Fairuz, la diva du monde arabe

voir( 4 min )

4 min

À l'occasion de l'exposition Divas à l'Institut du monde arabe (jusqu'au 26 septembre 2021), voici le portrait de la chanteuse Fairuz, une des plus belles voix du monde arabe.

Une révolution musicale

Nouhad Haddad est issue d’une modeste famille chrétienne de Beyrouth, la légende dit que ses parents n’ont pas les moyens d’avoir une radio et qu’elle ne peut écouter la musique qu’à travers le poste de ses voisins.

C’est en chantant dans la chorale de son école que la petite fille est repérée pour être choriste à Radio Liban, elle devient Fairuz, "turquoise" en français.

En 1952, sa rencontre avec les frères Rahbani, deux jeunes compositeur et parolier propulse sa carrière.

Fairuz a été vraiment portée, même façonnée par les frères Rahbani, ils vont vraiment faire d’elle un monument de la culture nationale. Hanna Boghanim, commissaire de l'exposition Divas de l'IMA

Alors que dans les années 1950 la scène musicale arabe se situe au Caire, les frères Rahbani et Fairuz vont faire du Liban la nouvelle place incontournable de leur révolution musicale.

S'éloignant de la tradition des chansons-poèmes longues, complexes, languissantes, ils composent pour Fairuz des chants courts aux multiples influences : européennes, andalouses, latino-américaines et même symphoniques.

On a ce caractère symphonique donné par les instruments comme le piano, les instruments à vents, les cordes, les bois et aussi l’écriture harmonique tonale. Mais il y a quelques sons aussi de l’Orient dans les instruments, on a le kanoun et aussi cet instrument que l’on n’entend pas en Égypte qui est le buzuq. Hanna Boghanim, commissaire de l'exposition Divas de l'IMA

Un public qui s'identifie

Ce parfait mélange des genres permet au plus grand nombre de s’identifier à la musique de Fairuz et dès ses premiers concerts, la prestance de la chanteuse, sa voix unique et son charisme conquièrent définitivement le public.

Elle sait tout chanter et les frères Rahbani savent tout écrire : opérettes, comédies musicales, théâtre chanté, variété… C’est surtout sa façon d'interpréter des textes profonds qui touche les Libanais. Elle chante l'exode rural, la guerre, la pauvreté, le pouvoir abusif, etc.

Dans les comédies musicales aussi on a souvent des chansons qui font des allusions à des systèmes politiques qu’elle déplore. Par exemple, dans Longue vie à sa majesté, elle déplore l’instabilité politique. Même dans ses opérettes elle est engagée politiquement. Hanna Boghanim, commissaire de l'exposition Divas de l'IMA

En 1967, après l’occupation israélienne de Jérusalem-Est, Fairuz chante Jérusalem et le retour des réfugiés, son engagement politique fait d’elle la voix de la cause palestinienne et l’âme du monde arabe.

Si elle chante parfois dans des églises, elle veut s’adresser à toutes les confessions et se définit avant tout comme libanaise ; elle refuse les concerts privés, car elle chante pour le peuple.

Dix-huit ans de silence

Lorsque la guerre civile éclate au Liban en 1975, elle refuse de s'exiler et décide de ne plus y chanter pour ne pas prendre parti. Les radios de tout bord diffusent ses chansons tragiques qui s’adressent à tous. Plus que jamais Fairuz incarne le rêve d’unité du peuple libanais.

• Crédits : Getty

Mes chansons constituent au fond un seul répertoire, ce sont des chansons d’amour. Je chante la terre, le peuple et l’homme là où il est. Fairuz en 2002 lors d'une interview sur France 2

Adulée et respectée par les anciennes générations, elle est aussi une idole des plus jeunes grâce aux chansons plus jazz composées par son fils Ziad. Avec plus d’un millier de chansons à son actif et des millions de disques vendus à travers le monde, Fairuz a réussi à incarner un espoir de paix entre les peuples.