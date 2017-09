Grève : retrouvez la playlist qui passe à l'antenne

En raison de la grève ce mardi 12 septembre et en l'absence de certaines émissions, France Culture diffuse une playlist qui mêle Billie Holiday, Etienne Daho et Yuksek en passant par David Bowie et John Coltrane. Pour vous y retrouver, voici les références des titres.

Cette playlist de 8 heures sera potentiellement diffusée à plusieurs reprises, selon les horaires suivants : de 00:00 à 8:00, de 8:00 à 16:00 et de 16:00 à 00:00. Ainsi, si vous souhaitez par exemple connaître la référence d'un morceau diffusé à 8:00 ce matin, reportez-vous au titre indiqué à 00:00 (soit Bleu Gitane d'Etienne Daho).

Bonnes écoutes !

La playlist

00:00:11 - Bleu Gitane [ ETIENNE DAHO]

00:03:56 - Cheval de feu [ JEANNE CHERHAL]

00:07:32 - Ima [ YAEL NAIM]

00:10:43 - Victory [ PJ HARVEY]

00:13:58 - Garbo XW machine [ HUBERT FELIX THIEFAINE]

00:18:48 - Month of sundays [ METRONOMY]

00:22:12 - Noxolo [ JEANNE CHERHAL]

00:26:36 - Rubber band [ DAVID BOWIE]

00:28:38 - Lullaby of Birdland [ SARAH VAUGHAN]

00:32:47 - Petit matin 4.10 heure d'été [ HUBERT FELIX THIEFAINE]

00:39:10 - Too Much Confusion ( Feat Patrice) [ TIKEN JAH FAKOLY]

00:42:22 - Othello [ CHILLY GONZALES]

00:45:31 - The way I like it [ ELASTICA]

00:48:21 - 0 to 1 [ BAMBOUNOU]

00:52:34 - Les lueurs matinales [ ETIENNE DAHO]

00:57:00 - Money power glory [ LANA DEL REY]

01:01:26 - Oriental wind [ ILHAN ERSAHIN]

01:08:38 - On a train [ YUKSEK]

01:12:37 - Opus de funk [ HORACE SILVER TRIO]

01:16:03 - Manteca [ DIZZY GILLESPIE]

01:19:06 - Joe [ PJ HARVEY]

01:21:42 - Mauvais temps [ MARC DUCRET]

01:26:20 - De la joie [ PAULINE CROZE]

01:28:54 - Monk's dream [ THELONIOUS MONK]

01:31:58 - Mr Walker [ WES MONTGOMERY]

01:36:29 - Confession d'un never been [ HUBERT FELIX THIEFAINE]

01:41:32 - Multi don kulti [ BOJAN Z]

01:46:04 - Demain vacances [ BOMBES 2 BAL]

01:49:31 - Onze mille vierges [ ETIENNE DAHO]

01:53:24 - My hearts belongs to daddy [ GABOR WINAND]

01:57:42 - Naima [ JOHN COLTRANE]

02:02:01 - The london boys [ DAVID BOWIE]

02:05:20 - New generation [ ALBERT AYLER]

02:10:25 - Mad dog God dam [ ELASTICA]

02:13:39 - I'm aquarius [ METRONOMY]

02:17:49 - Niger mambo [ RANDY WESTON]

02:23:07 - Les muppets [ ANTOINE HERVE]

02:26:53 - Line for lyons [ GERRY MULLIGAN QUARTET]

02:29:22 - At the mirror [ BAMBOUNOU]

02:35:10 - O Stella [ PJ HARVEY]

02:37:47 - Coward [ YAEL NAIM]

02:42:12 - L'étranger dans la glace [ HUBERT FELIX THIEFAINE]

02:45:56 - Sad girl [ LANA DEL REY]

02:51:09 - The difference [ CHILLY GONZALES]

02:53:05 - L'étrangère (Feat. Debbie Harry & Nile Rodgers) [ ETIENNE DAHO]

02:58:23 - Line up [ LENNIE TRISTANO]

03:01:53 - La Jeune Fille Ou Le Tigre ? [ JULIETTE]

03:07:35 - Little cry for him (chorinho pra ele) [ HERMETO PASCOAL]

03:09:45 - Lonely woman [ CHARLIE HADEN]

03:23:23 - Comme je t'attends [ JEANNE CHERHAL]

03:26:01 - For Lena and Lennie [ LES DOUBLE-SIX]

03:30:18 - She's got medals [ DAVID BOWIE]

03:32:40 - Oui mais [ PAULINE CROZE]

03:36:05 - Green's leaves [ CHILLY GONZALES]

03:38:46 - Kb [ ELASTICA]

03:41:55 - Shades of cool [ LANA DEL REY]

03:47:45 - Les ombres du soir [ HUBERT FELIX THIEFAINE]

03:56:45 - Dream in my head [ YAEL NAIM]

04:01:18 - Cul de sac [ LA MAISON TELLIER]

04:06:20 - Fly [ ILHAN ERSAHIN]

04:10:02 - Each other [ BAMBOUNOU]

04:16:05 - Oh my lover [ PJ HARVEY]

04:20:00 - L'étrangère (Angela's visions) [ ETIENNE DAHO]

04:25:18 - Truth (feat. Juvelines) [ YUKSEK]

04:29:45 - Frelon brun (brown hornet) [ MILES DAVIS]

04:35:21 - Get happy [ ART TATUM]

04:38:04 - God bless the child [ ERIC DOLPHY]

04:43:22 - La ruelle des morts [ HUBERT FELIX THIEFAINE]

04:47:24 - Malhador [ BOMBES 2 BAL]

04:50:08 - Tata [ TIKEN JAH FAKOLY]

04:54:20 - Greasy G [ JOSHUA REDMAN & ELASTIC BAND]

04:58:52 - Pretty when you cry [ LANA DEL REY]

05:02:43 - Monstrous [ METRONOMY]

05:06:35 - Tu Ronfles ! [ JULIETTE]

05:10:46 - Harlem [ PAUL BLEY]

05:14:17 - Human [ ELASTICA]

05:17:44 - How high the moon [ ELLA FITZGERALD]

05:20:58 - Did you ever have a dream [ DAVID BOWIE]

05:23:02 - S.A.C. [ BAMBOUNOU]

05:28:15 - I can't get started [ SONNY ROLLINS]

05:32:05 - Joan of arc [ THE ARCADE FIRE]

05:37:41 - Cicatrices [ PAULINE CROZE]

05:40:40 - Fountain [ PJ HARVEY]

05:44:30 - Indifference [ COMPAGNIE LUBAT]

05:48:23 - Inquietacao [ THE LAURINDO ALMEIDA QUARTET]

05:51:24 - Les chansons de l'innocence (diskönoir extended) [ ETIENNE DAHO]

05:55:37 - Isma'a (listen) [ AHMED ABDUL-MALIK]

05:59:52 - Sample this [ CHILLY GONZALES] - 00:03:07

06:02:59 - It never entered my mind [ CHET BAKER]

06:07:36 - Ko ko [ CHARLIE PARKER]

06:10:32 - Paris [ YAEL NAIM]

06:13:37 - La mort (B.O a bout de souffle) [ MARTIAL SOLAL]

06:15:54 - Les torrents défendus (Feat. Nile Rodgers) [ ETIENNE DAHO]

06:19:26 - Diaspora ( Feat Alpha Blondy) [ TIKEN JAH FAKOLY]

06:22:34 - Brooklyn baby [ LANA DEL REY]

06:28:22 - Sensiz yasayamam [ ILHAN ERSAHIN]

06:34:30 - Last of your kind (feat. Oh Land) [ YUKSEK]

06:38:06 - La fille du coupeur de joints [ HUBERT FELIX THIEFAINE] -

06:47:10 - Fire woman [ BAMBOUNOU]

06:52:05 - Love letters [ METRONOMY]

06:57:20 - Karma man [ DAVID BOWIE]

07:00:34 - Dress [ PJ HARVEY]

07:03:49 - L'homme Qui Marche [ ETIENNE DAHO]

07:06:25 - We'lle allways care about you [ IBRAHIM MAALOUF]

07:10:58 - Cache cache [ PAULINE CROZE]

07:15:00 - Here come the night time (2ème partie) [ THE ARCADE FIRE]

07:17:52 - Old money [ LANA DEL REY]

07:22:20 - Le continent [ RADIO ELVIS]

07:30:10 - Walk walk [ YAEL NAIM]

07:32:45 - L.o.v.e.b.o.a.t. [ LA MAISON TELLIER]

07:37:23 - Water [ PJ HARVEY]

07:41:54 - Petite Messe Solennelle [ JULIETTE]

07:46:02 - The paper bride [ PONI HOAX]

07:52:31 - J'aime bien les garçons [ BOMBES 2 BAL]

07:55:42 - Infinity [ THE XX]

08:01:06 - Intro [ THE XX]