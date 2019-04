Figure du rock français et vedette des années "Salut les copains", le chanteur Dick Rivers est mort

Il avait marqué la génération "yéyé" avec des tubes entraînants tels que "Rien que toi" ou encore "Nice baie des anges". Chanteur de rock à succès et vedette des années "Salut les copains", Dick Rivers est mort à l’âge de 74 ans.

Né en 1945 à Nice, Dick Rivers découvre très tôt le blues puis le rock. En 1961, il fonde et chante au sein des Chats sauvages, qu’il quitte un an plus tard. Il signe alors quelques tubes restés fameux, comme "Hey Pony !", "Est-ce que tu le sais ?" et surtout "Twist à Saint-Tropez".

Dick Rivers était, aux côtés d’Eddy Mitchell et Johnny Hallyday, l’une des figures du rock français des années 1960. De son vrai nom Hervé Fornéri, il avait choisi son nom de scène en référence à son idole Elvis Presley, qui interprétait le personnage Deke Rivers dans le film Loving You, sorti en 1957.

Dans les années 1970, Dick Rivers collabore un temps avec Alain Bashung, qu'il considère comme son "frère de musique". Pour Dick Rivers, Bashung dirige les enregistrements des albums Dick'n Roll en 1971, The Rock Machine en 1972 et Rock'n Roll Star en 1973. C’est également à ce moment-là qu’il annonce le grand retour de son groupe de jeunesse Les Chats sauvages, qui l’avait fait connaître du grand public.

En 2011, Dick Rivers avait fêté ses 50 ans de carrière avec son dernier album, Mister D.

En 2012, la productrice Hélène Hazéra le recevait pour son nouvel album Mister D dans l'émission Chanson Boum! sur France Culture. L'ancienne vedette se confiait sur ses influences musicales, ses méthodes de travail et sur son dernier album, "Mister D".

Je me rappelle quand j'ai fondé Les Chats sauvages, le jour de mes 15 ans, mon rêve c'était déjà d'être en studio avec des musiciens. A l'époque, le rythme était infernal, on faisait un disque par jour. Dick Rivers

J'écoutais beaucoup la musique italienne. J'avais la chance d'avoir vécu à côté d'une base américaine, dans la Rade de Villefranche. A Nice, c'était bourré d'Américains, qui amenaient avec eux leur culture, et donc la musique ! C'est comme ça que j'ai découvert le blues et le rock'n'roll. C'est pareil pour Alain Bashung, qui vient de l'Est. Il y avait une base américaine dans son village, il a eu la même jeunesse que moi ! Et j'ai aussi eu l'influence de la musique italienne, Adriano Celentano, qui faisait du rock italien ! Dick Rivers

Pour nous le rock'n'roll, c'étaient les Etats-Unis et l'Angleterre avant tout. Puis j'ai eu envie de venir monter à Paris, parce qu'il y avait un petit jeune qui cassait la baraque. Il s'appelait Johnny Hallyday. Alors j'ai quitté Nice pour monter à Paris. Dick Rivers

Je suis de l'école sudiste. Je me suis défendu dans mon coin pour avoir ma propre identité. J'étais un petit provincial qui est arrivé à Paris. Et c'est ce qui a fait naître cette rivalité ridicule entre moi et les autres. Dick Rivers