monochrome et tout ce qui est préétabli au moment" :

Il ne faut pas oublier que notre métier, c'est jouer. Et jouer, ça veut dire jouer ! Cela signifie prendre du plaisir, même quand on porte des grands textes ou de grands messages. Ou de grandes douleurs, puisque celles qu'on joue, ce n'est pas tout à fait celles qu'on vit, et que forcément, on leur donne de l'ampleur et du relief en n'oubliant pas qu'on va les donner au public.