French Touch : pourquoi tout a commencé à Versailles

voir( 4 min )

4 min

Au milieu des années 1980, il se souvient des soirées versaillaises. Marc Collin, notamment connu pour son groupe Nouvelle Vague, côtoyait des futurs grands noms de la scène française, Étienne de Crécy ou les futurs Air pour ne nommer qu’eux. “C’était une ville où, à l’époque, il n’y avait vraiment rien à faire. Il n’y avait pas de bars pour les jeunes, pas de salles de concert. Donc il fallait qu’on fasse de la musique, nous-mêmes. Et quand on voulait faire un concert, il fallait qu’on l’organise nous-mêmes.”

Du rock à la musique électronique

Pour tromper l’ennui, la clique d’ados venant du lycée Jules Ferry aussi bien que du lycée Hoche se met à la musique. Ils montent des groupes, tantôt punk, tantôt new wave. Ils répètent dans des garages et des caves, inspirés par des groupes de rock alternatif, versaillais aussi, comme les Négresses Vertes ou Les Satellites. Michel Gondry, lui, fait partie du groupe Oui Oui. Avant de devenir un réalisateur de clips, entre autres pour Daft Punk, puis un cinéaste oscarisé pour “Eternal Sunshine of the Spotless Mind”.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

“Tout a commencé comme ça, avec cette génération, dans ces lycées, retrace Marc Collin, qui sort un docu-fiction sur le sujet, “Why Versailles ?”. Et ensuite, la musique électronique est arrivée. On a tous laissé tomber nos groupes et on s’est lancé dans la musique électronique.”

La transition est aisée pour ces gamins surdoués musicalement dans une banlieue plutôt bourgeoise dotée d’une certaine éducation musicale. Inconsciemment, ils sont aussi sans doute influencés par un sens de l’esthétique urbaine et musicale propre à cette ville plutôt bourgeoise. “Ici, il y a de l’espace, il y a de la symétrie, une architecture qui est très, très belle, analyse le réalisateur.” Certains achètent du matériel, parfois à plusieurs, et se mettent à bidouiller sur des consoles et des platines, en s’inspirant de la house venue de Chicago.

À RÉÉCOUTER Réécouter Qu'est-ce que la French Touch ? écouter ( 58 min) 58 min Sans oser le demander Qu'est-ce que la French Touch ?

Plusieurs groupes ou duos se forment. Spleen Idéal, Motorbass, Ollano : si ces noms ne rappellent plus grand souvenir au grand public aujourd’hui, ils fondent les bases de la French Touch à la versaillaise. Problème : ils sont des outsiders. Versailles est proche de Paris mais déjà trop loin et les maisons de disques rechignent à miser sur cette musique encore peu connue à l’époque. C’est sans compter sur un duo mystérieux, non pas versaillais mais parisien, qui va servir de locomotive : Daft Punk. Signé chez Virgin pour leur premier album en 1997, les DJ casqués connaissent un succès planétaire, d’abord en Angleterre, où le terme de “French Touch” est façonné par un journaliste dans le magazine “Melody Maker”.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

L’année d’après, le duo versaillais Air sort “Moon Safari”, son album iconique. Le succès leur ouvre les portes de l’émission où il faut être à l’époque, “Nulle Part Ailleurs” sur Canal . Un peu légers à deux pour assumer un live, ils demandent à leurs potes de Phoenix de les accompagner sur scène. Ce sont d’ailleurs les mêmes Phoenix qui accompagneront les Daft Punk lors de leur première tournée. C’est que quelques années avant, le guitariste de Phoenix, Laurent Brancowitz, avait lancé avec les futurs Daft Punk un groupe de rock à la brève carrière, Darlin’. De quoi dresser des ponts entre les groupes et complexifier l’arbre généalogique de la French Touch, où les groupes s’entrecroisent.

“C’était une galaxie de personnalités qui se sont auto-influencées, résume Marc Collin, qui lancera par la suite Nouvelle Vague, un groupe de Bossa Nova. Il y a cette anecdote, aussi, qui est incroyable : “Branco” [Laurent Brancowitz] de Phoenix, quand il était petit, dans sa cour, il entendait quelqu’un qui jouait de la guitare. Il s’est rendu compte des années après que c’était Nicolas Godin, qui était celui qui a formé Air, en fait.”

Au cinéma avec Coppola

La réalisatrice Sofia Coppola, qui consacrera un biopic à Marie-Antoinette, a visiblement un attrait pour la ville du Roi Soleil : elle utilise la musique de Phoenix dans “Lost in Translation” et celle de Air dans “Virgin Suicides”. Cette galaxie musicale, électronique mais pas seulement, connaîtra un succès sur les dancefloors et les scènes du monde entier dans les années 2000, alimentée aussi par Étienne de Crécy ou encore Alex Gopher.

Nicolas Godin, de Air, confiait sur France Culture en 2015 être “resté très proches les uns des autres, toute cette génération.” Car désormais, même si quelques groupes perpétuaient récemment l’héritage versaillais - citons Housse de racket ou Saint Michel - l’âge d’or de la French Touch à la versaillaise reste surtout un souvenir glorieux.

À voir : “Why Versailles ?” de Marc Collin au festival FAME à la Gaîté Lyrique (Paris), le 17 février 2022