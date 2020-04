Ecoutez "Vintage", le nouvel album du rappeur Soolking, pour danser entre le feu et la glace

Romain de Becdelièvre, producteur délégué de l'émission Par les temps qui courent, vous invite à entrer dans la chambre du rappeur algérien Soolking, avec son nouvel album Vintage, disponible sur toutes les plateformes.

"J'veux être un classique comme les vinyles"

Après un premier album, Le fruit du démon, sorti en 2018, et plusieurs morceaux autonomes, notamment Liberté écrit l'année dernière en soutien au peuple algérien, et repris en masse par les manifestants du hirak, Soolking revient. L'album Vintage est sorti le 20 mars dernier, au début du confinement. Comme un présage, le rappeur algérien apparaît sur la pochette confiné dans sa chambre. On le voit entouré d'objets qui trônent comme des souvenirs fétiches : une console Nintendo, une collection de VHS, et des affiches de Michael Jackson, Notorious BIG, Cheb Khaled, ou Tupac Shakur. Des souvenirs, des influences du passé, un attirail vintage tout droit sorti des décennies 80 et 90, dans lesquels Soolking puise.

• Crédits : Capitol Records

Vintage est un disque coupé en deux : une partie "le feu" et une partie "la glace", entre l'hiver et l'été. La face festive "feu" ouvre grand les portes de la pop internationale et dansante, et la face "glace", frontale et sombre, regroupe des morceaux plus spécifiquement rap. Soolking signe un disque bipolaire, où il alterne avec agilité les chants autotunés et les couplets plus rapides, et où il multiplie les manières de sauter par-dessus les frontières des genre musicaux. Comme s'il s'agissait pour lui de sortir du hip-hop tout en y restant. "J'récupère le Nord comme Jon Snow" prévient Soolking. Le rap confirme avec Vintage sa conquête de nouveaux territoires, ou pour parler la langue de Game of Thrones : l'annexion de nouveaux royaumes. La variété des vingt titres de Vintage construit un objet musical difficile à résumer, entre l'usine à tubes et les morceaux mélancoliques, entre le besoin de "lovés" (d'argent), et le besoin de "love" (d'amour).

Actif dans la musique sans passeport, Soolking Tour operator

"Si tu me cherches, j'suis plus là, si tu me cherches, j'suis plus là" chantait Soolking sur le morceau Guérilla, qui l'avait révélé en 2017. Le rappeur a l'art de jouer au chat et à la souris avec tout ce qui cherche à l'attraper. Un imaginaire nomade hante le disque, celui de l'exil et du voyage, dans leurs dimensions tour à tour joyeuses et tragiques. Si l'on veut suivre Soolking, c'est en avion : "dans les airs toute l'année". Vintage fonctionne comme un tour operator, et la liste des destinations égrenées dans ses chansons donne le tournis : Marbella, Dubaï, Milan, Copenhague, Almeria, Londres, Madrid, Maranello...

Soolking donne entre autres rendez-vous en Turquie, en compagnie du chanteur Dadju, pour le titre Melegim ("mon ange" en turc), dont le clip, commenté jusqu'en Corée , avoisine à cette heure les 100 millions de vues sur YouTube. Soolking et Dadju, lovers internationaux entonnent dans cette chanson une chronique de l'amour à l'ère des réseaux sociaux, avec ses vitrines et ses enfers : "Ils veulent nous voir sur les réseaux, j'vais leur donner". Ailleurs, pour un autre titre, c'est le retour en Algérie, avec l'invité surprise de Vintage, qui n'est autre que le chanteur de raï Cheb Mami, revenu d'entre les ombres sur Ca fait des années, morceau qui peut candidater au titre de tube de l'été.

"Paris-Seille-Mar, Dubaï, Qatar", Soolking active des connexions inattendues. Il y a un an, il collaborait avec la chanteuse albanaise Duratha Dora pour le titre Zemër. Dans Vintage il invite le rappeur allemand Mero, qui chante dans la langue de Goethe sur Hayati. Dans toutes les trajectoires qu'il trace, et avec tous les mélanges qu'il opère, le rappeur dessine les contours nouveaux d'une World Music où l'Amérique a cessé d'être la référence absolue, et écrasante.

Désorienter les références

Avec Vintage, la chambre-studio de Soolking récupère pour les désorienter plusieurs pans du patrimoine musical mondial. Les mythiques On ira de Joe Dassin et Bad de Mickael Jackson sont ainsi repris et détournés. Mais les titres les plus renversants du disque sont ceux qui empruntent directement leurs instrumentations à la house music. Un morceau comme La Kichta (qui désigne la liasse de billets), en duo avec Heuss l'Enfoiré semble taillé pour les clubs, et reprend sans complexe le gimmick "Pump it up, you've got to pump it up". Un niveau supérieur de liberté dans les textes est atteint par le titre fou Chihuahua, avec le jeune rappeur Gambi. Soolking confirme alors un véritable (et imprévisible ?) tournant house de toute une branche du rap actuel. A l'écoute de ces titres, et peut-être au désespoir des puristes, on ne sait littéralement plus quel genre de musique on écoute, ni où nous sommes. Et on se dit qu'il y a quelque chose de nouveau dans la pop.

Dans Vintage, la part belle est faite aux collaborations. S'il est devenu classique dans le rap, d'inviter ses confrères en featuring, Soolking a l'art d'agencer les collaborations, et de se fondre dans les couleurs des autres : il sera ainsi mélancolique et sombre avec SCH sur le titre Marilyne, ambianceur canaille avec Heuss l'Enfoiré ou Gambi... Il répond ainsi à l'avertissement d'Itachi Uchiwa, personnage du manga Naruto, que l'on peut entendre à la fin du titre Corbeau :

Nous ne sommes pas des surhommes, heureusement nous avons des compagnons pour nous aider. Ensemble, nous pouvons réussir ce qui semble impossible.

L'album Vintage de Soolking (Capitol Records) est disponible sur toutes les plateformes.

À ÉCOUTER AUSSI Réécouter Le "mythe" PNL écouter (45 min) 45 min Signes des temps Le "mythe" PNL

"Culture Maison", un rendez-vous quotidien et une newsletter

Retrouvez chaque jour une proposition culturelle avec Culture Maison, et abonnez-vous à la newsletter pour la recevoir dans votre boite email avec deux autres suggestions : une fiction audio signée France Culture et une émission de savoirs pour votre culture générale.