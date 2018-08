Respect : Aretha Franklin, "Queen of soul", est morte

The day is past and gone (Le jour est passé puis parti)

The evening shades appear; (Les ombres du soir apparaissent)

O may we all remember well (Ô pouvons nous tous bien nous souvenir)

The night of death draws near (Que la nuit de la mort approche )

chantait Aretha Franklin en 1965 avec The Day is past and gone, dans son album Songs of Faith. La diva de la soul s'est éteinte ce 16 août 2018 à Détroit, à l'âge de 76 ans. "The Queen of soul", ou "Lady Soul" était l'une des chanteuses les plus connues au monde, si ce n'est la meilleure, à en croire le magazine Rolling Stone.

Aretha Franklin naît le 25 mars 1942, à Memphis, d'un père pasteur et d'une mère chanteuse de gospel. En février 2006, dans l'émission Décibels, Sébastien Danchin, biographe de la chanteuse, racontait l'importance et l'influence de son père dans l'éducation musicale d'Aretha Franklin :

On a l'habitude de voir les stars de l'Amérique noire venir soit du milieu du sport, soit de la musique. Elle ne déroge pas à la règle. Quand on vient de milieux extrêmement modestes, voire pauvres, la musique ou le sport sont le viatique pour échapper à la misère et surtout à l'anonymat. [...] Pour devenir visible, la musique est une possibilité, mais en réalité elle n'avait pas besoin de ça, c'était la fille d'une notoriété : son père.

Self made man ayant appris à lire et à écrire en lisant la Bible, le révérend Clarence LaVaughn Franklin, célèbre pasteur baptiste et militant des droits civiques a en effet la charge d'une des grandes églises de Détroit, grande ville industrielle. Pour amener des nouveaux fidèles, il retransmet à la radio ses émissions. Il devient rapidement une voix très écoutée, au point de vendre de nombreux disques. Chanteuse dans la chorale de l'église, Aretha Franklin réalise avec ses deux sœurs ses premiers enregistrements dès l'âge de 14 ans. Elle est alors déjà mère d'un premier enfant. Elle aura un deuxième fils à l'âge de 17 ans.

Dès 1956, Aretha Franklin signe chez Columbia Records, après avoir été repérée par le célèbre découvreur de talents John H. Hammond. Dès 1960, des titres comme Rock-a-bye your baby with a dixie melody commencent à la faire connaître. Mais la chanteuse n'y trouve pas une place à sa mesure explique Sébastien Danchin :

Ça ne marche pas si mal, mais ça n'est pas une superstar, on a voulu en faire une chanteuse de jazz de cabaret. Ce qu'elle est capable de faire, ce qu'elle a envie de faire parce que le jazz, pour quelqu'un de sa génération et de sa communauté, c'est la musique de l'élite, une musique intellectuelle, et donc quelque chose de prestigieux. Mais il faut voir qu'à l'intérieur de la communauté noire il y a des gradations presque sociales dans les musiques. [...] Il y a toujours ce complexe des musiciens de jazz face aux classiques. Le gospel, ça c'est accepté par tout le monde, c'est l'âme de cette communauté, mais à partir du moment où l'on devient une chanteuse profane, une chanteuse de jazz comme Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, ça c'est prestigieux. Mais ça lui attire quoi comme public ? Très peu de gens dans sa communauté. Donc elle va changer de maison de disques.

C'est en signant chez Atlantic, en 1967, qu'Aretha Franklin rencontre ses premiers vrais succès. La nouvelle maison de disque lui fait faire de la chanson populaire noire : de la soul. "La musique soul étant d'une certaine manière une version profane du gospel, elle est faite pour ça", estime Sébastien Danchin. Sa reprise du morceau Respect, d'Otis Redding, parue sur l'album I Never Loved a Man the Way I Love You, se classe n°1 des charts rhythm & blues et des charts pop en juin de la même année. Elle gagne rapidement son titre de "Queen of soul" ainsi qu'une reconnaissance internationale.

Son titre Think, de l'album Aretha Now, publié en juin 1968, se place également en première position du U.S. Billboard Hot Rhythm & Blues Singles, et devient l'un de ses morceaux les plus connus. Elle l'interprète en 1980, dans le film Blues Brothers :

En 1972, son album Amazing Grace, vendu à 2 millions d'exemplaires, devient l'un des disques de gospel les plus vendus au monde. Elle s'y impose comme pianiste, chanteuse, mais également comme productrice, puisqu'elle enregistre un office religieux dans l'église d'un ami d'enfance, plutôt que dans une maison de disque. La diva de la soul enchaîne alors les tubes, toujours chez Atlantic Records, puis, à partir de 1980, chez la maison de disques Arista.

Depuis les années 60, entre albums live et best of, Aretha Franklin est à l'origine d'un à deux albums par an. Jump To It en 1982, Get It Right en 1983, et Aretha en 1986, qui rencontrent un succès un peu plus modeste, et la chanteuse s'illustre alors par des incursions dans la pop avec Eurythmics ou George Michael par exemple.

En juin 1991, dans l'émission Opus consacrée à Aretha Franklin, la chanteuse de jazz Abbey Lincoln estimait qu'une des raisons du succès permanent d'Aretha Franklin était le fait qu'elle n'ait jamais fait passer de message politique à travers sa musique :

Je pense qu'une des raisons de son grand succès est sans doute le fait qu'elle n'ait jamais été politisée. Elle n'a jamais été jugée dangereuse, comme moi je l'ai été. Quand on a une conscience politique, et quand on traite des sujets qui sortent de l'espace privé, les producteurs et les gens qui écoutent sont un peu effrayés. C'est pour la même raison que Billie Holiday a eu des problèmes. [...] Aretha n'aborde pas ces sujets dans ces chansons, elle chante sa propre vie, et son contexte immédiat. C'est suffisant. Elle est brillante, magnifique, excellente... un bon exemple de comment être originale. Elle a une conscience sociale, mais pas politique.

Aretha Franklin n'en était pas moins très attachée aux droits civiques, elle qui portait une affection particulière à Martin Luther King. En 1968, pendant son enterrement, elle avait chanté Precious Lord, le gospel favori de cette figure du militantisme afro-américain. En janvier 2009, la chanteuse avait interprété "My country, t'is for thee", pour l'investiture de Barack Obama.

Depuis le début des années 90, les albums d'Aretha Franklin s'étaient fait plus rares. Dans le dernier en date, Aretha Franklin Sings the Great Diva Classics, paru en 2014, la "Queen of Soul" récompensée de 18 Grammy Awards interprétait les chansons des autres divas de la musique. Elle reste, aujourd'hui encore, la chanteuse a avoir vendu le plus de disques vinyles de tous les temps.