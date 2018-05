Charles Aznavour (4/5) : "Je n'ai pas d'imagination pour écrire des chansons"

Quatrième volet d'"A voix nue" avec Charles Aznavour qui raconte comment "la chanson est venue à [lui]". Il était à un âge où trouver des rôles au théâtre était difficile, pas encore jeune premier mais plus un enfant non plus. Il s'est tourné alors vers la chanson et personne ne voulant écrire pour lui, il s'est dit, "puisque c'est comme ça je vais écrire moi-même [...] et j'ai continué."

Je n'ai pas d'inspiration, curieusement je n'ai aucune inspiration. Je n'ai pas d'imagination pour écrire des chansons.[...] Je ne sais pas comment vient une chanson. Je trouve beaucoup d'admiration pour les gens qui savent tout. Moi je ne sais pas grand-chose, mais je le fais.

diffusé le 21/07/2005 sur France Culture.

Charles Aznavour se confie sur l'amertume qu'il a pu ressentir à ses débuts difficiles.

L'amertume vient du fait que si j'avais réussi plus vite, au lieu de me bagarrer pour faire ce métier et réussir, j'aurais appris des choses que je n'ai pas apprises. Et peut-être que j'aurais fait d'autres choses, j'aurais tenter des aventures, pris des risques. Je n'ai pas pris de risques dans ma vie. [...] Ça a été une suite de bagarres, pas de risques.