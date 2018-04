France Culture rend hommage à Jacques Higelin

Je tire ma révérence, une dernière taffe... de provoc... Jacques Higelin

France Culture propose une émission spéciale La Dispute, à 19h, en hommage à l’auteur-compositeur-interprète et comédien français (1940-2018) Jacques Higelin par Arnaud Laporte avec notamment Matthieu Conquet, autour d’une table ronde de critiques musicaux et des témoignages

Suivez toute la journée, les archives France Culture de Jacques Higelin dans un dossier spécial sur le site. Des entretiens, des interviews, des confidences du musicien à écouter et réécouter.

Le dimanche 15 avril de 21h à 23h, Fiction Théâtre & Cie rediffuse la soirée Duende de Jacques Higelin enregistrée au Studio 104 de la Maison de la Radio le 14 novembre 2014.

Jeu et théorie du Duende de Federico Garcia Lorca, lecture musicale par Jacques Higelin et Mahut

Qui d’autre que Jacques Higelin peut nous faire ressentir au plus près cet esprit mystérieux, mis en mots par Federico Garcia Lorca dans les années 1930 ? Cette force créatrice, prélude aux plus grandes créations artistiques, source du flamenco et de la musique andalouse, ne pouvait que toucher l’artiste Jacques Higelin. Il a découvert récemment ce texte court du grand poète espagnol et depuis, ce petit livre est venu rejoindre sa bibliothèque où il classe avec application ses livres essentiels. Le temps d’une soirée exceptionnelle, Jacques Higelin fait résonner au plus fort El Duende dans le studio 104 de la Maison de la Radio. Un instant magique comme lui seul sait les produire. Avec la complicité de Mahut.

La lecture musicale est suivie d'un concert de 30 minutes. Jacques Higelin est accompagné, comme souvent, de son complice musical, Dominique Mahut, alias l'énigmatique Dr Mahut.

Une soirée proposée par Clémentine Deroudille, réalisée par Juliette Heymann et produite par le service des Fictions de France Culture.