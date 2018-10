Charles Aznavour, chanteur, musicien, est mort

"For me formidable", "La Bohème", "Comme ils disent"... ses mélodies, ses textes chantés d'une façon inimitable, ont été fredonnés par des générations de Français et ont marqué l'histoire de la variété. Le grand Charles Aznavour est mort ce 1er octobre à l'âge de 94 ans.

70 ans de carrière, 800 titres composés et peut-être 1 200 enregistrés, de multiples rôles dans des films, notamment dans l'un des tout premier de François Truffaut, Tirez sur le pianiste (1960), des concerts à foison jusqu'à très récemment... sans conteste, Charles Aznavour a marqué l'histoire culturelle de la France depuis l'après-Seconde guerre mondiale.

Compositeur, parolier, interprète, il débute dans les années quarante par un duo avec Roche, et est remarqué par Edith Piaf pour laquelle il se met à écrire. Il accède ensuite à la reconnaissance en solo dans les années 1950, d'abord comme auteur, puis comme interprète. Il connaît enfin ses plus grands succès dans les années 1960 et au début des années 1970, notamment aux Etats-Unis où il se produira à de nombreuses reprises. Ses chansons seront d'ailleurs régulièrement adaptées en anglais et reprises par Ray Charles ou Fred Astaire. Bref, impossible de citer tous les titres qui ont fait sa renommée, de Je m'voyais déjà à La Mamma en passant par Emmenez-moi.

Ses origines arméniennes ont marqué sa vie et ses engagements. En 2005, en ouverture d'une série d'entretiens A voix nue, il racontait l'histoire de ses parents fuyant le génocide arménien au début du XXe siècle :

Retrouvez ici l'intégralité de ces A voix nue

En 1970, Charles Aznavour recevait chez lui pour une série de trois entretiens où il revenait sur ses débuts "difficiles" et sa manière de composer des chansons :