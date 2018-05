Charles Aznavour (1/5) : "Je suis un peu écorché car je me sens obligé de ne pas aller en Turquie"

Charles Aznavour dans ce premier entretien d'"A voix nue" diffusé en 2005, commence par raconter l'histoire de ses parents arméniens exilés à Salonique au moment du génocide. Il s'exprime également sur son refus catégorique de défiler pour une quelconque cause, y compris pour la reconnaissance du génocide arménien : " Je n'ai jamais défilé pour quoi que ce soit. Je ne défile pas. J'ai horreur de cela."

"Je ne suis pas anti-turc", tient-il à affirmer, mais il ne comprend pas l'obstination "négationniste" du gouvernement d'Ankara.

Ma famille, c'est une famille très joyeuse, un peu folle, tout ce qu'il y a de plus bohème, portes-ouvertes jour et nuit. Mon père avait le vin gai, ce qui était intéressant parce qu'il aimait bien boire... trop gai même ! Quand il rentrait d'une bonne soirée, il réveillait tout le monde, il plaçait ma sœur au piano, moi je tapais sur la table et on chantait les chansons. Et si les voisins frappaient, il les faisait venir. [...] On était une espèce de ghetto de gaieté qui plaisait aux gens.