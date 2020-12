France Culture // France Culture présente deux Vinylbooks

« Aux sources de… » ? c’est un vinyle et un livret de 28 pages illustrées pour découvrir les racines de mouvements musicaux majeurs grâce à une playlist originale et un récit sur-mesure signé Amaury Chardeau. Ces deux premiers vinylbooks de la collection « Aux sources de… » sont adaptées de l'émission Juke-Box, une histoire en musique d'Amaury Chardeau (dimanche 15h sur France Culture et en réécoute surfranceculture.fr et l'appli Radio France).

« Aux Sources du Funk » propose de plonger en musique dans l’Amérique des années 60 et 70 quand les conflits raciaux font rage et que la Soul Music devient La Funk et « Aux Sources du Hip-Hop » invite à découvrir comment le hip-hop est né, mêlant sans complexe des héritages musicaux et culturels éclectiques, des ghettos du Bronx aux côtes jamaïcaines avec en commun le rythme, la fête et le pouvoir des mots.

Aux Sources du Funk est une plongée en plein cœur du conflit raciale de l’Amérique des années 60-70 où la Soul Music devient La Funk sous l’impulsion du génie James Brown. Dans ce récit, l’auteur nous amène à nous questionner sur les origines de ce mouvement. De quoi le groove est-il le nom ? Pourquoi James Brown, le Godfather of Soul, a-t-il transformé cette dernière en funk ? Comment s’articule la naissance du funk à la radicalisation du Black Power ? Que dit cet esthétisme musical nerveux et hédoniste de l’évolution des mœurs d’alors : l’envie d’en profiter ou d’en découdre ?

Amaury Chardeau poursuit ce parcours avec sa sélection de titres emblématiques de ce mouvement. Il commence par le mythique concert de James Brown à l’Apollo Théâtre en 1967 et se poursuit par un éventail d’artistes : Ike Turner, Darondo, Marva Withney… qui ont su, chacun à leur manière, marquer le genre. Sans oublier les grands magiciens de The Funkadelic et The Parliament, maîtres dans l’art de réinventer le Funk.

Aux sources du Hip-Hop : du Bronx, à tous les ghettos de l’Amérique noire en allant jusqu’aux côtes Jamaïcaines… Un voyage au cours duquel Amaury Chardeau éclaire ce genre musical par son contexte historique. Pourquoi le Hip-Hop est-il né dans le sud du Bronx vers 1973 ? Quel rôle joue dans cette histoire la détresse sociale de ce ghetto noir et latino ? Comment l’art jamaïcain de toaster sur des instrumentaux s’est-il infiltré jusqu’à New York ? Quels liens unissaient musiciens, breakdancers, graffeurs et membres des gangs locaux ? Où sont nées les premières block parties ?

Une histoire collective illustrée par une bande son d’anthologie. Les bâtisseurs de la musique Hip-Hop s’y côtoient, de The Sugarhill Gang à Grandmaster Flash & The Furious Five en passant par Jimmy Spicer, Funky 4 1, King Tim III ou encore West Street Mob.

Juke-Box par Amaury Chardeau

Les dimanches de 15h à 16h

Chaque semaine, une page d’histoire arrachée au temps et mise en récit par un texte, des archives et une bande originale sur mesure. Épopées collectives ou trajectoires singulières, Juke-Box constitue chaque semaine une collection d’histoires et de playlists à écouter et exporter.

