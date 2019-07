Anne Vanderlove : "Je fais de l'artisanat de la chanson"

Elle avait quitté sa Bretagne natale pour chanter dans les cabarets parisiens du quartier latin, avant de devenir la "Joan Baez française". Révélée en 1967 par le titre "Ballade en novembre", Anne Vanderlove s’est éteinte à l'âge de 76 ans, le 30 juin 2019. Cette chanson, qui lui avait valu d’être récompensée du Grand prix de l’Académie de la chanson française, avait lancé sa carrière.

"Je suis venue à la chanson d’une façon bizarre"

Née aux Pays Bas en 1943 d'une mère bretonne et d'un père artiste-peintre néerlandais, elle est élevée par ses grands parents à Vannes. Le bac en poche, elle monte à la capitale pour entamer des études de philosophie. Elle devient d'abord surveillante dans un collège, puis institutrice, avant de se tourner vers la musique par hasard : "Je suis venue à la chanson d’une façon bizarre. Je serais incapable d’expliquer comment je suis venue à la chanson. J’aimais la guitare, j’ai commencé à jouer. Un été, j’ai commencé à grattouiller, je me suis mise à chantonner et des gens m’ont dit "Vous devriez chanter, vous avez une jolie voix". Je me suis donnée trois mois", confiait-elle en 1972, au micro de Joëlle Witold dans l'émission "Au chat qui pouffe" sur France Culture.

Elle commence à chanter dans les restaurants, fait les petits cabarets dans le Quartier latin. À la fin des années 1960, sa chanson "Ballade en novembre" la fait connaître :

Je pense que cette chanson est devenue un symbole, les gens viennent parce qu’ils me connaissent et que je représente quelque chose pour eux. (...) J’étais d’une timidité maladive à l’époque, je venais de ma petite Bretagne… Anne Vanderlove

À contre courant des strass et des paillettes

En plein succès, sa maison de disque essaye alors de faire d'Anne Vanderlove une petite baby doll sage et disciplinée. On lui demande notamment de porter une perruque blonde, de se refaire le nez, et d'interpréter des chansons romantiques et sans saveur :

La "Ballade en novembre" a été un tourbillon. Je suis restée dans un tourbillon d’interview, de galas, de concert… On a voulu me faire chanter des choses qui n’étaient pas pour moi, mais j’ai refusé. Alors les trois années qui ont suivi, j’étais très seule. Anne Vanderlove

Avec des chansons comme Les Petits cafés et La Fontaine de Dijon, elle conforte son statut de chanteuse engagée lors des événements de Mai 1968, en donnant des représentations dans les prisons et les usines en grève. Dégoûtée de l'industrie musicale de l'époque, elle décide alors d’auto-produire ses albums :

J’ai décidé d’aller voir directement les disquaire. Je prends mon carton sous le bras et je vais les voir. J’ai fait le tour de France comme ça, pendant un mois. J’ai fait cela avec mon mari. Je débarque chez un disquaire quelconque, j’explique que j’ai décidé de sortir du système actuel pour me faire connaître. (...) Je fais de l'artisanat de la chanson. Anne Vanderlove

Après une longue traversée du désert, Anne Vanderlove braque une agence du Crédit agricole en 1993, aux côtés de son mari. Elle s'en tire avec un an de prison avec sursis. En 1997, elle renoue avec ses premiers amours, avec les albums Bleus (1997), Escales (2000) et Libertés assassinées (2015).

En 1972, Anne Vanderlove, invitée de l'émission "Au chat qui pouffe" sur France Culture, évoquait ses relations avec le public, son rapport à l'industrie musicale, ainsi que ses engagements :

On a lancé cette chanson, et on a entendu que ça, on ne connait les gens que par une chanson, alors que j’en ai écrit une cinquantaine. On est un peu esclave d’un certain système.

Quand je chante, j'espère que ça va au-delà de passer une bonne soirée. Je veux parler de choses plus importantes et éveiller la conscience des gens.