Comment devenir un bon metalleux avant le Hellfest, selon Andrew O'Neill

VIDEO | À la veille de l'un des plus grand festivals de metal en Europe, Andrew O'Neill, comédien de stand-up anglais, également auteur du livre Metal story, raconte ce qui fait l'identité de ce genre musical parfois incompris du grand public.

Le metal est l'un des genres musicaux qui souffre le plus des clichés. Après avoir passé des décennies à forger son identité dans les caves obscures, il est finalement sorti au grand jour et se donne une fois par an en plein air devant des dizaines de milliers de fans au Hellfest, à Clisson.

L'un des porte-parole de cette communauté, Andrew O'Neill, lui déclare son amour dans "Metal story", aux éditions Hachette Heroes. Il explique ce qui différencie le bon metalleux du mauvais metalleux et revient aux origines de cette culture.