"Canciones de Haïti" de Martha Jean-Claude, par Mélissa Laveaux

Vidéo | La musicienne et chanteuse Mélissa Laveaux réinvente aujourd'hui la folk créole. Elle partage sa découverte, enfant, exilée au Canada, de l'album "Canciones de Haïti", de la chanteuse Martha Jean-Claude, paru en 1958 à Cuba. Toutes deux sont d'origine haïtienne.

Une œuvre à partager, c'est la transmission d'un livre, d'un film, d'un album... qui a formé l'itinéraire intellectuel, sensible d'un artiste ou d'un intellectuel. Une série vidéo conçue comme une boîte à outils où piocher pour former votre propre parcours. Mélissa Laveaux partage ici son écoute de l'album "Canciones de Haïti", qui a marqué son parcours de musicienne et de femme.

Ecoutez Mélissa Laveaux parler de son troisième album dans l'émission "La Grande Table". Dans Radyo Siwèl (No Format), Mélissa Laveaux se réapproprie ses racines en chantant exclusivement en créole haïtien. En reprenant plusieurs chansons de Martha Jean-Claude, elle réinvente le répertoire de chants de résistance de l'entre-deux-guerres :

Ecoutez-la également aux côtés d'Arthur H dans le magazine musical "Continent musiques" :