Des succès pop à la confidentialité expérimentale : le chanteur Scott Walker est mort

"Qui connaît quoi que ce soit sur Scott Walker?" interrogeait David Bowie dans un documentaire qu'il avait lui-même produit sur le musicien qui l'a tant inspiré. Dans ce documentaire, des poids lourds de la pop anglaise se réclamaient aussi du musicien américain installé à Londres depuis la fin des années 60 : Damon Albarn du groupe Blur, Jarvis Cocker de Pulp ou Thom Yorke, chanteur de Radiohead, l'un des premiers à rendre hommage ce matin sur Twitter à Scott Walker qui lui a appris à "placer sa voix et ses mots en musique" explique-t-il. Chanteur et compositeur d'une pop symphonique ou expérimentale qui servit d'écrin à sa splendide voix grave, Scott Walker est mort ce 25 mars 2019 à l'âge de 76 ans.

Mais pourquoi Scott Walker n'était il pas plus célèbre ? Sans doute parce qu'il l'avait été dans les années 60 et que depuis, il avait choisi de mener une existence très discrète.

Aussi populaire que les Beatles dans les années 60

De son vrai nom Noel Scott Engel, il était né dans l'Ohio et avait grandi en Californie. Au milieu des années 60, son duo appelé les frères Walker avait fait hurler une foule de fans plus nombreuse à un moment que celle des Beatles... mais, lassé de ces chansons trop formatées, Scott Walker alors idole des jeunes s'était lancé en solo à la fin des années 1960, avec des albums mettant en avant sa voix de crooner qui allait faire de lui une icone culturelle. Scott 1, Scott 2, Scott 3, Scott 4, quatre albums qu'il produit lui-même, mélange de reprises et de compositions qui ne retrouveront pas les succès précédents mais marqueront toutes sortes de musiciens jusqu'à aujourd'hui.

Il popularise Jacques Brel dans le monde anglo-saxon

A la fin des années 1960, Scott Walker popularise certaines chansons de Jacques Brel pour un public anglo-saxon, et très vite se tourne vers une musique de plus en plus expérimentale et innovante qu'il met beaucoup plus de temps à créer et à produire. Son album Tilt en 1995 ou The Drift en 2006 en sont des symboles, notamment par ce qui les inspire, que ce soit la maîtresse de Mussolini, le massacre de Srebrenica ou les attentats du 11 septembre.

Chanteur parolier producteur, il était également compositeur de musiques de film. Récemment, il avait notamment composé la musique du film de Nathalie Portman Vox Lux et sorti le 3ème opus de sa trilogie Bish Boch inspiré d'un peintre néerlandais du XVe siècle en regard toujours avec le climat de notre temps, comme ce titre intitulé Epizootics.

La BBC lui a consacré un hommage au Royal Albert Hall dans sa série annuelle de concerts des Proms en 2017.