Chloé Thévenin, invitée d’Arnaud Laporte jeudi 23 septembre sur France Culture

Chloé Thévenin, compositrice de musique électronique et auteure du nouvel habillage sonore de France Culture, sera l’invitée d’Arnaud Laporte le 23 septembre dans Affaires Culturelles. Une heure d’entretien consacré à son parcours, son processus de création, ses inspirations et méthodes de travail.

Du clubbing à la réalisation de bandes-son, de la musique élaborée en direct pour le spectacle vivant (danse, théâtre, expositions) à l’écriture d’albums, Chloé est une artiste complète qui ne cesse d’innover et de collaborer avec des artistes aux genres multiples. Vendredi 24 septembre, elle sort notamment un nouveau single avec la percussionniste Vassilena Serafimova, un avant-goût de leur collaboration sur un album commun. La fin d’année sera également rythmée par de nombreuses nouveautés : deux remix, l’un avec Etienne Daho et l’autre avec le groupe Feu! Chatterton et la sortie de la musique du spectacle de Maud Le Pladec “Counting stard with you (musiques femmes)” en tournée à Paris, au Théâtre National de Chaillot.

En cette rentrée 2021, France Culture a par ailleurs donné carte blanche à Chloé pour composer le nouvel habillage sonore de la chaîne. Accessible et exigeante, cette création originale accompagne les émissions, l’information et les podcasts.

Inchangé depuis 2016, ce nouvel univers dynamise l’antenne grâce à un va et vient permanent entre le marimba, fil conducteur de la composition, le piano et la musique électronique.

Chloé Thévenin explique :

« Mon objectif était de trouver cette juste balance entre une musique savante et une musique électronique plus techno et répétitive, proche de la transe. (…) J’ai acquis la certitude que la musique ne commande pas quoi voir, mais fait appel à l’imaginaire de chacun, à son vécu, à son ressenti. J’ai souhaité rester autant que possible dans la continuité de la signature sonore actuelle de France Culture, mais en l’habillant à la fois de modernité joyeuse et de tranquille audace. »

À propos de Chloé :

Chloé Thévenin est une pionnière dans le champ de la création électronique à plus d’un titre : Dj à Paris depuis la fin des années 90 et de là dans les clubs les plus importants du monde, elle sort un premier album The Waiting room (2007), crée son propre label Lumière noire (2017), multiplie les collaborations (Ben Shemie des Suuns ou Alain Chamfort), compose pour des films (dont la BO de la version restaurée de Blackmail), crée les univers sonores de spectacles de danse et des expériences immersives.