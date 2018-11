Camélia Jordana décrypte sa chanson hommage "Freddie Gray"

Freddie Gray, un Afro-Américain de 25 ans, est mort de ses blessures suite à des violences policières. Sa mort a déclenché les émeutes de Baltimore en 2015 et le mouvement Black Lives Matter.

Camélia Jordana : "C’est une chanson qui est née assez naturellement, j’ai eu envie de rendre hommage à Freddie Gray. Peu de temps après ça, a disparu Adama Traoré en France, et peu de temps après ça, il y a eu l’affaire de ce cher Théo. Je ne conçois pas qu’en 2018 des violences policières sur des jeunes hommes et des jeunes femmes noirs, arabes ou autres, pas blancs, puissent encore exister."

All day long we will sin and cry

Toute la journée nous allons pécher et pleurer

We gonna walk downtown again

Nous allons encore marcher en ville

Freddie Gray’s soul is lingering on

L’âme de Freddie Gray demeure

People are running in Maryland

Des gens courent à Maryland

Camélia Jordana : "La première partie du morceau, avant que la batterie entre, il y a une voix seule avec une guitare, un peu comme si on était chez soi, comme ça, en train de penser à Freddie Gray avant d’aller à la marche."

My head is down ‘cause I’m so afraid

Je baisse la tête parce que j’ai tellement peur

But we won’t have to make a low profile there

Mais nous n’avons pas à faire profil bas

Today my heart is black as my skin

Aujourd’hui mon cœur est aussi noir que ma peau

I’ll be proud of it forever

J’en serai toujours fière

Camélia Jordana : "Et puis la batterie entre, et là le reste du groupe entre, et c’est le 'charley' et la 'snare' qui annoncent l’entrée du groupe et donc c’est comme s’il y avait une espèce de coupure, et qu’on se retrouvait directement projeté dans l’espèce de marche blanche pour accompagner la montée de Freddie Gray."

Brothers

Frères

On Baltimore Bay our eyes are closed

Sur la baie de Baltimore nos yeux sont fermés

There’s a soul and we pray it

Il y a une âme que nous prions

Fellas, the lazy night is coming to us

Les gars, la nuit paresseuse vient à nous

Sisters

Sœurs

We’ll be heard or shot

Nous serons entendus ou fusillés

They won’t have the choice

Ils n’auront pas le choix

Clouds are getting lower

Les nuages sont de plus en plus bas

This time, don’t worry about our sacred blood

Cette fois-ci, ne vous inquiétez pas pour notre sang sacré

Camelia Jordana : "Puis, il y a une grande instru pendant laquelle j’ai glissé un texte que je n’avais pas le droit de glisser, je l’ai mis en 'reverse' et je l’ai machin-truc-bidule-chouette pour qu’on ne sache pas que c’est lui, mais moi je sais qu’il y est, donc c’est vachement bien."

Revolution has come

La révolution est venue

Time to pick up the gun

Il est temps de prendre les armes

Camelia Jordana : "Il y a une citation aussi des chants des Black Panthers qui chantaient cette chanson-là, ça se trouve sur YouTube, ils chantent tous en chœur donc j’ai repris ce passage que j’ai glissé dans l’instru."

My head is down ‘cause I‘m so afraid

Je baisse la tête parce que j’ai tellement peur

But we won’t have to make a low profile there

Mais nous n’avons pas à faire profil bas



Camelia Jordana : "La fin est plus inspirée de chants gospels, ce serait une sorte d’hommage à l’Église avec toute la force des gospels afro-américains qu’on connaît. C’est inspiré de cette musique que je considère traditionnelle, et moi c’est ce que je préfère chanter, c’est dans mon top 3."