Box office des fêtes : l'histoire du Nutcracker, une tradition devenue phénomène culturel de fin d'année

Le Nutcracker : l'histoire d'un classique des fêtes !

On débute avec le phénomène de chaque fin d’année aux États-Unis, « Nutcracker » de Tchaïkovski – en français : Casse-Noisette.

Un classique pour renflouer les caisses des lieux de culture américains

C’est une tradition américaine partout que d’aller voir ce ballet-féerie, d’ailleurs inspiré à Tchaïkovski par Alexandre Dumas, durant les fêtes. Tous les orchestres, les ballets et même les opéras américains font leur Nutcracker à Noël et pour le nouvel an, une sorte de tradition qui renfloue le tiroir-caisse des lieux culturels américains.

La version d'Arturo Toscanini : populariser la musique classique

Et parmi ceux qui ont contribué à ce thanksgiving de la musique classique, il y a le maestro italien, Arturo Toscanini, débarqué à New York pour diriger le Metropolitan Opera en 1908 (où il écarte d’ailleurs bientôt Gustav Mahler). À New York donc, d’abord au Met, puis comme directeur musical du New York Philharmonic, Toscanini va rendre la musique classique populaire partout sur le territoire américain. Et cela grâce surtout à l’orchestre symphonique de la NBC, l’un des principaux networks de télévision à l’époque, qu’il va également diriger. Résultat, la musique classique pénètre partout jusqu’au au fin fond des États-Unis. Et Casse-Noisette, dans cette véritable passion américaine pour le classique, devient le symbole. Il faut dire que plusieurs scènes de ce ballet s’appelle « Christmas Tree », l’arbre de Noël. Ce faisant, Toscanini accompagne un mouvement bien plus important, à savoir l’américanisation de la musique classique, laquelle est encore essentiellement européenne. Et cela passe par les grands concerts de plein air du New York Philharmonic, de Tangelwood pour le Boston Chicago Orchestra et surtout la diffusion de la musique classique à la radio. C’est la radio qui a fait l’américanisation de la musique classique.

La dernière étape de cette histoire, introduite par Toscanini, ce sera – bien sûr – la création d’une musique classique locale, notamment grâce à Aaron Copland, Charles Ives, Irving Berlin, Samuel Barber et surtout Leonard Bernstein, et plus tard John Adams ou Michael Tilson Thomas. Des compositeurs et des chefs américains, pour une musique restée durablement européenne.

C’est cela l’histoire de l’américanisation de Casse-Noisette, fêtée chaque année aux Etats-Unis comme le ballet emblématique des fêtes de Noël et du Jour de l’an. Et que l’on écoute dans la version d’Arturo Toscanini à la tête de l’Orchestre philharmonique de la NBC.

Inlassablement, "La Plus Secrète mémoire des Hommes" surplombe le box office"

La remontée des chiffres de ventes de la semaine a été perturbée comme en chaque période de fêtes et, par conséquent, rien de bien nouveau dans ce premier palmarès : Mohamed Mbougar Sarr étant toujours en tête des ventes pour le prix Goncourt La Plus Secrète mémoires des Hommes.

Classement des meilleures ventes selon l'institut GFK, catégorie fiction.

Catherine Nay, toujours en première place des essais, sera-t-elle doublée par "Anéantir" de Michel Houellebecq ?

Même chose en non-fiction où Catherine Nay, grande figure du journalisme à l’Express puis à Europe 1, continue à la première place des meilleures ventes pour ses mémoires « Tu le sais bien, le temps passe ». Catherine Nay que nous recevrons dans cette émission dimanche prochain.

Et bien sûr - comment ne l’avoir pas su vu le battage médiatique ? - les libraires sont actuellement dans l’attente de l’atterrissage dans leur boutique du nouveau livre de Michel Houellebecq, intitulé Anéantir. Nous l’avons lu et disons que c’est un Houellebecq « middle of the road ». Un peu de politique, à 100 jours de la présidentielle, avec un double d’Emmanuel Macron en fin de second quinquennat et l’ambitieux ministre de l’économie, Bruno Lemaire qui pourrait se reconnaître, qui tente de lui succéder. On retrouve dans ce Houellebecq le talent pessimiste et misogyne du génial Extension du domaine de la lutte et en même temps, des longueurs, des durées, délayées, qui peuvent lasser.

Classement des meilleures ventes selon l'institut GFK, catégorie essais et documents.

Succès fulgurant confirmé pour "Spiderman - No Way Home"

Cinéma maintenant. Avec le succès absolument massivement totalement mainstream de Spider-Man No Way Home qui atteint déjà en deux semaines seulement les 5 millions d’entrées France, selon notre partenaire CBO Box Office. C'est donc 1 Français sur 10 qui a vu ce film, chiffre incroyable surtout en période Omicron. Dans une formule célèbre de Spider-Man, on s’en souvient, on lui disait : « Tu n’es pas superman tu sais » – avec No Way Home, un peu quand même. Trois explications à ce succès à notre avis : d’abord c’est la période des fêtes et les jeunes, notamment, ont beaucoup de temps pour le cinéma. Ensuite, peu de blockbusters en ce moment : West Side Story a été un échec et Mattrix Resurrections n’a rassemblé que 500.000 Français en première semaine. Troisième explication, c’est la qualité de ce Spider-Man, de loin bien meilleur que les précédents et notamment grâce au « multiverse », ces univers parallèles et multiples. Ceux qui ont aimé Tobbey Maguire, Andrew Garfield et désormais Tom Holland, dans les trois trilogies de Spider-man, seront heureux de retrouver leur maison !

Sur Netflix, une mini-série adaptée du roman "Ne T'éloigne pas" d'Harlan Coben et le film du moment "Don't Look Up"

Harlan Coben avait signé en 2018 un contrat d’exclusivité avec Netflix pour l’adaptation en série ou film de 14 de ses romans. Rien que ça ! La liste des séries adaptées de son œuvre s'allonge après Dans les bois, Safe ou encore Intimidation avec cette fois Ne T’éloigne pas. Dans cette mini-série britannique en huit épisodes, quatre personnages tentent de cacher leur sombre passé à leurs proches mais la mission s’avère progressivement intenable. Si les acteurs portent haut la série, les nombreuses sous-intrigues qui s’entrecroisent dans ce drame policier et le caractère assez cliché de plusieurs personnages sont toutefois à souligner.

Egalement impossible à louper , et toujours sur Netflix, c’est le film « Don’t Look Up », la sensation du moment. Sorti fin décembre, le film d’Adam McKay rassemble un casting impressionnant (Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence côtoient Meryl Streep, Cate Blanchett, Tyler Perry et même Timothée Chalamet…). Côté écrans domestiques, on ne pouvait pas passer à côté Don’t Look Up, la sensation du moment sur Netflix. Sorti en décembre, le film d’Adam McKay rassemble un casting impressionnant (Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence côtoient Meryl Streep, Jonah Hill, Cate Blanchett, Tyler Perry, Timothée Chalamet…) qui aurait pu laisser penser qu’il ne resterait plus de budget pour le scénario, et pourtant, bien qu’on ne soit pas face à un chef-d’œuvre et malgré son côté très americano-centré, le film va plus loin que le simple divertissement et livre une critique des sphères médiatiques et politiques plutôt acerbe - mais pas dénué de vérité. À l’heure du réchauffement climatique et de la crise sanitaire, l’idée que deux scientifiques puissent tenter de prévenir du danger imminent mais ne pas être entendu est devenue tout à fait crédible. Si le film permet de d’affleurer d’autres sujets - comme les biais de traitement entre femmes et hommes dans la société et les médias à travers le personnage de Jennifer Lawrence, la doctorante Kate Diabasky -il reste un peu long, et assez lassant, mais c’est le film du moment sur les plateformes.

"Cérébrale Academy" dans le top des ventes après les fêtes.

Après les fêtes, on constate un bon dans les ventes du jeu Cérébrale Academy. Bien loin des Star Wars : Eclipse, Deathloop ou Halo Infinite que l’on évoquait récemment, cette remise au goût du jour par Nintendo pour la Switch de son best-seller semi-éducatif paru initialement sur la DS est intéressant, et accessible dès sept ans. Ce rival du docteur Kawashima propose une vingtaine de mini-jeux pour entraîner sa mémoire, mais pas seulement ! Idéal donc comme résolutions à prendre pour la nouvelle année – et bien sûr, comme il se doit, ne jamais arriver à les mettre en œuvre !

Classement des meilleures ventes selon l'institut GFK, catégorie jeux vidéo.

