Ariana Grande, écoutée comme personne

L'ancienne idole de la chaîne jeunesse Nickelodéon confirme qu'elle n'est pas venue au monde dans le seul but de faire des sourires. Positions, le titre phare de son album éponyme, est le morceau le plus écouté au monde sur Spotify cette semaine.

Bienvenue dans le Box Office, la nouvelle séquence hebdomadaire proposée chaque dimanche dans l’émission « Soft Power ». Elle est réalisée avec nos partenaires : l’institut d’études GFK pour les ventes de livres et de jeux vidéo, et CBO Box Office pour le cinéma ; sans oublier le Billboard de la semaine et les classements Spotify.

Commençons en musique. Sur Spotify, ça fait une semaine que la jeune Ariana Grande est la chanteuse la plus écoutée au monde. La petite fille de Floride a commencé à 15 ans dans une comédie musicale à Broadway. Avant de s'imposer au talent musical et de rivaliser avec les Beatles, c'était une actrice de la chaîne pour enfants Nickelodéon. On pensait qu'elle resterait une idole d'ados sans envergure... on se trompait, elle nous le fait savoir en atteignant avec maîtrise technique et inspiration la première place du streaming musical mondial. C'est de la pop certes, ça prend le risque d'être générique, mais au moins c'est bien fait.

Au cinéma, la dernière semaine d'octobre a été bonne pour les salles. 3,2 millions d'entrées cumulées en 7 jours, très beau score surtout sans films américains. On est élitiste chez France Culture, alors parmi tous les nouveaux films, on ne citera que le premier : Adieu les cons, d'Albert Dupontel, 600 000 entrées en 1 semaine. C’est très drôle, franchement, on recommande… mais encore faut-il pouvoir voir le film en salles, ce qui n’est hélas plus le cas. Dommage ! Pour rappel, son précédent film, Au Revoir La Haut, avait fait 2 millions d'entrées..! Le confinement tue donc un bon film à peine sorti dès sa deuxième semaine. Adieu les cons.

Le classement de la semaine du 21 au 27 octobre 2020, établi par notre partenaire CBO-Box Office

À la première place cette semaine en littérature de fiction, le maître américain du polar, Harlan Coben avec son livre Ne t'enfuis plus. Le choix du titre est un peu frustrant, une prophétie auto-réalisatrice maintenant que nous sommes tous confinés chez nous. « Le maitre de vos nuits blanches », dixit le slogan publicitaire dans les magasins, s'est bien vendu dans sa première semaine et vous devrez donc vous le procurer par courrier.

En non-fiction, à la 1ère place avec plus de 7000 ventes cette semaine, c'est l'ancien chef d’Etat-Major, Pierre de Villiers. Après Servir, il aime aussi écrire : déjà son 3ème livre depuis 2017 ! L'équilibre est un courage chez Fayard arrive à la première place des ventes cette semaine. Le livre, à vue de nez, enfile les perles. "L'heure est à la réconciliation" ou "l'école est essentielle", estime-t-il au milieu d'autres analyses originales et révolutionnaires.

CETTE CHRONIQUE EST À REECOUTER DANS LE SOFT POWER DU 01/11/2020

