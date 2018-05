Charles Aznavour (2/5) : "Mon pays, c'est aussi la langue française"

Au cours de ce deuxième entretien d'"A voix nue", Charles Aznavour évoque le concours de circonstances qui l'a fait naître à Paris et non aux Etats-Unis où ses parents devaient se rendre.

"Dieu merci je n'ai pas été américain ! Je n'aurais pas appris, connu une culture importante. Je me suis rendu compte tout de même que lorsque je vais aux Etats-Unis et que je discute avec des jeunes gens, ils ne connaissent pas leur culture. Ils connaissent ce qu'il y a d'immédiat. Quand on parle d'auteurs, on tombe plus facilement sur Harold Robbins que sur John Dos Passos. [...] Je n'aurais pas écrit les chansons que j'ai écrites, j'aurais peut-être fait de plus gros succès. Quand on écrit un peu basique, sans trop de recherches, avec des phrases qui sont souvent comme du papier peint que l'on prend ici et que l'on colle là, je n'aurais pas fait ce que j'ai fait. [...] A choisir, je préfère avoir été celui qui a lu Victor Hugo.