Charles Aznavour (5/5) : "Je ne suis ni faible ni dur, je suis déterminé"

Dans ce dernier entretien d'"A voix nue", Charles Aznavour raconte ses petites habitudes avant de monter sur scène pour évacuer le trac : jouer une partie d'échecs et regarder le journal télévisé. "Quand j'arrive au rideau, je suis prêt", explique-t-il. Il analyse la différence entre ses concerts du début et maintenant : "Je regrette toujours le moment où j'avais des risques, je trouve moins amusant d'entrer en scène sans risques".

Je n'ai jamais eu le désir de revanche, j'ai eu le désir de conquête. C'était la boulimie de conquérir des territoires et non pas la revanche, la revanche ça ne mène nulle part. Au contraire, je crois que ça freine les gens.

En tant qu'auteur, Aznavour se définit comme un "passéiste d'aujourd'hui".

Quand on a vingt ans, on démolit tout ce qui existe mais quand on avance en âge, on ne démolit plus, on va chercher pour savoir.