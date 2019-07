Frank Sinatra, premier "bad boy" de la chanson

Saviez-vous que Frank Sinatra avait directement inspiré un personnage du film "Le Parrain" ? La carrière de l'artiste a été largement portée par la mafia italienne. Véritable "bad boy", Sinatra était d’ailleurs ami avec l'un des plus grands mafieux de l'histoire... et avec le président Kennedy.

Chanteur, acteur, icône, Frank Sinatra est la star absolue du XXe siècle, il est aussi le 1er "bad boy" de l’industrie musicale.

Il naît dans le New Jersey en 1915, dans une famille d’immigrés italiens. Durant la prohibition, son père tient un bar et se fournit en alcool grâce à la pègre. Le jeune Sinatra garde des cicatrices de son enfance, ce qui lui vaudra le surnom de "scarface".

Il est fasciné par les films de gangsters dès son plus jeune âge. Il se fait connaître en chantant dans des clubs contrôlés par la mafia. En 1938, il est arrêté pour adultère avec une femme mariée, mais il est vite relâché. Sa carrière décolle en 1940, quand il rejoint un orchestre à succès.

Thomas Snégaroff, historien : "Le monde du show-business, à l’époque, c’est un milieu d’hommes forts où il faut faire sa place, où tel ou tel rôle au cinéma, on l’a parce qu’on a des appuis. Sinatra s’est largement appuyé sur tous ces réseaux mafieux pour "booster" sa carrière et inversement, la mafia se servait aussi de Sinatra parce qu’il représentait des sommes considérables."

L’artiste pistonné par la mafia

En 1942, Sinatra veut rompre son contrat avec l’orchestre, pour se lancer en solo, mais le chef d’orchestre Tommy Dorsey refuse de laisser partir le chanteur. Il cède pourtant au bout de quelques semaines, après la visite d’hommes menaçants.

L’histoire se répète en 1953, quand Frank Sinatra convoite un rôle dans le film Tant qu’il y aura des hommes. Le réalisateur ne veut pas entendre parler de Sinatra pour son film. Il se résout finalement à prendre le crooner, après avoir reçu des menaces. Sinatra obtient même un Oscar du meilleur second rôle pour ce film. Ces histoires d’intimidation inspireront le personnage de Johnny Fontane dans Le Parrain et la fameuse scène du cheval dans le lit.

L’ami du parrain

"À mon ami Charlie, de la part de Frank". Sinatra grave ces mots sur un étui à cigarettes en or qu’il offre à son ami, Charlie Luciano. Cet ami, c’est Charlie "Lucky" Luciano, l’un des plus redoutables gangsters du XXe siècle. Chef de la pègre new-yorkaise, il organise le premier réseau mondial de trafic d’héroïne.

Lui et Sinatra s’estiment mutuellement, ils viennent du même village pauvre de Sicile. Pour Luciano, s’entourer d’une telle star permet d’adoucir son image, à une époque où les italo-américains souffrent de préjugés à cause de la violence de la mafia. Quant à Sinatra, il est fasciné par cet univers viril et violent. Il aime s’encanailler avec de vrais durs, lui qu’on appelait autrefois "le nabot". Il aurait convoyé des millions de dollars par valise pour Lucky Luciano.

L’homme du président

Sinatra rencontre John Kennedy quelques années avant l’élection de 1960. Les deux hommes partagent une franche amitié, entre alcool et conquêtes féminines. Ils s’adonnent à de véritables orgies dans la villa de Sinatra, à Palm Springs.

Thomas Snégaroff : "John Kennedy va largement se servir de l’entregent de Sinatra pour rencontrer des gens très puissants. On peut penser que ces gens ont aidé Kennedy à arriver au pouvoir. On sait qu’il y a eu pas mal de fraude pendant cette élection présidentielle. Sinatra, c’était un moyen pour la mafia d’entrer dans des familles politiques, d’entrer dans des endroits où la mafia n’avait pas d’accès facile."

Sinatra sera surveillé par le FBI, mais il ne sera jamais inquiété, jusqu’à sa mort en 1998.

L’un de ses musiciens Gene DiNovi dira de lui : "Les Italiens se classent en deux catégories, les Lucky Luciano et les Michel-Ange. Frank, c’est une exception, il est les deux à la fois."