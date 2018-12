1980 : avec Serge Gainsbourg, la Marseillaise n’est pas profanée mais révélée !

L'Anachronique culturelle | En direct des grands chocs esthétiques de l’histoire des arts et de la culture, Mathilde Serrell est aujourd'hui en 1980, au cœur du scandale qui suit le succès de la nouvelle version reggae de l'hymne national.

Au journal télévisé, l’image est saisissante, le poing serré et levé, comme l’étendard sanglant, Serge Gainsbourg l’insoumis est "colère" ! Son concert à Strasbourg a été annulé hier à cause d’une bande de paras surchauffés par une guerre des tribunes. Lui le patriote obligé de se défendre dans Le Matin Dimanche contre une attaque particulièrement tordue.

Mais quel est le problème au juste ? Est-ce à cause du reggae, cette musique venue de Jamaïque qu’on n'entend que tard le soir sur les radios clandestines ? Ou c’est peut-être parce que monsieur Birkin s’habille mal...

Celui qui allume la mèche s’appelle Michel Droit, un journaliste plus gaulliste que le Général !

Depuis son édito, en juin dernier, circule l’idée que La Marseillaise de Serge Gainsbourg est une provocation de plus. Et selon Michel Droit, la version reggae de l'hymne national contribuerait même à faire renaître un antisémitisme latent.

Avec Bertrand Dicale, spécialiste de la chanson française

Quoi de plus authentiquement révolutionnaire que de porter cet hymne avec ces damnés de la terre que sont alors les musiciens de reggae jamaïcain? La Marseillaise reggae est presque plus patriote que ses détracteurs. Elle ouvre la voie à une identité plurielle et non figée du peuple, un patriotisme affranchi du nationalisme.

