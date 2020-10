Doggface208 : quand les réseaux sociaux transforment le marché de la culture

Bienvenue dans le Box Office, le nouveau rendez-vous hebdomadaire de l’émission Soft Power. On y épluche chaque semaine les tendances de la culture et les plus gros succès du moment. En partenariat avec l’institut d’études GfK pour les livres et les jeux vidéos et CBO Box Office pour le cinéma.

Monde d'avant et monde d'après

Ils sont de retour. Marc Levy, Guillaume Musso, les deux titans du roman de Relay, sortent chacun un nouveau livre. Et ils n'ont pas perdu la main, toujours en « situation ». Première semaine : 36 000 ventes pour le Levy, 24 000 pour le Musso. Mais ça, c'est un peu le monde d'avant. Le monde d'après, c'est Léna Situations, 22 ans, 1 Millions et demi de followers sur sa chaîne Youtube. Elle y parle de tout, de rien. Tuto maquillage, méditation sur la procrastination, conseil de mode... Mais elle a surtout écrit un livre, Toujours , qui vient déjà de se vendre 40 000 exemplaires en deux semaines. Sans aucune promotion. Avec un nom inconnu dans les médias, mais une « fanbase » qui l'adore. Indépendante, numérique : Léna Situations, c'est ça, le monde d'après.

Super Mario : succès immense pour un remake paresseux

En jeux-vidéo, il nous faut parler de SUPER MARIO 3D ALL STARS, sortie sur Nintendo Switch. La première semaine, il a fait 97 000 ventes en France : chiffre incomparable. Pour un ordre de grandeur, le 1er cette semaine, Crash Bandicoot, c'est 16 000 ventes. Alors pourquoi un tel succès ? Parce qu'il compile les trois jeux de plateforme les plus mythiques de l'histoire de Mario... en un seul jeu. Le tout avec un petit lifting graphique. Mais Nintendo déçoit un peu. Pas d'effort pour adapter la jouabilité à la Switch, pas de correction de bug, bref un recyclage en service minimum, un peu opportuniste et paresseux.

Tenet libère la première place

Au cinéma, ca y est, Nolan lâche enfin sa première place. Les films français prennent donc le relais depuis début octobre. Mon Cousin, film de Jan Kounen, s'en sort bien. La première semaine de sortie, il prend la première place du box office France, avec de 200 000 entrées. Musique maintenant.

Doggface208 : quand TikTok ressuscite un groupe de rock des seventies

Sur le réseau social TikTok, un jeune père de famille, pseudo Doggface208 vient d’avoir ses 15 mn de célébrités (qui à l’age de Tik Tok sont 15 secondes de célébrité). Il se filme sur TikTok par une matinée ensoleillée, glissant tranquillement sur son skate-board, bouteille de jus de fruit à la main. Et il écoute Dreams, un hit de 1977 de Fleetwood Mac. Pour une raison mystérieuse, tout le monde adore, et la vidéo est devenue hyper-virale. Résultat : Fleetwood Mac, le groupe rock des années 1970-1980 (qui nous rappelle notre jeunesse), revient 45 ans après en être sortie dans le Top 50. // Grace à TikTok, le nouveau faiseur de rois de l'industrie musicale, le vieux groupe de rock intègre les meilleurs streams « monde » de Spotify et leur album réapparait aussi dans le Billboard ! On vit vraiment une époque moderne !

