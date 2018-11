L'Anachronique culturelle | En direct des grands chocs esthétiques de l’histoire des arts et de la culture, Mathilde Serrell est aujourd'hui en 1983. Assise devant un poste télévision, elle assiste médusée à la diffusion d'un clip qui va bouleverser durablement la culture pop : le clip révolutionnaire "Thriller".

Ce dimanche c’est frisson, j’ai décidé de regarder le clip de 13 minutes de Michael Jackson qui a été diffusé hier soir chez Michel Drucker dans "Champs-Elysées". Heureusement que les réseaux sociaux n’existent pas sinon tout le monde m’aurait spoilée en postant la vidéo Youtube. Là je dispose d’un bon vieux magnétoscope et d’un enregistrement du direct sur VHS...

Depuis des semaines tout monde parle de ce clip, une superproduction qui aurait coûté 1 million de dollars ! Presque un quart d’heure filmé en 35 millimètres par John Landis, le cinéaste qui est passé des "Blues Brothers" au « Loup Garou de Londres »…

Jackson s’approprie Dracula, le White Zombie et le Heavy Metal. Il montre à la toute nouvelle chaîne MTV de quoi est capable ce chanteur noir dont on hésitait à montrer le clip de Billy Jean il n’y a pas si longtemps… Le Michael de Thriller invente une identité multiple qui échappe à la domination catégorielle. Mais dans le même temps, Michael Jackson s’enferme dans le petit écran, et dans ce double de fiction qu’il ne cesse de vouloir transformer.

Avec l’écrivain et académicien Marc Lambron, auteur de Vie et mort de Michael Jackson édité par la Réunion des Musées Nationaux.

Écouter Écouter 1983 : le clip "Thriller" de Michael Jackson, plus "Black Mirror" que "The Walking Dead" 1983 : le clip "Thriller" de Michael Jackson, plus "Black Mirror" que "The Walking Dead"

Ce que l’on peut dire 35 ans plus tard, c’est que si Thriller est un sacre, celui du roi de la pop, et de sa reine, la télévision, c’est autant une cérémonie de triomphe que de déchéance.

"L'Anachronique culturelle", un podcast natif à découvrir chaque vendredi

Avec l'Anachronique culturelle , Mathilde Serrell, envoyée spéciale dans le passé, nous fait revivre en direct les grands chocs esthétiques de l’histoire des arts et de la culture comme si nous y étions. Retrouvez tous les épisodes ici.

Pour vous abonner au podcast

Pour Android et autres applications : abonnez-vous avec le fil RSS (sur téléphone Android et autres applications)

Sur iTunes et téléphones Apple : abonnez-vous ici